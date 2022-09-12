Galaxy S23 Ultra'nın 200MP kamera ile geleceği doğrulandı: Neler sunacak?

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Akıllı telefon sektörünün lider isimlerinden Samsung’un, yeni amiral gemisi Galaxy S23 serisini 2023’ün başlarında tanıtması bekleniyor. Şimdiye kadarki söylentiler, akıllı telefonun 200MP birincil kamera sensörüne sahip olacağına işaret ediyordu ve şimdi, Galaxy S23 Ultra’nın kamera tasarımı ile ilgili daha fazla ayrıntı ortaya çıktı.

Galaxy S23 kamera konusunda iddialı geliyor

Bilindiği üzere Samsung, yakın zaman 200MP ISOCELL HP1 ve HP2 sensörlerini tanıttı. Söz konusu bu sensörlerin birçok akıllı telefonda kullanılması beklenirken, Galaxy S23 Ultra daha farklı bir çözüm ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Ice Universe tarafından paylaşılanlara göre yeni amiral gemisine güç verecek yeni sensör, 1/1.3 inç boyutunda 0,6μm piksel ve daha geniş diyafram açıklığına sahip olacak.

Samsung Galaxy S23 Ultra'nın özellikleri sızdırıldı 2 hf. önce eklendi

Ufak bir kıyaslama yaptığımızda mevcut amiral gemisi Galaxy S22 Ultra, 1/1.33 inç boyutunda, 0.8µm piksel ve f/1.8 diyafram açıklığı sunan 108MP sensöre sahipti. Böylece Galaxy S23’ün ışık kazananımı konusunda büyük bir gelişim göstereceğini söyleyebiliriz. Ayrıca amiral gemisinde yer alacak yeni sensörün, iPhone 14 Pro'nun 1/1.3 inç 48MP kamerasına kıyasla biraz daha büyük olması bekleniyor.

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Galaxy S23 Ultra'nın 200MP kamera ile geleceği doğrulandı