AMD, yapay zekada Nvidia ile rekabet için Silo AI'ı satın alıyor

AMD'den kritik satın alım
AMD, Silo'nun 300 kişilik ekibinin, OpenAI'ın ChatGPT'si ve Google'ın Gemini'si gibi sohbet robotlarının temelini oluşturan büyük dil modelleri (LLM'ler) oluşturmak için yazılım araçlarını kullanacağını söyledi. Silo, Allianz, Philips, Rolls-Royce ve Unilever gibi müşterilerle çeşitli pazarlarda müşterilerine uçtan uca yapay zeka odaklı çözümler sunuyor. Tamamı nakit olan satın alma işleminin, düzenleyici onayına bağlı olarak bu yılın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.
Bu satın alım aynı zamanda Avrupa'da bir yapay zeka şirketi için yapılan en büyük satın alma işlemi. Daha önceki en büyük satın alım ise 400 milyon sterlin değerindeydi sonucunda Google, İngiltere merkezli DeepMind'ı satın almıştı. Silo AI, ücretsiz olarak kullanılabilen ve herkes tarafından özelleştirilebilen "açık kaynak" yapay zeka modelleri üzerinde çalışıyor. Bu da onu, kendi tescilli veya "kapalı" modellerini geliştiren OpenAI ve Google gibi şirketlerden ayırıyor.
Silo'nun satın alımı AMD'nin işini hızla ölçeklendirmek ve kendi teklifiyle müşteri etkileşimini artırmak istediğini gösteriyor. AMD, müşterileri için özel modeller geliştiren Silo'yu, kendi temel yapay zeka yazılımı ROCm ile teknolojinin gerçek dünyadaki uygulamaları arasında bağlantı kuracak. Bu, doğrudan Nvidia ile rekabeti etme gücünü artıracak.
Nvidia'nın yapay zeka pazarındaki başarısı esasında CUDA'ya yaptığı milyarlarca dolarlık yatırımdan kaynaklanıyor. Nvidia, 2006 yılında CUDA'yı geliştirmeye başladığından bu yana yazılım platformunu bir dizi uygulama ve hizmeti içerecek şekilde genişletti. Halihazırda platformda 600'den fazla önceden eğitilmiş model bulunuyor.Kaynakça https://www.reuters.com/markets/deals/amd-acquire-finnish-startup-silo-ai-665-mln-step-up-ai-race-2024-07-10/ https://www.amd.com/en/newsroom/press-releases/2024-7-10-amd-to-acquire-silo-ai-to-expand-enterprise-ai-sol.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.