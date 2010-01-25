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Amerika'da satışa sunulacak HTC HD2'de 1 GB ROM ve 576 MB RAM bulunabilir

9 yıl
25,2b
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13
Diğer
knight
Haber Editörü
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Amerika'da satışa sunulacak HTC HD2'de 1 GB ROM ve 576 MB RAM bulunabilir
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Bilindiği üzere HTC'nin heyecan uyandıran akıllı telefonu HD2'nin satışına hız kesmeksizin devam ediliyor. Amerika'daki T-Mobile kullanıcıları ise Avrupa ve Asya ülkelerine kıyasla HD2'ye daha geç kavuşacaklar ancak biraz daha iyi donanımsal özelliklerle birlikte.

Geçtiğimiz günlerde HTC'nin internet sitesinde gündeme gelen bilgilere göre T-Mobile tarafından satışa sunulması planlanan HD2'de 1 GB ROM ve 576 MB RAM gibi özellikler yer alacak. Şu anda satışına devam edilen versiyonda 512 MB ROM ile 448 MB RAM bulunduğunu sizlere hatırlatalım. Ayrıca akıllı telefonun kutu içeriğinde 16 GB kapasiteli microSD bellek kartının mevcut olduğu belirtiliyor. Sitede gördüğümüz kadarıyla diğer teknik özelliklerde herhangi bir değişikliğe gidilmemiş.

HD2'nin ilkbahar aylarında Amerika sahillerine vuracağı düşünülüyor.

Daha detaylı özellikler için tıklayın


http://www.htc.com/us/products/t-mobile-hd2#tech-specs Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gerigelenadam 9 yıl
cihazı bugün test ettim bir iphone kullanıcısı olarak baya beğendim ... yeni iphoneyi bekleyip apple yine uyuzluk yapıp cihazının üzerine birşey koymazsa hd2 ye geçerim...
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LesEnfantsTerribles 9 yıl
HTC HD2'yi Amerika'dan getirip satan satıcılar var internette. Acaba bu kişilerin satışa sunduğu HTC HD2'ler 1GB ROM ve 576 MB RAM'e sahip olan versiyonlarmıdır, yoksa bu donanım farkı sadece T-mobile'ın sağladığı bir ayrıcalıkmı?
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşım hepsiburada.comda 999 tl.Allah'tan 999 1000 olsaydı alamıcaktık her neyse ben 2010 yaz tatilinde ailem bana istediğim smart mobil ya da pda alıcak hd2,diamond 2,sony ericson xperia x10 ve x2 çok düşünüyorum uzman arkadaşlar bana iyi kullanabilceğim kaliteli sağlam ve özellikli telefon önerebilirmi
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DH Misafiri 9 yıl
bende HD2 aLmayı düşünüyorm ayrıca diamond 2 Hd 2 nin yanında solda sıfır kalıyor.. aLmak isteyen arkadaşlar varsa gerçektende tavsiye ederim.. fakat ben henz fiyatına ulaşamadm daha çok özelliklerine bakıyorm..
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Tolgá 9 yıl
xp bile kaldırır bu alet
bu telefon görünüş olarak harika win7 ile birlikte harika olur
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ZAVOLI TR 9 yıl
Selam arkadaşlar,

Bir arkadaşım HD 2 Diamond ı önerdi. Bu konu hakkında çok detaylı bilgi sahibi değilim. Mevcut kullandığım telefon 4 yıldır ASUS P 525. Bugüne kadar işlevini gördü. Artık değiştirme vakti.

HD2 Diamond ı tavsiye edermisiniz?

Teşekkürler
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talh4wk 9 yıl
bilgisayarlara yaklaşmış :D
haber için teşekkürler
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SaatliBomba 9 yıl
güzel tasarım
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mk2kill 9 yıl
farklı işlemci kullanmakla, rom ve hafızayı arttırmak aynı şeyler değil. karıştırmayalım.
ulkemizde samsung s8000 ler 2gb hafıza ile gelirken amerikada 8 gb , 16 gb ile geliyor. amerika pazarı cok rekebetçi, kullanıcalar verdikleri paranın hakkını sonuna kadar istiyor. ustelik orda bu telefonların sagladıgı özelliklerin cogu kullanılıyor. bizim millet gibi en son model telefonları alıp, telefon + sms + gosteriş için kullanmıyorlar. turkiyede bunu alıp sonra konturlu kullanan cok adam olur kesin :))
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L.o.T.u.S 9 yıl
Şu telefon bu kadar büyük olmasa tam süper olcakmış
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_KadirşinaS_ 9 yıl
Samsung'un i8910 Omnia HD modeli için de Hindistan'da satışa çıkacak versiyonunda 1ghz işlemci olacak deniyordu, normalde 600 mhz işlemci olmasına rağmen. Hiç de öyle bir şey olmadı. Zaten böyle bir şey olması demek neredeyse yeni bir cihaz demek. Adamlar niye böyle yapsınlarki. Önce bu cihazı piyasada tutundurup sevdirirler, sonra da bezner özelliklerde 1gb rom ile bir cihaz çıkarıp onu da satarlar. Niçin bir cihazı bu şekilde güncelleyip diğer satacaklarının önünü kessin ki?
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Elements5 9 yıl
süper :D
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