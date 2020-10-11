Amerikan İHA'sı Azerbaycan-Ermenistan sınırında

Amerikan Hava Kuvvetlerine ait bir adet RQ-4B İHA, Karadeniz'deki görevi için Ege semalarından bölgeye intikal etti. İHA, Ukrayna ve Rusya sınırı boyunca gözlem uçuşu gerçekleştirdikten sonra rotasını Gürcistan hava sahasına yöneltti.İlginizi Çekebilir "Türk SİHA'ları ile Ermenistan'ın 1 milyar dolarlık askeri teknolojisini imha ettik"
Son dönemde Azerbaycan-Ermenistan sınırından atan çatışmalar nedeni ile bölgede özel bir gözlem uçuşu icra eden RQ-4B, daha önce bu rotada çok az uçuş gerçekleştirmişti. İHA'nın uçtuğu rotayı İtaMilRadar paylaştı.
İHA, sakin dönemlerde Karadeniz'deki görevleri için aynı rotada bölgeye giriyor ve Kırım civarını gözlemledikten sonra Ege'ye yönelip bölgeden ayrılıyordu.
İRAN'IN DÜŞÜRDÜĞÜ İHA
RQ-4, daha önce İran hava savunma sistemleri tarafından vurulan ve düşen İHA olarak da biliniyor. Yükse irtifada uçuş gerçekleştirebilme kabiliyetine sahip RQ-4, Haziran 2019'da İran hava savunma sistemleri tarafından vurulmuştu. İran, İHA'nın ulusal hava sahasını ihlal ettiğini açıklamış ve bu nedenden ötürü vurduğunu bildirmişti.
Amerika Birleşik Devletleri ise İHA'nın uluslararası hava sahasına uçtuğunu belitmiş ve İran'ın iddialarını yalanlamıştı. İran, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama ile düşen İHA'nın parçalarını bir araya getirerek Hava Kuvvetleri Havacılık Müzesinde sergileyeceğini duyurmuştu.
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/695580
Gerçek, Abd planlarında biz artık 4-5-6.önceliğe sahibiz..yunanistan, güney kıbrıs, mısır gürcistan, artık iyi müttefikleri abd nin..TR doğu Akdeniz de açılımından RUSLAR ve ABD liler çok rahatsız, ayrıca , özellikler RUSLARIN inşa ettği 2.boru hattı ki (200km kaldı Almanyaya) aşırır rahatsız ABD liler, rusların gaz satmasından ve TÜRKİYE nin kendi başına buyruk hareket etmesinden son derece rahatsız ve ilk fırsatta ders vermek istiyor ABD ..aynı şu anda yüzü batıya dönük ermenistanın AZ tarafından biraz tokatlanmasında bir sakınca görmeyen RUSYA gibi, belli bir müddet izin verdi RUSLAR....Artık Ermenistan idaresi ya RUS YANLISI olacak yada GİDECEK..hep aynı filmler ... MARAŞ ın sahillerinin açılma kararı RUSYA İLE yeni bir krizin başlangıcı olabilir! Unutmayalım RUSLAR SATRANÇ ustasıdır biz ise OKEY ciyiz,pişticiyiz!
@<b>fthtsy</b>
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