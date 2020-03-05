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    AMD Zen 4 çekirdeği şimdiden bir süper bilgisayar ihalesi kazandı

    Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı olma amacındaki El Capitan sisteminin işlemci ve grafik birimlerini AMD sağlıyor. Üstelik Zen 4 mimarisi ile bu ihaleyi aldı.
    2 hf.
    3b
    1
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AMD Zen 4 çekirdeği şimdiden bir süper bilgisayar ihalesi kazandı
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    Süper bilgisayar pazarında AMD’nin yükselişi sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda deniz kuvvetlerinin süper bilgisayar ihalesini kazanan AMD şimdi de Enerji Bakanlığına ait bir ihaleyi kazandı. Üstelik henüz piyasada olmayan bir mimari ile.

    Yeni bir zafer daha

    Gelen bilgilere göre ABD Enerji Bakanlığı tarafından dünyanın en hızlısı olma sloganıyla projesine başlanan El Capitan süper bilgisayarında AMD işlemcilere yer verilecek. AMD bu ihaleyi henüz piyasada olmayan Zen 4 mimarisi ile kazandı.

    Zen 4 mimarisi 5nm sürecinde geliştiriliyor ve mevcut mimariye göre hem daha fazla verimlilik hem de daha fazla performans sunacak. Intel’in üretim tarafında sıkıştığı bir dönemde AMD’nin hamleleri özellikle kurumsal tarafta yankı buluyor.

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    Ayrıca Bkz. "Intel üretimin bir kısmını Costa Rica’ya kaydırıyor"

    AMD’nin Zen 4 mimarisi ilk olarak EPYC Genoa sunucu işlemcilerinde yer bulacak. Bunun 2021 yılına yetişmesi bekleniyor. 2022 yılında ise Ryzen 5 serisinde göreceğiz. 7Nm+ sürecinde biraz daha optimize edilmiş Zen 3 çekirdek mimarisi ise bu yıl karşımıza çıkacak.

    AMD Zen 4 çekirdeği şimdiden bir süper bilgisayar ihalesi kazandı
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    Bakanlığının El Capitan süper bilgisayarı 1.5 Exaflops seviyesinde işlem performansı sunacak. 600 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olan projenin 2022 yılında hayata geçmesi planlanıyor. AMD sadece işlemci değil Radeon grafik birimleri de sunacak. Muhtemelen Navi 2x büyük çekirdekleri burada yer alacak. AMD’nin Exaflops seviyesinde hem işlemci hem de grafik birimi ile aldığı ilk ihalenin bu olduğu ifade ediliyor.

    AMD ayrıca işlemci ve grafik çekirdeklerinin verimli iletişim kurması için Infinity Fabric veri aktarım teknolojisini bu ihale için özel olarak optimize ediyor. Ayrıca DDR5 veya mümkünse DDR6 bellek teknolojileri de sistemde yer alacak.

    AMD’nin 2022 yılını bol satışlı geçirmesini sağlayacak olan süper bilgisayar ihalesi ayrıca Zen 4 mimarisinin de yolunda gittiğini gösteriyor. Zira herhangi bir gecikme durumu olsaydı muhtemelen Intel devreye girecekti.



    https://www.techpowerup.com/264500/amd-scores-another-epyc-win-in-exascale-computing-with-does-el-capitan-two-exaflop-supercomputer Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Gökay16 (Gökay Sevinç) 2 hf. en beğenilen
    Adamlar süper bilgisayar üstüne süperini yapa dursun, biz daha MEB sunucularına (belkide rek bir sunucuya) öğrenci fotoğtafı olarak her 4 yıllık periyot için 160px-280px den daha büyük dosya yükleyemiyelim. Bir öğrenciye 50 kbyte dan daha büyük data yeri ayırmayan zihniyetle dünya liginde yarışmaya devam edelim...
    Adamlar süper bilgisayar üstüne süperini yapa dursun, biz daha MEB sunucularına (belkide rek bir sunucuya) öğrenci fotoğtafı olarak her 4 yıllık periyot için 16...
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    1 Yanıt Yanıtla +22
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    RaptorFX 2 hf. Gökay16
    Ellerin dert görmesin. Yeğeninin bilgisayarında depoluyorlar sanki tüm sistemi. Sürekli bakımda, sürekli "too busy".
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    DH | equ* (Murat Öztürk) 2 hf.
    Adamlar deniz kuvvetleri, enerji bakanlığı ne var ne yok toplamaya başladı ama bizim forumun fan boylarına kalsa i5 bile 3900x den daha iyi
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Rocky Balboa® 1 hf. DH | equ*
    Öyle deme hocam, kutsal putları olan ''tek çekirdek'' için adam keser onlar
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Technical.assistance (Technical Assistance) 1 hf.
    İntel tek çekirdekte daha performanslı cılar gelmeden
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    klakket (Özgür Özdemir) 2 hf.
    Allah bilir şimdi şu sürekli karalama konuları açan malum şahıs buna da bir kılıf uydurur.
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    Gökay16 (Gökay Sevinç) 2 hf. en beğenilen
    Adamlar süper bilgisayar üstüne süperini yapa dursun, biz daha MEB sunucularına (belkide rek bir sunucuya) öğrenci fotoğtafı olarak her 4 yıllık periyot için 160px-280px den daha büyük dosya yükleyemiyelim. Bir öğrenciye 50 kbyte dan daha büyük data yeri ayırmayan zihniyetle dünya liginde yarışmaya devam edelim...
    1 Yanıt Yanıtla +22
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    DH | equ* (Murat Öztürk) 2 hf.
    Adamlar deniz kuvvetleri, enerji bakanlığı ne var ne yok toplamaya başladı ama bizim forumun fan boylarına kalsa i5 bile 3900x den daha iyi
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    deniz_sea (Deniz ) 2 hf.
    AMD rüzgarı arkasına aldı hızla gidiyor, virüsten dolayı üretim engellenmez ise böyle devam eder gibi...
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