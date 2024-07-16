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    Anlık Bildirim

    AMD Zen 6 ve Zen 7 mimarilerini doğruladı: İşte yol haritası

    AMD'nin gelecek nesil işlemci mimarileri yavaş yavaş netleşmeye başladı. Şirket, Zen 6'yı yol haritasına eklerken, Zen 7 üzerinde hazırlıkların başladığını doğruladı. İşte detaylar...
    AMD Zen 6 ve Zen 7 mimarilerini doğruladı: İşte yol haritası Tam Boyutta Gör
    AMD, yakın tarihli Zen 5 Tech Day etkinliği sırasında, gelecekte piyasaya sürülecek olan Zen 6 ve Zen6c mimarileri için planlarını açıkladı. Zen 6 mimarisi, Ryzen yol haritasına eklenirken, Zen7 üzerinde de çalışmalar başladı. 

    AMD Zen 6 ve Zen 7 doğrulandı

    Kaçıranlar için bir süredir AMD Zen 6 tabanlı işlemcilerin beklenenden daha erken çıkış yapacağı konuşuluyor. Şimdi ise bu kafa karışıklığı sürerken, Zen 5 ve Zen 5c'nin halefi olacak Zen 6 ve Zen 6c mimarisi resmi olarak doğruladı. Zen 5 Tech Day etkinliği sırasında AMD CTO'su Mark Papermaster, "AMD'nin Zen7 üzerinde Zen6'ya benzer özel bir ekip ile çalıştığını" duyurdu.

    AMD, şu an için bu mimarilere dayanan ürünlerin üretim süreçlerini veya çıkış tarihini paylaşmadı. Ancak bunun için tahminde bulunabiliriz. Zen 5, Zen 4'ün Eylül 2022'deki ilk çıkışından neredeyse iki yıl sonra piyasaya çıktı. Bunu referans olarak alırsanız Zen 6, 2026 yılında raflarda olacak. Tabi ki daha önce de belirttiğimiz gibi henüz resmi bir bilgi yok.

    AM5 desteği ne kadar sürecek?

    Diğer tarafta yol haritasında yapılan değişiklik, AM5 soketinin ömrü hakkında da kafa karışıklığına neden oldu. Neyse ki AMD, en az beş yıl boyunca AM5'i destekleme taahhüdünü ve 2027'ye kadar uyumluluğu sürdürme sözünü yineledi. Dolayısıyla Zen6'nın muhtemelen ürün serisinin bir parçası olması bekleniyor. Zen7'nin ise yeni bir soketle piyasaya çıktığını göreceğiz.

    Computex'te duyurulduğu gibi, AM5 platformunun 2027+'ye kadar destekleneceğini taahhüt ediyoruz.

    Zen6'ya dair detaylar şu anda sınırlı, ancak söylentiler grafik için RDNA5 mimarisini içerebileceğini öne sürüyor. Bu, şu anda Ryzen 9000 işlemcilerinde kullanılan RDNA2'ye kıyasla önemli bir yükseltme olacak. Buna ek olarak AMD, gelecek mimarilerde yapay zeka hızlandırmasına odaklanacak. Keza şu anda 50 TOPs'a kadar destekleyen mevcut Ryzen AI 300 serisi, daha gelişmiş görevler için yetersiz kalıyor. Dolayısıyla gelecekte, AI Agentler, always-on AI data ve daha büyük dil modelleri gibi iyileştirmeler sunulabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 5 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 5 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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