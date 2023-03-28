Amiral gemisi Moto Edge+ (2023) ufukta göründü: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarındaki çalışmalarına Lenovo çatısı altında devam eden Motorola, yakında Moto Edge 40 ailesini piyasaya sürecek. Ancak görünüşe göre şirket, Avrupa ve ABD pazarı için farklı modeller üzerinde çalışıyor. Bu bağlamda markanın bir sonraki amiral gemisi telefonu Moto Edge+ (2023) Google Play veri tabanında görünmeye başladı.

Motorola Moto Edge+ özellikleri

Bildirilenlere göre Moto Edge+ Aralık ayında Çin'de piyasaya sürülen Moto X40'ın yeniden markalanmış bir sürümü olarak karşımıza çıkacak. Paylaşılan görüntüler ise, yeni akıllı telefonun 12GB RAM ile eşleştirilen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 platformundan güç alacağını doğruluyor.

Tam Boyutta Gör Ufak bir hatırlatma ile 4nm teknolojisi ile üretilen Snapdragon 8 Gen 2, bir adet 3.19GHz ARM Cortex-X3, iki adet 2.8GHz ARM Cortex-A715, iki adet 2.8GHz ARM Cortex-A710 ve üç adet 2.0GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine sahip. Grafik birimi tarafında ise işlemciye Ray Tracing teknolojisini destekleyen Adreno 740 eşlik ediyor.

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Yakın zamanlı sızıntılara göre Moto Edge+, ön tarafta FHD+ çözünürlüğe sahip AMOLED ekran ile desteklenecek. Ayrıca cihazın Android 13 tabanlı MyUX ile kutudan çıkması bekleniyor. Bunun haricinde yeni amiral gemisi telefonun tüm ayrıntıları için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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