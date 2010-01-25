Amerika'da satışa sunulacak HTC HD2'de 1 GB ROM ve 576 MB RAM bulunabilir

Bilindiği üzere HTC'nin heyecan uyandıran akıllı telefonu HD2'nin satışına hız kesmeksizin devam ediliyor. Amerika'daki T-Mobile kullanıcıları ise Avrupa ve Asya ülkelerine kıyasla HD2'ye daha geç kavuşacaklar ancak biraz daha iyi donanımsal özelliklerle birlikte.
Geçtiğimiz günlerde HTC'nin internet sitesinde gündeme gelen bilgilere göre T-Mobile tarafından satışa sunulması planlanan HD2'de 1 GB ROM ve 576 MB RAM gibi özellikler yer alacak. Şu anda satışına devam edilen versiyonda 512 MB ROM ile 448 MB RAM bulunduğunu sizlere hatırlatalım. Ayrıca akıllı telefonun kutu içeriğinde 16 GB kapasiteli microSD bellek kartının mevcut olduğu belirtiliyor. Sitede gördüğümüz kadarıyla diğer teknik özelliklerde herhangi bir değişikliğe gidilmemiş.
HD2'nin ilkbahar aylarında Amerika sahillerine vuracağı düşünülüyor.
Daha detaylı özellikler için tıklayın
http://www.htc.com/us/products/t-mobile-hd2#tech-specs Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir arkadaşım HD 2 Diamond ı önerdi. Bu konu hakkında çok detaylı bilgi sahibi değilim. Mevcut kullandığım telefon 4 yıldır ASUS P 525. Bugüne kadar işlevini gördü. Artık değiştirme vakti.
HD2 Diamond ı tavsiye edermisiniz?
Teşekkürler
haber için teşekkürler
ulkemizde samsung s8000 ler 2gb hafıza ile gelirken amerikada 8 gb , 16 gb ile geliyor. amerika pazarı cok rekebetçi, kullanıcalar verdikleri paranın hakkını sonuna kadar istiyor. ustelik orda bu telefonların sagladıgı özelliklerin cogu kullanılıyor. bizim millet gibi en son model telefonları alıp, telefon + sms + gosteriş için kullanmıyorlar. turkiyede bunu alıp sonra konturlu kullanan cok adam olur kesin :))