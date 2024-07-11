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    AMD, yapay zekada Nvidia ile rekabet için Silo AI'ı satın alıyor

    ABD'li yonga üreticisi AMD, Nvidia ile rekabet edebilmek için Finlandiyalı yapay zeka girişimi Silo AI'ı satın almaya hazırlanıyor. AMD, satın alım için 655 milyon dolar ödeyecek.
    AMD, yapay zeka yarışı için Silo AI'ı satın alıyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın önde gelen yonga üreticisi AMD, Avrupa'nın en büyük özel yapay zeka laboratuvarı olan Silo AI'ı yaklaşık 665 milyon dolar değerinde tamamı nakit bir işlemle satın almak için kesin bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Finlandiya merkezli Silo AI, bulut, yerleşik ve uç bilgi işlem pazarlarındaki şirketlere özel yapay zeka modelleri, platformları ve çözümleri geliştiriyor.

    AMD'den kritik satın alım

    AMD, Silo'nun 300 kişilik ekibinin, OpenAI'ın ChatGPT'si ve Google'ın Gemini'si gibi sohbet robotlarının temelini oluşturan büyük dil modelleri (LLM'ler) oluşturmak için yazılım araçlarını kullanacağını söyledi. Silo, Allianz, Philips, Rolls-Royce ve Unilever gibi müşterilerle çeşitli pazarlarda müşterilerine uçtan uca yapay zeka odaklı çözümler sunuyor. Tamamı nakit olan satın alma işleminin, düzenleyici onayına bağlı olarak bu yılın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

    Bu satın alım aynı zamanda Avrupa'da bir yapay zeka şirketi için yapılan en büyük satın alma işlemi. Daha önceki en büyük satın alım ise 400 milyon sterlin değerindeydi sonucunda Google, İngiltere merkezli DeepMind'ı satın almıştı. Silo AI, ücretsiz olarak kullanılabilen ve herkes tarafından özelleştirilebilen "açık kaynak" yapay zeka modelleri üzerinde çalışıyor. Bu da onu, kendi tescilli veya "kapalı" modellerini geliştiren OpenAI ve Google gibi şirketlerden ayırıyor.

    Silo'nun satın alımı AMD'nin işini hızla ölçeklendirmek ve kendi teklifiyle müşteri etkileşimini artırmak istediğini gösteriyor. AMD, müşterileri için özel modeller geliştiren Silo'yu, kendi temel yapay zeka yazılımı ROCm ile teknolojinin gerçek dünyadaki uygulamaları arasında bağlantı kuracak. Bu, doğrudan Nvidia ile rekabeti etme gücünü artıracak.

    Nvidia'nın yapay zeka pazarındaki başarısı esasında CUDA'ya yaptığı milyarlarca dolarlık yatırımdan kaynaklanıyor. Nvidia, 2006 yılında CUDA'yı geliştirmeye başladığından bu yana yazılım platformunu bir dizi uygulama ve hizmeti içerecek şekilde genişletti. Halihazırda platformda 600'den fazla önceden eğitilmiş model bulunuyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/markets/deals/amd-acquire-finnish-startup-silo-ai-665-mln-step-up-ai-race-2024-07-10/ https://www.amd.com/en/newsroom/press-releases/2024-7-10-amd-to-acquire-silo-ai-to-expand-enterprise-ai-sol.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 14 saat önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 16 saat önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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