Amerika'da satışa sunulacak HTC HD2'de 1 GB ROM ve 576 MB RAM bulunabilir

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Bilindiği üzere HTC'nin heyecan uyandıran akıllı telefonu HD2'nin satışına hız kesmeksizin devam ediliyor. Amerika'daki T-Mobile kullanıcıları ise Avrupa ve Asya ülkelerine kıyasla HD2'ye daha geç kavuşacaklar ancak biraz daha iyi donanımsal özelliklerle birlikte.

Geçtiğimiz günlerde HTC'nin internet sitesinde gündeme gelen bilgilere göre T-Mobile tarafından satışa sunulması planlanan HD2'de 1 GB ROM ve 576 MB RAM gibi özellikler yer alacak. Şu anda satışına devam edilen versiyonda 512 MB ROM ile 448 MB RAM bulunduğunu sizlere hatırlatalım. Ayrıca akıllı telefonun kutu içeriğinde 16 GB kapasiteli microSD bellek kartının mevcut olduğu belirtiliyor. Sitede gördüğümüz kadarıyla diğer teknik özelliklerde herhangi bir değişikliğe gidilmemiş.

HD2'nin ilkbahar aylarında Amerika sahillerine vuracağı düşünülüyor.

Daha detaylı özellikler için tıklayın

http://www.htc.com/us/products/t-mobile-hd2#tech-specs