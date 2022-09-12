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    Galaxy S23 Ultra'nın 200MP kamera ile geleceği doğrulandı: Neler sunacak?

    Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S23 Ultra'dan yeni detaylar sızdırıldı. Akıllı telefonun 200MP birincil kamera sensörü ile geleceği doğrulandı. Neler sunacak?
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    Galaxy S23 Ultra
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    Akıllı telefon sektörünün lider isimlerinden Samsung’un, yeni amiral gemisi Galaxy S23 serisini 2023’ün başlarında tanıtması bekleniyor. Şimdiye kadarki söylentiler, akıllı telefonun 200MP birincil kamera sensörüne sahip olacağına işaret ediyordu ve şimdi, Galaxy S23 Ultra’nın kamera tasarımı ile ilgili daha fazla ayrıntı ortaya çıktı.

    Galaxy S23 kamera konusunda iddialı geliyor

    Bilindiği üzere Samsung, yakın zaman 200MP ISOCELL HP1 ve HP2 sensörlerini tanıttı. Söz konusu bu sensörlerin birçok akıllı telefonda kullanılması beklenirken, Galaxy S23 Ultra daha farklı bir çözüm ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Ice Universe tarafından paylaşılanlara göre yeni amiral gemisine güç verecek yeni sensör, 1/1.3 inç boyutunda 0,6μm piksel ve daha geniş diyafram açıklığına sahip olacak.

    Ufak bir kıyaslama yaptığımızda mevcut amiral gemisi Galaxy S22 Ultra, 1/1.33 inç boyutunda, 0.8µm piksel ve f/1.8 diyafram açıklığı sunan 108MP sensöre sahipti. Böylece Galaxy S23’ün ışık kazananımı konusunda büyük bir gelişim göstereceğini söyleyebiliriz. Ayrıca amiral gemisinde yer alacak yeni sensörün, iPhone 14 Pro'nun 1/1.3 inç 48MP kamerasına kıyasla biraz daha büyük olması bekleniyor.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 4 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 5 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 5 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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