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    Amiral gemisi katili iQOO 11'den ilk detaylar geldi

    2021 sonlarında piyasaya sürülecek amiral gemisi katili iQOO 11 hakkında yeni detaylar paylaşıldı. Yeni akıllı telefon, Snapdragon 8 Gen 2'den güç alacak ilk modellerden biri olacak. 
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    Amiral gemisi katili iQOO 11'den ilk detaylar geldi
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    Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Vivo, fiyat performans odaklı iQOO markası ile pazara iddialı bir giriş yaptı. Yakın zamanda piyasaya sürülen iQOO 10 Pro modeli ile kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başaran şirket, yeni amiral gemisi iQOO 11 serisi üzerinde hazırlıklarını sürdürüyor. 

    Snapdragon 8 Gen 2'den güç alacak

    DigitalChatStation tarafından paylaşılanlara göre iQOO 11, Qualcomm tarafından Kasım ayında tanıtılacak Snapdragon 8 Gen 2 SM8550 platformundan güç alacak. Yeni yonga setinin yaklaşık üç ay sonra tanıtılacağı düşünüldüğünde iQOO 11 serisinin de benzer zamanlarda kullanıcıların karşısına çıkacağını söyleyebiliriz.

    Ayrıca kaynakta yer verilenler arasında, yeni iQOO telefonun 2K çözünürlüğünde 120Hz Samsung E6 AMOLED panele sahip olacağı da yer alıyor. Buradaki 'E' harfi "enerji verimliliği" anlamına gelirken, panel hem parlaklık hem de güç tüketimi tarafında daha fazla pil ömrü sağlayacak. Ayrıca 1440Hz'e kadar PWM karartma özelliğini de beraberinde getirecek. 

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