AMD Zen 6 ve Zen 7 mimarilerini doğruladı: İşte yol haritası

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Tam Boyutta Gör AMD, yakın tarihli Zen 5 Tech Day etkinliği sırasında, gelecekte piyasaya sürülecek olan Zen 6 ve Zen6c mimarileri için planlarını açıkladı. Zen 6 mimarisi, Ryzen yol haritasına eklenirken, Zen7 üzerinde de çalışmalar başladı.

AMD Zen 6 ve Zen 7 doğrulandı

Kaçıranlar için bir süredir AMD Zen 6 tabanlı işlemcilerin beklenenden daha erken çıkış yapacağı konuşuluyor. Şimdi ise bu kafa karışıklığı sürerken, Zen 5 ve Zen 5c'nin halefi olacak Zen 6 ve Zen 6c mimarisi resmi olarak doğruladı. Zen 5 Tech Day etkinliği sırasında AMD CTO'su Mark Papermaster, "AMD'nin Zen7 üzerinde Zen6'ya benzer özel bir ekip ile çalıştığını" duyurdu.

AMD, şu an için bu mimarilere dayanan ürünlerin üretim süreçlerini veya çıkış tarihini paylaşmadı. Ancak bunun için tahminde bulunabiliriz. Zen 5, Zen 4'ün Eylül 2022'deki ilk çıkışından neredeyse iki yıl sonra piyasaya çıktı. Bunu referans olarak alırsanız Zen 6, 2026 yılında raflarda olacak. Tabi ki daha önce de belirttiğimiz gibi henüz resmi bir bilgi yok.

AM5 desteği ne kadar sürecek?

Diğer tarafta yol haritasında yapılan değişiklik, AM5 soketinin ömrü hakkında da kafa karışıklığına neden oldu. Neyse ki AMD, en az beş yıl boyunca AM5'i destekleme taahhüdünü ve 2027'ye kadar uyumluluğu sürdürme sözünü yineledi. Dolayısıyla Zen6'nın muhtemelen ürün serisinin bir parçası olması bekleniyor. Zen7'nin ise yeni bir soketle piyasaya çıktığını göreceğiz.

Computex'te duyurulduğu gibi, AM5 platformunun 2027+'ye kadar destekleneceğini taahhüt ediyoruz.

Zen6'ya dair detaylar şu anda sınırlı, ancak söylentiler grafik için RDNA5 mimarisini içerebileceğini öne sürüyor. Bu, şu anda Ryzen 9000 işlemcilerinde kullanılan RDNA2'ye kıyasla önemli bir yükseltme olacak. Buna ek olarak AMD, gelecek mimarilerde yapay zeka hızlandırmasına odaklanacak. Keza şu anda 50 TOPs'a kadar destekleyen mevcut Ryzen AI 300 serisi, daha gelişmiş görevler için yetersiz kalıyor. Dolayısıyla gelecekte, AI Agentler, always-on AI data ve daha büyük dil modelleri gibi iyileştirmeler sunulabilir.

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AMD Zen 6 ve Zen 7 mimarilerini doğruladı: İşte yol haritası