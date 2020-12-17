Amerika'da bazı sinemalar, Warner Bros. filmlerinin bilet fiyatlarını düşürerek stüdyoya para kazandırmamayı hedefliyor

Dünyanın en büyük film stüdyolarından biri olan Warner Bros., 2021 yılında yayınlanacak olan tüm filmlerini sinemayla aynı gün video akış platformu olan HBO Max'te de yayınlamaya karar verdi. Bu karar da birçok kesim tarafından tepkiyle karşılandı.

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Bu sürpriz kararının ardından ilk büyük tepki Christopher Nolan'dan geldi, ardından ise bazı ajanslardan bir daha Warner Bros ile çalışmayacaklarına dair tepkiler yağmaya başladı ve son olarak da Denis Villeneuve, bu kararın olası bir Dune serisinin önünü kesebileceğini söyledi. Şimdi ise bir tepki de Amerika'daki sinemalardan geliyor.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre Amerika'daki bazı sinemalar, Warner Bros. filmlerinin bilet fiyatlarını 3-5 dolara kadar indirip kazancın büyük bir kısmını alarak Warner Bros'a hiçbir kazanç bırakmamayı düşünüyor.

Warner Bros., film sektöründe ciddi bir atılım yaptı ancak film sektörü henüz böyle bir duruma açık değilmiş gibi duruyor Warner Bros.'un bu kadar tepkinin ardından kararının arkasında durup durmayacağı da büyük merak konusu.

https://www.hollywoodreporter.com/features/2020s-big-plot-twist-how-wonder-woman-1984-came-to-upend-hollywoods-future

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