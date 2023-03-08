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    Vivo X Flip tasarımı ve teknik özellikleri ortaya çıktı

    Vivo'nun yeni katlanabilir telefonu Vivo X Flip modelinin tasarımı ve özellikleri gün yüzüne çıktı. Galaxy Z Fold 4'e rakip olacak cihaz beraberinde neler getiriyor? İşte detaylar
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    Vivo X Flip tasarımı ve teknik özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının iddialı oyuncularından Vivo, yeni katlanabilir telefonları Vivo X Flip ve X Fold 2 modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şimdi uzun zamandır söylentiler ile karşımıza çıkan Vivo X Flip modelinin tasarımı ve teknik özellikleri sızdırıldı. Galaxy Z Flip 4'e rakip olacak cihaz neler sunacak? Gelin hep beraber bakalım.

    Vivo X Flip tasarımı ve özellikleri belli oldu

    Bildirilenlere göre Vivo X Flip, OPPO Find N2 Flip ve Galaxy Z Fold 4 Flip’e benzer şekilde dikey katlanabilir form faktörüne sahip olacak. Bununla birlikte cihazın ön tarafında 120Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan 6,8 inç OLED ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca mevcut katlanabilir cihazlara kıyasla 682 piksel genişliğinde daha büyük bir kapak ekranına ev sahipliği yapacak.

    Vivo X Flip tasarımı ve teknik özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Arka tarafında ise yuvarlak bir kamera modülü ile görüntülenen Vivo X Flip, kuvvetle muhtemel 50MP Sony IMX 866 birincil ve 12MP Sony IMX 663 geniş açı sensörlerinden güç alacak. Teknik tarafta ise 44W şarj destekli 4.400 mAh pilden destek alacağı belirtilen telefon, gücünü 12GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile eşleştirilen Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciden alacak.

    Vivo X Flip'in önümüzdeki ay Çin'de tanıtılması bekleniyor. Dikey katlanabilir telefonun küresel pazara adım atıp atmayacağı ise henüz açıklanmadı. Nitekim tüm bunlar için bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    CoreXXX 9 saat önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 1 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 2 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 2 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 5 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 6 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 6 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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