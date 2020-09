AMD’ye gözdağı: Xe grafikli Intel Tiger Lake işlemciler tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

İşlemciye entegre grafik birimi açısından AMD’nin yeni Ryzen APU’ları ile üstünlüğü eline geçirdiği bir gerçek. Ryzen 5000 serisi ile çıtayı yükseltmeye hazırlanan AMD’ye Intel’in cevabı gecikmedi.

Tiger Lake neler sunacak?

Intel yıllardır işlemciye entegre grafik birimlerinin yetersiz performansı konusunda eleştiriliyor. Geçtiğimiz yıllarda AMD ile iş birliği yaparak Radeon grafik birimlerini işlemcilerine entegre etmişti.

Bununla birlikte Intel’in amacı tarihi yeniden yazmaktı ve Raja Khoduri’nin önderliğinde çok büyük bir bağımsız grafik birimi hamlesine başlamıştı. Intel Xe olarak adlandırılan bu yeni grafik teknolojisi bugün olgunlaştı ve düelloya hazır.

Intel Xe aslında bağımsız kartlar ve hızlandırıcılar olarak 7nm sürecinde tüketicilerin karşısına çıkacak ancak firma işlemci tarafında biraz daha erken hamle yapma ihtiyacı hissetti. Böylece Tiger Lake işlemcilere entegre Xe birimleri doğdu.

Inel’in 10nm sürecinde geliştirdiği Tiger Lake işlemciler dizüstü segmentinde en iyi performans ve grafik performansını amaçlıyor. Yeni Willow Cove çekirdekler 4.8GHz seviyesine kadar çıkabiliyor.

Toplam 9 konfigürasyon mevcut ve 4 çekirdek/8 izlek birimi üzerine inşa edilmiş. Sadece en alt modelde 2 çekirdek ve 4 izlek birimi yer alıyor. Frekanslara göre de TDP değerleri alt klasmanda 7-15W, üst klasmanda 12-28W arasında değişiyor. Bir işlemcinin farklı frekans değeri ve buna bağlı farklı TDP değeri olabilecek.

Tiger Lake işlemciler WiFi 6 ve Thunderbolt 4 gibi en yeni bağlantı teknolojilerine destek sunarken PCIe Gen 4.0 ise doğrudan işlemciye entegre. Intel Gaussian and Neural Accelerator 2.0 yapay zeka hızlandırıcısı sayesinde işlemciye daha az yük bindirme, video çözünürlüklerini ayarlama gibi işlemler yerine getiriliyor. İşlemci tek 8K HDR ekrana veya 4 adet 4K HDR ekrana çıkış desteği sunuyor. Ayrıca Tiger Lake işlemciler sektörde ilk kez Dolby Vision desteği barındırıyor.

Bir süredir paylaşımlarını takip ettiğimiz Intel Xe dahili grafik birimi ise taşları yerinden oynatacak cinsten. Seride 48 ve 96 işlem birimi yer alıyor (Her birim 8 çekirdek). Bir modelde ise 80 işlem birimi mevcut. Intel piyasadaki aynı segment harici grafiklere göre yüzde 90 daha iyi performans vadediyor. İlk kez Borderlands 3, Far Cry New Dawn, Hitman 2 gibi popüler oyunlar Intel işlemciler üzerinde Full HD çözünürlükte oynatılabilecek.

AMD’nin Ryzen APU ailesini terletmeye hazırlanan Intel Tiger Lake işlemciler 150 civarında dizüstü modelinde piyasaya çıkacak. Yıl sonuna kadar büyük bir dalganın yaşanması bekleniyor.

