Motorola Edge 40 ve Edge 40 Pro özellikleri belli oldu: Her yönüyle çok güçlü

Tam Boyutta Gör Motorola'nın küresel pazar için yeni amiral gemisi telefonlar hazırladığı uzunca bir süredir bilinen bir gerçek. Motorola Edge 40 ve Motorola Edge 40 Pro modellerinden oluşan bu aile her yönüyle üst seviyeye hitap edecek gibi görünüyor. Zira cihazların tüm teknik detayları sızdırılmış durumda.

Motorola Edge 40 Pro beklenen özellikleri

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Ekran : 6,67 inç "sonsuz kenar" OLED, 165Hz ve 2400 x 1080

: 6,67 inç "sonsuz kenar" OLED, 165Hz ve 2400 x 1080 İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci;

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci; Depolama : 256GB UFS 4.0

: 256GB UFS 4.0 RAM : 12GB LPDDR5X

: 12GB LPDDR5X Batarya : 4.600mAh, 125W kablolu ve 15W kablosuz

: 4.600mAh, 125W kablolu ve 15W kablosuz Arka kamera : 50MP f/1.8, OIS - 50MP f/2.2 ultra geniş açı - 12MP f/1.6 telefoto, 2x optik zoom sahip

: 50MP f/1.8, OIS - 50MP f/2.2 ultra geniş açı - 12MP f/1.6 telefoto, 2x optik zoom sahip Ön kamera: 60MP f/2.2

60MP f/2.2 Diğer : 3D Corning Gorilla Glass Victus, IP68, Dolby Atmos, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7

: 3D Corning Gorilla Glass Victus, IP68, Dolby Atmos, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 İşletim Sistemi : Android 13

: Android 13 Ebatlar: 161.16 x 74 x 8.59mm - 199 gram

Sızıntı kaynağına göre Motorola Edge 40 Pro, 12GB LPDDR5X RAM ve 256GB UFS 4.0 depolama alanı ile eşleştirilmiş Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 yongasıyla birlikte gelecek. Full HD+ çözünürlük, HDR10+, Dolby Vision ve DCI-P3 renk gamı desteğine sahip 6,67 inç kavisli bir pOLED ekran ile gelmesi beklenen cihazın 1300 nit tepe parlaklığa ulaşması bekleniyor. Bu ekran aynı zamanda 165 Hz yenileme 360 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip olacak.

Önde ve arkada Corning Gorilla Glass Victus korumalı alüminyum bir çerçeveye sahip olduğu belirtilen Moto Edge 40 Pro, IP68 suya ve toza dayanıklılık derecesine sahip olacak. Moto Edge 40 Pro, 125W kablolu, 15W kablosuz ve 5W ters şarj özellikli 4600mAh pil ile gelecek. Kamera tarafında ise OIS destekli 50MP (f/1.8) ana arka kamera, 2x optik zoom özellikli 12MP telefoto lens ve 50 MP ultra geniş açı kamera yer alacak. Ön kameranın ise 60 MP olması bekleniyor.

Motorola Edge 40 beklenen özellikleri

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Ekran : 6,55 inç "sonsuz kenar" OLED, 144Hz ve 2400 x 1080

: 6,55 inç "sonsuz kenar" OLED, 144Hz ve 2400 x 1080 İşlemci : MediaTek Dimensity 8020

: MediaTek Dimensity 8020 Depolama : 128GB UFS 3.1

: 128GB UFS 3.1 RAM : 8GBLPDDR5X

: 8GBLPDDR5X Batarya : 4.400mAh, 68Wkablolu ve 15W kablosuz

: 4.400mAh, 68Wkablolu ve 15W kablosuz Arka kamera: 50MP f/1.4, OIS - 13MP f/2.2 ultra geniş açı

50MP f/1.4, OIS - 13MP f/2.2 ultra geniş açı Ön kamera : 32MP f/2.2

: 32MP f/2.2 Diğer : IP68, Dolby Atmos, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6

: IP68, Dolby Atmos, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 İşletim Sistemi : Android 13

: Android 13 Ebatlar: 158.43 x 71.99 x 7.58mm - 171 gram

Moto Edge 40 tarafındaysa kaputunun altında, 8GB LPDDR4x RAM ve 256GB depolama alanı yer alacak. Bu özelliklere MediaTek Dimensity 8020 yongası eşlik ederken batarya tarafında 4400mAh pilin olması bekleniyor.

6,55 inç Full HD+ pOLED ekranla gelmesi beklen telefonun ekranının 144 Hz yenileme hızı HDR10+ ve 1200 nit parlaklık sunacağı söyleniyor. Arka kamera tarafında ise OIS destekli 50MP f/1.4 ana kamera ve 13 MP ultra açık kamera yer alırken ön tarafta ise 32 MP’lik bir kameranın olması bekleniyor.

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Motorola Edge 40 ve Edge 40 Pro özellikleri belli oldu