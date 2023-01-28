Samsung ve Qualcomm Galaxy S23 serisi için ortak oldu

Samsung ve Qualcomm'dan özel işlemciler geliyor
Aktarılanlara göre "Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy" logosunu taşıyan işlemciler, yalnızca Samsung'a özel olacak. Bununla birlikte söz konusu yonga seti, temel modele kıyasla grafik konusunda önemli performans iyileştirmeleri içerecek. Bu konuda en büyük gelişmenin ise serinin amiral gemisi Galaxy S23 Ultra'da yaşanması bekleniyor. Zira iddialara göre yeni cihaz, sıvı tabanlı özel bir soğutma sistemine ev sahipliği yapacak.
Teknik tarafta Galaxy S23, ön tarafında 120 Hz yenileme hızına sahip 6,1 inç FHD+ (2.340 x 1.080) AMOLED ekrana sahip olacak. Tepe model Galaxy S23 Plus ise benzer özelliklerde 6,6 inç, amiral gemisi Galaxy S23 Ultra ise QHD+ (3.088 x 1.440) AMOLED panel ile tanıtılacak. Ayrıca kamera tarafında birinci sınıf özellikler ve geliştirilmiş Snapdragon 8 Gen 2 işlemciler ile donatılan telefonlar, pazara iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?