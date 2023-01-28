Tam Boyutta Gör 1 Şubat tarihinde tanıtılacak Samsung Galaxy S23 ailesinin, Exynos yonga setini geride bırakarak Snapdragon 8 Gen 2 platformuna geçiş yapması bekleniyor. Bugün tanınan sızıntı kaynağı Roland Quant, Samsung ve Qualcomm ortaklığıyla üretilecek Snapdragon işlemciler için ''Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy” ibaresi ve logosunu paylaştı.

Samsung ve Qualcomm'dan özel işlemciler geliyor

Aktarılanlara göre "Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy" logosunu taşıyan işlemciler, yalnızca Samsung'a özel olacak. Bununla birlikte söz konusu yonga seti, temel modele kıyasla grafik konusunda önemli performans iyileştirmeleri içerecek. Bu konuda en büyük gelişmenin ise serinin amiral gemisi Galaxy S23 Ultra'da yaşanması bekleniyor. Zira iddialara göre yeni cihaz, sıvı tabanlı özel bir soğutma sistemine ev sahipliği yapacak.

Tam Boyutta Gör Ayrıca iki şirket arasındaki ortaklığın Galaxy S24 serisinde de devam etmesi bekleniyor. Ancak Samsung, Exynos işlemcilerin Snapdragon muadillerini yakalaması halinde kararından geri adım atabilir.

Galaxy S23 serisi Gorilla Glass Victus 2 ile güçlendirilecek 1 gün önce eklendi

Teknik tarafta Galaxy S23, ön tarafında 120 Hz yenileme hızına sahip 6,1 inç FHD+ (2.340 x 1.080) AMOLED ekrana sahip olacak. Tepe model Galaxy S23 Plus ise benzer özelliklerde 6,6 inç, amiral gemisi Galaxy S23 Ultra ise QHD+ (3.088 x 1.440) AMOLED panel ile tanıtılacak. Ayrıca kamera tarafında birinci sınıf özellikler ve geliştirilmiş Snapdragon 8 Gen 2 işlemciler ile donatılan telefonlar, pazara iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

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Samsung ve Qualcomm Galaxy S23 serisi için ortak oldu