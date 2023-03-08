Vivo X Flip tasarımı ve teknik özellikleri ortaya çıktı

Vivo X Flip tasarımı ve özellikleri belli oldu
Bildirilenlere göre Vivo X Flip, OPPO Find N2 Flip ve Galaxy Z Fold 4 Flip’e benzer şekilde dikey katlanabilir form faktörüne sahip olacak. Bununla birlikte cihazın ön tarafında 120Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan 6,8 inç OLED ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca mevcut katlanabilir cihazlara kıyasla 682 piksel genişliğinde daha büyük bir kapak ekranına ev sahipliği yapacak.
Vivo X Flip'in önümüzdeki ay Çin'de tanıtılması bekleniyor. Dikey katlanabilir telefonun küresel pazara adım atıp atmayacağı ise henüz açıklanmadı. Nitekim tüm bunlar için bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez