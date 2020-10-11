Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amerikan İHA'sı Azerbaycan-Ermenistan sınırında

    Amerikan Hava Kuvvetlerine ait bir adet RQ-4B Global Hawk İnsansız Hava Aracı, Azerbaycan-Ermenistan sınırında gözlem uçuşu gerçekleştirdi. İHA, bu uçuşu Gürcistan hava sahasına yaptı.
    1 hf.
    20,6b
    1
    30
    Savunma Sanayi
    Abone ol
    Fatih Atasoy
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Amerikan İHA'sı Azerbaycan-Ermenistan sınırında

    Amerikan Hava Kuvvetlerine ait bir adet RQ-4B İHA, Karadeniz'deki görevi için Ege semalarından bölgeye intikal etti. İHA, Ukrayna ve Rusya sınırı boyunca gözlem uçuşu gerçekleştirdikten sonra rotasını Gürcistan hava sahasına yöneltti.

    İlginizi Çekebilir Avatar "Türk SİHA'ları ile Ermenistan'ın 1 milyar dolarlık askeri teknolojisini imha ettik"

    Son dönemde Azerbaycan-Ermenistan sınırından atan çatışmalar nedeni ile bölgede özel bir gözlem uçuşu icra eden RQ-4B, daha önce bu rotada çok az uçuş gerçekleştirmişti. İHA'nın uçtuğu rotayı İtaMilRadar paylaştı.

    İHA, sakin dönemlerde Karadeniz'deki görevleri için aynı rotada bölgeye giriyor ve Kırım civarını gözlemledikten sonra Ege'ye yönelip bölgeden ayrılıyordu.

    Amerikan İHA'sı Azerbaycan-Ermenistan sınırında
    Tam Boyutta Gör

    İRAN'IN DÜŞÜRDÜĞÜ İHA

    RQ-4, daha önce İran hava savunma sistemleri tarafından vurulan ve düşen İHA olarak da biliniyor. Yükse irtifada uçuş gerçekleştirebilme kabiliyetine sahip RQ-4, Haziran 2019'da İran hava savunma sistemleri tarafından vurulmuştu. İran, İHA'nın ulusal hava sahasını ihlal ettiğini açıklamış ve bu nedenden ötürü vurduğunu bildirmişti.

    Amerika Birleşik Devletleri ise İHA'nın uluslararası hava sahasına uçtuğunu belitmiş ve İran'ın iddialarını yalanlamıştı. İran, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama ile düşen İHA'nın parçalarını bir araya getirerek Hava Kuvvetleri Havacılık Müzesinde sergileyeceğini duyurmuştu.

    Amerikan İHA'sı Azerbaycan-Ermenistan sınırında
    Tam Boyutta Gör



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    42 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mokoko_TR 1 hf.
    yine fitne peşinde kesin bir provakasyon yapacak
    Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    yurdakull (Yurdakul Sezgin) 1 hf. en beğenilen joven
    Tabi eski türkiye yok. 1 abd doları olmuş olmuş 8 birim :) Nasıl eski Türkiye olsun ülke dimi? Ehü ehü ehü....
    1 Yanıt Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ribas0 (Ribas Diègo) 1 hf.
    Amerika'nın İHA ile yaptığı ihlal gözlemlerini herhangi başka bir ülke yapsa manifestolar yayınlardı Beyaz Saray.. Emsalsiz bir nefretim var bu birleşik devlete karşı.
    Amerika'nın İHA ile yaptığı ihlal gözlemlerini herhangi başka bir ülke yapsa manifestolar yayınlardı Beyaz Saray.. Emsalsiz bir nefretim var bu birleşik devlete...
    Devamını Gör
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    Gulivers1 (Uğur Arslan) 1 gün yeni yorumcu
    Bunların bizim ne stratejik ortak nede partner ımız olmadığı açık ve net...Zaten Avrupa, Rusyada olduğu gibi Amerikada da ermeni lobisi çok aktif
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    AnadoluEfes 1 hf. (düzenlendi)
    İnsansız hava aracı yapıyorsun üstüne kocaman U.S AİR FORCE yazıyorsun düşünce'de bizim değildi diyorsun yaz üstüne sevdamız sonsuza kadar diye düşerse adamların kafası karışsın
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Denorath 1 hf.
    Konunun tarihsel gelişimi hakkında bu yazıdan bilgi edinebilirsiniz;

    https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/695580
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ribas0 (Ribas Diègo) 1 hf.
    Amerika'nın İHA ile yaptığı ihlal gözlemlerini herhangi başka bir ülke yapsa manifestolar yayınlardı Beyaz Saray.. Emsalsiz bir nefretim var bu birleşik devlete karşı.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    muro1101 (murat colak) 1 hf. (düzenlendi)
    Şu bir

    Gerçek, Abd planlarında biz artık 4-5-6.önceliğe sahibiz..yunanistan, güney kıbrıs, mısır gürcistan, artık iyi müttefikleri abd nin..TR doğu Akdeniz de açılımından RUSLAR ve ABD liler çok rahatsız, ayrıca , özellikler RUSLARIN inşa ettği 2.boru hattı ki (200km kaldı Almanyaya) aşırır rahatsız ABD liler, rusların gaz satmasından ve TÜRKİYE nin kendi başına buyruk hareket etmesinden son derece rahatsız ve ilk fırsatta ders vermek istiyor ABD ..aynı şu anda yüzü batıya dönük ermenistanın AZ tarafından biraz tokatlanmasında bir sakınca görmeyen RUSYA gibi, belli bir müddet izin verdi RUSLAR....Artık Ermenistan idaresi ya RUS YANLISI olacak yada GİDECEK..hep aynı filmler ... MARAŞ ın sahillerinin açılma kararı RUSYA İLE yeni bir krizin başlangıcı olabilir! Unutmayalım RUSLAR SATRANÇ ustasıdır biz ise OKEY ciyiz,pişticiyiz!
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ahrimar (ss ss) 1 hf. (düzenlendi)
    İsteseler incirlikten kaldırırlar ama sorun o değil. Adamlardan teknoloji çalarız diye incirligi kullanmıyorlar. Hava savunma füzelerinide bu yüzden vermediler. Umarım s400leri çözer kendimiz yaparız. Kesinlikle hava kalkanına ihtiyacımız var. Libyada durma sebebimiz bu. hava savunmamız yok. Adamlar 2 dakikada havaustunu bombaladılar. oraya 1 tane s400 koysaydır yanına yaklaşamazlardı ama malesef şu an yok.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cabriyo (Emin Tuncer) 1 hf.
    haritada antalyadan sonrası yunanistanın deniz sahası gösteriyor. haber kaynağı akdenizin hepsini verecek yunanistana elinden gelse.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Denorath 1 hf. cabriyo
    O deniz değil hava sahası / FIR hattı malesef. 1931 yılından beri Yunanistan çıkarmış olduğu kararnameye binaen FIR hattını 10 mil olarak deklare etmiş durumdadır :/
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    _turbo_ (kemal reis) 1 hf.
    Hakli oldugu davada Azerbaycanin hakkini savunmasi önemli. Ermenilerin sözde soykirim propagandasina siginip, soykirim ve yaptiklari gasp iyi anlatilmalidir. Batililarin ikiyuzlulugunu iyi görsün taviz verirsek suyuna gidersek bizle dost olacaklarini sananlar. Bizler Türk oldugumuz icin Batililar tarafindan sevilmiyoruz ve hicbirzamanda sevilmeyecegiz. Tüm tavizleri versek bu sadece verecegimiz yeni tavizlerin kapisini aralar, vermeyincede bize karsi propaganda yaparlar. Tarih tekerrürden ibarettir, sacma sapan icinde kendi vatandaslarinin dahi yasamak istemedigi bir devlet yillardir Azeri topraklarini isgal altinda tutuyor. Azeriler topraklarini almaya calisinca bize soykirim yapiyorlar diyorlar. Ermenistan tamamiyla Azerbaycanla Turkiye arasindaki siniri bozmak icin araya konan yapay bir Muz Devletidir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mokıta (Berat Darıcı) 1 hf. (düzenlendi)
    Haberde kullanılan deniz sınırlarımızı da gösteren resim tamamen yanlış ve uluslar arası hukuka aykırıdır. @Fatih Atasoy kaldırın lütfen.

    @<b>fthtsy</b>
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Denorath 1 hf. Mokıta
    O deniz değil hava sahası / FIR hattı malesef. 1931 yılından beri Yunanistan çıkarmış olduğu kararnameye binaen FIR hattını 10 mil olarak deklare etmiş durumdadır.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 1 hf.
    her oto b... konuyor sonu frevundan beter olacak.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    misterrium +194 Last Troll Bender +191 Yanfo +187 Normandia_06 +144 12 Angry Men +143 th9 +137 ClassımDeğilsin +126 Skywalkerx +105 fhrstw +103 lazer__ +100
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 mokoko_TR 2. kez +224 2 th9 2. kez +203 3 joven 3. kez +198
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    20599 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    azerbaycan, ermenistan ve
    4 etiket daha iha amerika karadeniz Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası250,8b
    Twitter Profili92,1b
    YouTube Kanalı304b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Tesla Model S’ten sökülen pil hücreleri ile bir yolcu teknesi elektrikli hale getirilecek 1 hf. NASA, Juno uzay aracının elde ettiği görüntülerden oluşturulan bir video paylaştı 1 hf. Astronotları UUİ’ye taşıyacak Crew Dragon Crew-1 görevi bir kez daha ertelendi 1 hf. Yürüyüş analizi yapabilen modül geliştirildi 1 hf. Dolu kabusuna yeni önlem: Doluya özel sigorta poliçesi 1 hf. Tinnitus semptomlarını azaltabilecek cihaz geliştirildi 1 hf. Huawei Mate 40 serisi için tarih belli oldu 1 hf. Mortal Kombat 11'e Rambo karakteri geliyor 1 hf. Ryzen 5000’in bölgesel fiyatları ortaya çıktı 1 hf. Huawei, Honor markasını satmayacak 1 hf. Intel 97 dolarlık 4/8 Core i3-10100F işlemcisini tanıttı 1 hf. Dünya genelinde TV satışları rekor seviyeye ulaştı 1 hf. AMD, Ryzen 5000 işlemcileri için güncelleme dağıtmaya başladı 1 hf. ABD'deki iPhone kullanıcılarının yarısı, akıllı telefonlarının 5G desteği olduğunu sanıyor 1 hf. Razer ilk oyuncu koltuğunu tanıttı: Iskur 1 hf. SpaceX amacından sapıyor: 'Yok etmek için' roket üretecek 1 hf. Orta seviye Oppo A53s'in detayları ortaya çıktı 1 hf. 13 Ekim lansmanı öncesi Realme Q2, GeekBench'te görüntülendi 1 hf. Evrendeki ses hızının üst sınırı belirlendi 1 hf. Epic'in, Fortnite'ı App Store'a geri getirme planı bir sonraki duruşmaya kaldı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Amerikan İHA'sı Azerbaycan-Ermenistan sınırında Sonraki Yeni Mi Store Mağazası Ankara Optimum’da Açıldı! 1 hf. TSMC ve Huawei yeniden çalışabilecek ancak kötü bir ayrıntı var 1 hf. Xiaomi ve Razer önemli bir iş birliği yapıyor 1 hf. Oppo Reno 4 Pro inceleme "Hızlı şarj uzmanı!" 1 hf. TSMC üçüncü çeyreği rekorla kapattı 1 hf. Ryanair, 737 MAX’ların Kasım ayından itibaren ABD’de yeniden uçmaya başlayacağını düşünüyor 1 hf. Popüler Amazon dizisi The Expanse'ın yeni sezonundan ilk fragman 1 hf. Monster'da Bu Hafta - Horizon Zero Dawn 1 hf. Sesten hızlı uçak yolculuğu bir kez daha çok yakın! Boom Supersonic, XB-1’i tanıttı 1 hf. Taşınabilir egzersiz bisikleti geliştirildi 1 hf. Hyundai Tucson, satış performansını artırmaya devam ediyor 1 hf. 2020 yılı Nobel Tıp Ödülü'ne 3 bilim insanı layık görüldü 1 hf. Huawei P Smart 2021 satışta! İşte Türkiye fiyatı 1 hf. Mercedes-Benz, SUV-Sedan karışımı yeni bir otomobil segmenti oluşturuyor: SUL 1 hf. Windows 10'a AV1 için donanımsal hızlandırma desteği geldi 1 hf. Vivo, çıkarılabilir ön kameraya sahip konsept telefonunu tanıttı 1 hf. Nvidia, Founders Edition kartlar perakende satıcılardan da edinilebilecek 1 hf. ARM işlemcili ilk Mac, Kasım ayında geliyor 1 hf. Itokawa asteroitinde toplanan parçalar Türkiye'ye getirildi 1 hf. Rocket Lake-S işlemcisi PCIe 4.0 SSD ve ekran kartıyla test edildi Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız