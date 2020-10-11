Amerikan İHA'sı Azerbaycan-Ermenistan sınırında

Amerikan Hava Kuvvetlerine ait bir adet RQ-4B İHA, Karadeniz'deki görevi için Ege semalarından bölgeye intikal etti. İHA, Ukrayna ve Rusya sınırı boyunca gözlem uçuşu gerçekleştirdikten sonra rotasını Gürcistan hava sahasına yöneltti.

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Son dönemde Azerbaycan-Ermenistan sınırından atan çatışmalar nedeni ile bölgede özel bir gözlem uçuşu icra eden RQ-4B, daha önce bu rotada çok az uçuş gerçekleştirmişti. İHA'nın uçtuğu rotayı İtaMilRadar paylaştı.

İHA, sakin dönemlerde Karadeniz'deki görevleri için aynı rotada bölgeye giriyor ve Kırım civarını gözlemledikten sonra Ege'ye yönelip bölgeden ayrılıyordu.

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İRAN'IN DÜŞÜRDÜĞÜ İHA

RQ-4, daha önce İran hava savunma sistemleri tarafından vurulan ve düşen İHA olarak da biliniyor. Yükse irtifada uçuş gerçekleştirebilme kabiliyetine sahip RQ-4, Haziran 2019'da İran hava savunma sistemleri tarafından vurulmuştu. İran, İHA'nın ulusal hava sahasını ihlal ettiğini açıklamış ve bu nedenden ötürü vurduğunu bildirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri ise İHA'nın uluslararası hava sahasına uçtuğunu belitmiş ve İran'ın iddialarını yalanlamıştı. İran, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama ile düşen İHA'nın parçalarını bir araya getirerek Hava Kuvvetleri Havacılık Müzesinde sergileyeceğini duyurmuştu.

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