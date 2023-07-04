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    Amiral gemisi katili iQOO Neo 7 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Vivo'nun alt markalarından iQOO, fiyat performans odaklı iQOO Neo 7 Pro modelini duyurdu. İşte rekabetçi bir fiyatla güçlü özellikleri bir araya iQOO Neo 7 Pro özellikleri ve fiyatı
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    Amiral gemisi katili iQOO Neo 7 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında fiyat performans odaklı modellere imza atan iQOO, yeni telefonu iQOO Neo 7 Pro'yu duyurdu. Peki iQOO Neo 7 ailesinin son üyesi beraberinde neler getiriyor?İşte iQOO Neo 7 Pro özellikleri ve fiyatı.

    iQOO Neo 7 Pro tanıtıldı

    iQOO Neo 7 Pro, Qualcomm’un amiral gemisi işlemcilerinden biri olan Snapdragon 8+ Gen 1 platformundan gücünü alıyor. 4nm üretim teknolojisini temel alan bu işlemcide, bir adet 3.19 GHz Cortex-X2, üç adet 2.75 GHz Cortex-A710 ve dört adet 1.80 GHz Cortex- A510 çekirdekleri bulunuyor. Grafik tabanlı işlemlerde ise işlemciye Adreno 730 GPU eşlik ediyor.

    Bununla birlikte 8/12/16GB LPDDR4X RAM ve 256/512GB depolama seçenekleri ile gelen telefonda, 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6.78 inç boyutlarında AMOLED panele yer verilmiş. Ayrıca bu ekranın HDR desteği ve 1500 nit tepe parlarlık sunduğunu belirtelim.

    iQOO Neo 7 Pro'nun arka bölümünde üçlü kamera kurulumu ve bir adet LED flaş bulunuyor. 50MP çözünürlüğünde olan ana kamera f/1.9 diyaframa, OIS ve otofokus desteğine sahip. Diğer iki sensör ise 8MP geniş açı (f/2.2) ve 2MP makro (f/2.4). Cihazın ön tarafına gelirsek, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için ortalanmış 16MP sensör (f/2.5) bulunmakta

    Amiral gemisi katili iQOO Neo 7 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    164.8 x 76.9 x 8.5 mm boyutlara ve 197 gram ağırlığa sahip olan iQOO Neo 7 Pro, kutusundan 120W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil ve Android 13 işletim sistemi ile çıkacak. Cihazın diğer özellikleri arasında USB-C 2.0Bluetooth 5.3Wi-Fi 802.115G ve Çift SIM desteği yer alıyor.

    iQOO Neo 7 Pro çıkış tarihi ve fiyatı

    Turuncu, Siyah ve Mavi renk seçeneklerine sahip olan iQOO Neo 7 Pro, 15 Temmuz'dan itibaren satışa sunulacak. Telefonun 8/128 GB bellek seçeneği 425 dolar, 12/256 GB seçeneği ise 465 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Akıllı telefonun Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı ise henüz açıklanmadı. 

    iQOO Neo 7 Pro özellikleri

    • Ekran: 6.78 inç, AMOED, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, HDR, 120 Hz 1500 nit parlaklık (maksimum)
    • İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm)
    • RAM: 8/12/16 GB
    • Depolama: 256/ 512 GB (microSD kart desteği) UFS 3.1
    • Arka Kamera: 50 MP, f/1.9, 1/1.57", 1.0µm, PDAF, OIS (birincil)
    • 8 MP, f/2.2 1/4.0", 1.12µm (geniş açı)
    • 2 MP, f/2.4 (makro)
    • Ön Kamera: 16 MP, f/2.5 1/3.1", 1.0µm
    • Pil: 5.000 mAh (120W hızlı şarj)
    • Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi, USB Type-C, Wi-Fi 802.11
    • İşletim sistemi: Android 13 OriginOS 3
    • Boyutlar: 164.8 x 76.9 x 8.5 mm
    • Ağırlık: 197 gram
    • Renk: Turuncu, Siyah, Mavi
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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    E_Y_B_H_P_T 8 saat önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

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    E_Y_B_H_P_T 8 saat önce

    Hayat kısa, kuryeler uçuyor.

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    DreamSs 9 saat önce

    Fururlar oni purada :)

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