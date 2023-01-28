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    Anlık Bildirim

    Samsung ve Qualcomm Galaxy S23 serisi için ortak oldu

    Samsung ve Qualcomm, Galaxy S23 özelinde yeni bir ortaklığa imza atıyor. Galaxy telefonlarda kullanılacak “Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy” ibaresi ve logosu ortaya çıktı.
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    Samsung ve Qualcomm Galaxy S23 serisi için ortak oldu Tam Boyutta Gör
    1 Şubat tarihinde tanıtılacak Samsung Galaxy S23 ailesinin, Exynos yonga setini geride bırakarak Snapdragon 8 Gen 2 platformuna geçiş yapması bekleniyor. Bugün tanınan sızıntı kaynağı Roland Quant, Samsung ve Qualcomm ortaklığıyla üretilecek Snapdragon işlemciler için ''Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy” ibaresi ve logosunu paylaştı.

    Samsung ve Qualcomm'dan özel işlemciler geliyor

    Aktarılanlara göre "Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy" logosunu taşıyan işlemciler, yalnızca Samsung'a özel olacak. Bununla birlikte söz konusu yonga seti, temel modele kıyasla grafik konusunda önemli performans iyileştirmeleri içerecek. Bu konuda en büyük gelişmenin ise serinin amiral gemisi Galaxy S23 Ultra'da yaşanması bekleniyor. Zira iddialara göre yeni cihaz, sıvı tabanlı özel bir soğutma sistemine ev sahipliği yapacak. 

    Samsung ve Qualcomm Galaxy S23 serisi için ortak oldu Tam Boyutta Gör
    Ayrıca iki şirket arasındaki ortaklığın Galaxy S24 serisinde de devam etmesi bekleniyor. Ancak Samsung, Exynos işlemcilerin Snapdragon muadillerini yakalaması halinde kararından geri adım atabilir.

    Teknik tarafta Galaxy S23, ön tarafında 120 Hz yenileme hızına sahip 6,1 inç FHD+ (2.340 x 1.080) AMOLED ekrana sahip olacak. Tepe model Galaxy S23 Plus ise benzer özelliklerde 6,6 inç, amiral gemisi Galaxy S23 Ultra ise QHD+ (3.088 x 1.440) AMOLED panel ile tanıtılacak. Ayrıca kamera tarafında birinci sınıf özellikler ve geliştirilmiş Snapdragon 8 Gen 2 işlemciler ile donatılan telefonlar, pazara iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. 

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 1 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 2 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 3 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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