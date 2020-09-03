AMD’ye gözdağı: Xe grafikli Intel Tiger Lake işlemciler tanıtıldı

İşlemciye entegre grafik birimi açısından AMD’nin yeni Ryzen APU’ları ile üstünlüğü eline geçirdiği bir gerçek. Ryzen 5000 serisi ile çıtayı yükseltmeye hazırlanan AMD’ye Intel’in cevabı gecikmedi.
Tiger Lake neler sunacak?
Intel yıllardır işlemciye entegre grafik birimlerinin yetersiz performansı konusunda eleştiriliyor. Geçtiğimiz yıllarda AMD ile iş birliği yaparak Radeon grafik birimlerini işlemcilerine entegre etmişti.
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Bununla birlikte Intel’in amacı tarihi yeniden yazmaktı ve Raja Khoduri’nin önderliğinde çok büyük bir bağımsız grafik birimi hamlesine başlamıştı. Intel Xe olarak adlandırılan bu yeni grafik teknolojisi bugün olgunlaştı ve düelloya hazır.İlginizi Çekebilir Intel Tiger Lake işlemciler 2 Eylül tarihinde çıkıyor
Intel Xe aslında bağımsız kartlar ve hızlandırıcılar olarak 7nm sürecinde tüketicilerin karşısına çıkacak ancak firma işlemci tarafında biraz daha erken hamle yapma ihtiyacı hissetti. Böylece Tiger Lake işlemcilere entegre Xe birimleri doğdu.
Inel’in 10nm sürecinde geliştirdiği Tiger Lake işlemciler dizüstü segmentinde en iyi performans ve grafik performansını amaçlıyor. Yeni Willow Cove çekirdekler 4.8GHz seviyesine kadar çıkabiliyor.
Toplam 9 konfigürasyon mevcut ve 4 çekirdek/8 izlek birimi üzerine inşa edilmiş. Sadece en alt modelde 2 çekirdek ve 4 izlek birimi yer alıyor. Frekanslara göre de TDP değerleri alt klasmanda 7-15W, üst klasmanda 12-28W arasında değişiyor. Bir işlemcinin farklı frekans değeri ve buna bağlı farklı TDP değeri olabilecek.
Tiger Lake işlemciler WiFi 6 ve Thunderbolt 4 gibi en yeni bağlantı teknolojilerine destek sunarken PCIe Gen 4.0 ise doğrudan işlemciye entegre. Intel Gaussian and Neural Accelerator 2.0 yapay zeka hızlandırıcısı sayesinde işlemciye daha az yük bindirme, video çözünürlüklerini ayarlama gibi işlemler yerine getiriliyor. İşlemci tek 8K HDR ekrana veya 4 adet 4K HDR ekrana çıkış desteği sunuyor. Ayrıca Tiger Lake işlemciler sektörde ilk kez Dolby Vision desteği barındırıyor.
Bir süredir paylaşımlarını takip ettiğimiz Intel Xe dahili grafik birimi ise taşları yerinden oynatacak cinsten. Seride 48 ve 96 işlem birimi yer alıyor (Her birim 8 çekirdek). Bir modelde ise 80 işlem birimi mevcut. Intel piyasadaki aynı segment harici grafiklere göre yüzde 90 daha iyi performans vadediyor. İlk kez Borderlands 3, Far Cry New Dawn, Hitman 2 gibi popüler oyunlar Intel işlemciler üzerinde Full HD çözünürlükte oynatılabilecek.
AMD’nin Ryzen APU ailesini terletmeye hazırlanan Intel Tiger Lake işlemciler 150 civarında dizüstü modelinde piyasaya çıkacak. Yıl sonuna kadar büyük bir dalganın yaşanması bekleniyor.
https://www.techpowerup.com/271686/intel-launches-worlds-best-processor-for-thin-and-light-laptops-11th-gen-intel-core Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Intel'in şu ana kadarki en gelişmiş işlemcileri; AMD APU'ların grafiksel üstünlüğüne karşı savaşmak üzere çıkarılmış olan, içindeki grafik kartının üstünlüğüne göre G1, G4 ve G7 gibi takılarla biten Ice Lake işlemcilerdi. (Örn; i5-1035G4, i7-1065G7) Bunlar Intel'in AMD'ye dahili grafik performansına ciddi rakip olduğu ilk dizüstü işlemcilerdi ve Intel'in halihazırda sahip olduğu Iris teknolojisini kullanıyorlardı.
Ice lake ile beğeni toplayan ve ciddi bir başarı yakalayan Intel sadece 1 nesil sonra Tiger Lake'de çok ciddi iyileştirmeler yapıyor. Kağıt üzerinde işlemcilere bakınca pek bir şey değişmemiş gibi görünse de yeni nesil üretim teknolojisi sayesinde 10 nm kalmış olmasına rağmen işlemci biriminde %20, ekran kartı biriminde 2 kat performans artışı vaat ediyor.
Öncelikle işlemci gelişimini ele alalım: Eğer en fazla 4 çekirdekli olan Ice Lake'e göre çekirdek sayısını arttırmazsa (ki dün açıkladığı işlemciler yine en fazla 4 çekirdekli işlemcilerdi) çok çekirdekli işlemlerde Ryzen 4000 serisinin bazı modellerini anca yakalayacak, 4700U ve 4800U'ya karşı çok çekirdekli işlemlerde halen karşı koyamayacak. Fakat tek çekirdekten 4 çekirdeğe kadar olan işlemlerde Ryzen 4000 serisinin oldukça önüne geçmiş olacak. Bu da günlük Windows deneyiminde çok daha atik davranması demek. Özellikle de Windows'un zaten halihazırda Intel'e daha optimize olduğunu düşünürsek... Ryzen 4000'e göre tek geride kalacağı konu render alma gibi kullanıcıların belki %0.1'inin bile yapmadığı mimarlık-mühendislik işleri olacaktır. He bir de sentetik benchmarklar :)
Ekran kartı birimine gelirsek; Intel daha 1 nesil sonra ekran kartını değiştirerek, yıllardır çok güçlü kadrosuyla geliştirdiği Xe ekran kartlarının ilk meyvelerini dahili ekran kartı olarak Tiger Lake işlemcilerde sunacak, yalnız sadece G7 ile biten işlemciler yeni Xe serisi. Intel çok detay vermeden Ice Lake'e göre ekran kartı performansının 2 katına çıkacağını söylemiş durumda. Bunun direk pratiğe yansıyacağını varsayarsak dahili ekran kartı performansında Ryzen 4000 serisinin bir hayli önüne geçmiş olacaktır. Hatta gelecek yıl Ryzen 5000 serisinin de Vega grafik birimi ve DDR4 bellekler kullanacağını düşünürsek Ryzen 5000 serisi dahi ekran kartı konusunda Tiger Lake'e yetişemeyebilir ve AMD 2022 yılına kadar geride kalabilir. Fakat burada bazı soru işaretleri söz konusu. DDR4 bellek ve çift kanal kısıtlaması en büyük soru işareti çünkü Intel isterse GTX 2080 performansında çekirdekler içeren dahili ekran kartı yapsın, DDR4 çift kanal belleklerle bunu desteklediği zaman bellek kısıtlamasından dolayı performans olarak halihazırdaki Ryzen 4000 ve Ice Lake dahili ekran kartlarından çok da yukarıya çıkamayacaktır. Benchmarklarda yüksek yüksek puanlar alır fakat oyunlara geldi mi özellikle yüksek çözünürlüklü dokularda (texture) tıkanır. Bu yüzden umarım Intel DDR4 bellek kısıtlamasını en aza indirecek önlemler almıştır da dahili ekran kartında rekabet ciddi anlamda kızışır. Dahili ekran kartı konusunda asıl sıçrama bence DDR5 belleklere geçince ve özellikle de işlemciler 4 kanal bellek desteklemeye başlayınca olacak.
Son olarak Intel EVO platformundan bahsederek konuyu kapatalım. Intel EVO, tıpkı zamanındaki Ultrabook platformu gibi bir şey. Bir dizüstünün bu sertifikayı alabilmesi için ciddi kriterleri karşılaması gerekecek. Üzerinde Intel Evo yazan bir dizüstü 1080p çözünürlükte gerçek kullanımda 9 saati aşan pil performansı göstermek zorunda. Wifi 6 (AX) ve Thunderbolt 4 desteği olmak zorunda. Intel Xe grafik birimli olmak zorunda yani sadece 11. Nesil ve G7 takılı işlemcileri kullanacak. Ayrıca her EVO sertifikalı dizüstü Intel gözetiminde geliştirileceği için anında açılış ve en iyi tepki performansına sahip olacak. Yani Intel tarafından özellikle optimize edilecek. Tıpkı ultrabookların ilk çıktığı zamanda bir ultrabook aldığınızda en iyi dizüstü deneyimine sahip olduğunuzu bildiğiniz gibi şimdi de bir EVO dizüstü aldığınızda en iyi dizüstüne sahip olduğunuzu bileceksiniz.
Uzun lafın kısası Tiger Lake işlemcilerde üretim litografisi (10 nm) değişmemiş olsa da yeni nesil fin teknolojisi ve grafikler sayesinde performansta büyük bir gelişim vaat ediyor ve Ryzen APU'ların karşısına güçlü bir şekilde dikiliyor. Günlük kullanımda ve dahili ekran kartında 2021 yazında Ryzen 5000 yayılana kadar AMD'nin önünde yer alacak bir seri geliyor. Fakat Intel'i tanıyorsak özellikle G7 takılı Xe grafikli işlemcilere sahip cihazların pek de ucuz olmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ben şu andaki piyasa ile 5000-6000 civarına G7 işlemci görebileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü nedense i5-G7 işlemciler sadece kağıt üzerinde kalıyor. Türkiye'ye Ice Lake'te bırakın i5-G7'yi i5-G4 işlemci bile doğru düzgün girmedi. Varsa yoksa i5-1035G1 dolu her yer. G7 ise sadece i7-1065G7 olarak girdi, onlar da TN ekranlı dandik cihazlarda dahi en ucuz 5500 TL civarı.