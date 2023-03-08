Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının iddialı oyuncularından Vivo, yeni katlanabilir telefonları Vivo X Flip ve X Fold 2 modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şimdi uzun zamandır söylentiler ile karşımıza çıkan Vivo X Flip modelinin tasarımı ve teknik özellikleri sızdırıldı. Galaxy Z Flip 4'e rakip olacak cihaz neler sunacak? Gelin hep beraber bakalım.

Vivo X Flip tasarımı ve özellikleri belli oldu

Bildirilenlere göre Vivo X Flip, OPPO Find N2 Flip ve Galaxy Z Fold 4 Flip’e benzer şekilde dikey katlanabilir form faktörüne sahip olacak. Bununla birlikte cihazın ön tarafında 120Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan 6,8 inç OLED ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca mevcut katlanabilir cihazlara kıyasla 682 piksel genişliğinde daha büyük bir kapak ekranına ev sahipliği yapacak.

Tam Boyutta Gör Arka tarafında ise yuvarlak bir kamera modülü ile görüntülenen Vivo X Flip, kuvvetle muhtemel 50MP Sony IMX 866 birincil ve 12MP Sony IMX 663 geniş açı sensörlerinden güç alacak. Teknik tarafta ise 44W şarj destekli 4.400 mAh pilden destek alacağı belirtilen telefon, gücünü 12GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile eşleştirilen Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciden alacak.

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Vivo X Flip'in önümüzdeki ay Çin'de tanıtılması bekleniyor. Dikey katlanabilir telefonun küresel pazara adım atıp atmayacağı ise henüz açıklanmadı. Nitekim tüm bunlar için bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim.

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Vivo X Flip tasarımı ve teknik özellikleri ortaya çıktı