AMD, yapay zekada Nvidia ile rekabet için Silo AI'ı satın alıyor

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Tam Boyutta Gör Dünyanın önde gelen yonga üreticisi AMD, Avrupa'nın en büyük özel yapay zeka laboratuvarı olan Silo AI'ı yaklaşık 665 milyon dolar değerinde tamamı nakit bir işlemle satın almak için kesin bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Finlandiya merkezli Silo AI, bulut, yerleşik ve uç bilgi işlem pazarlarındaki şirketlere özel yapay zeka modelleri, platformları ve çözümleri geliştiriyor.

AMD'den kritik satın alım

AMD, Silo'nun 300 kişilik ekibinin, OpenAI'ın ChatGPT'si ve Google'ın Gemini'si gibi sohbet robotlarının temelini oluşturan büyük dil modelleri (LLM'ler) oluşturmak için yazılım araçlarını kullanacağını söyledi. Silo, Allianz, Philips, Rolls-Royce ve Unilever gibi müşterilerle çeşitli pazarlarda müşterilerine uçtan uca yapay zeka odaklı çözümler sunuyor. Tamamı nakit olan satın alma işleminin, düzenleyici onayına bağlı olarak bu yılın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

Bu satın alım aynı zamanda Avrupa'da bir yapay zeka şirketi için yapılan en büyük satın alma işlemi. Daha önceki en büyük satın alım ise 400 milyon sterlin değerindeydi sonucunda Google, İngiltere merkezli DeepMind'ı satın almıştı. Silo AI, ücretsiz olarak kullanılabilen ve herkes tarafından özelleştirilebilen "açık kaynak" yapay zeka modelleri üzerinde çalışıyor. Bu da onu, kendi tescilli veya "kapalı" modellerini geliştiren OpenAI ve Google gibi şirketlerden ayırıyor.

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Silo'nun satın alımı AMD'nin işini hızla ölçeklendirmek ve kendi teklifiyle müşteri etkileşimini artırmak istediğini gösteriyor. AMD, müşterileri için özel modeller geliştiren Silo'yu, kendi temel yapay zeka yazılımı ROCm ile teknolojinin gerçek dünyadaki uygulamaları arasında bağlantı kuracak. Bu, doğrudan Nvidia ile rekabeti etme gücünü artıracak.

Nvidia'nın yapay zeka pazarındaki başarısı esasında CUDA'ya yaptığı milyarlarca dolarlık yatırımdan kaynaklanıyor. Nvidia, 2006 yılında CUDA'yı geliştirmeye başladığından bu yana yazılım platformunu bir dizi uygulama ve hizmeti içerecek şekilde genişletti. Halihazırda platformda 600'den fazla önceden eğitilmiş model bulunuyor.

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AMD, yapay zeka yarışı için Silo AI'ı satın alıyor