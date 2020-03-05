AMD Zen 4 çekirdeği şimdiden bir süper bilgisayar ihalesi kazandı

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Süper bilgisayar pazarında AMD’nin yükselişi sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda deniz kuvvetlerinin süper bilgisayar ihalesini kazanan AMD şimdi de Enerji Bakanlığına ait bir ihaleyi kazandı. Üstelik henüz piyasada olmayan bir mimari ile.

Yeni bir zafer daha

Gelen bilgilere göre ABD Enerji Bakanlığı tarafından dünyanın en hızlısı olma sloganıyla projesine başlanan El Capitan süper bilgisayarında AMD işlemcilere yer verilecek. AMD bu ihaleyi henüz piyasada olmayan Zen 4 mimarisi ile kazandı.

Zen 4 mimarisi 5nm sürecinde geliştiriliyor ve mevcut mimariye göre hem daha fazla verimlilik hem de daha fazla performans sunacak. Intel’in üretim tarafında sıkıştığı bir dönemde AMD’nin hamleleri özellikle kurumsal tarafta yankı buluyor.

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AMD’nin Zen 4 mimarisi ilk olarak EPYC Genoa sunucu işlemcilerinde yer bulacak. Bunun 2021 yılına yetişmesi bekleniyor. 2022 yılında ise Ryzen 5 serisinde göreceğiz. 7Nm+ sürecinde biraz daha optimize edilmiş Zen 3 çekirdek mimarisi ise bu yıl karşımıza çıkacak.

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Bakanlığının El Capitan süper bilgisayarı 1.5 Exaflops seviyesinde işlem performansı sunacak. 600 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olan projenin 2022 yılında hayata geçmesi planlanıyor. AMD sadece işlemci değil Radeon grafik birimleri de sunacak. Muhtemelen Navi 2x büyük çekirdekleri burada yer alacak. AMD’nin Exaflops seviyesinde hem işlemci hem de grafik birimi ile aldığı ilk ihalenin bu olduğu ifade ediliyor.

AMD ayrıca işlemci ve grafik çekirdeklerinin verimli iletişim kurması için Infinity Fabric veri aktarım teknolojisini bu ihale için özel olarak optimize ediyor. Ayrıca DDR5 veya mümkünse DDR6 bellek teknolojileri de sistemde yer alacak.

AMD’nin 2022 yılını bol satışlı geçirmesini sağlayacak olan süper bilgisayar ihalesi ayrıca Zen 4 mimarisinin de yolunda gittiğini gösteriyor. Zira herhangi bir gecikme durumu olsaydı muhtemelen Intel devreye girecekti.

https://www.techpowerup.com/264500/amd-scores-another-epyc-win-in-exascale-computing-with-does-el-capitan-two-exaflop-supercomputer

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