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    Motorola Edge 40 ve Edge 40 Pro özellikleri belli oldu: Her yönüyle çok güçlü

    Beklenen Motorola Edge 40 ve Motorola Edge 40 Pro’nun tüm özellikleri sızdırıldı. Her iki cihazın da sahip olduğu güçlü donanım özellikleri oldukça iddialı duruyor.
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    Motorola Edge 40 Pro Tam Boyutta Gör
    Motorola'nın küresel pazar için yeni amiral gemisi telefonlar hazırladığı uzunca bir süredir bilinen bir gerçek. Motorola Edge 40 ve Motorola Edge 40 Pro modellerinden oluşan bu aile her yönüyle üst seviyeye hitap edecek gibi görünüyor. Zira cihazların tüm teknik detayları sızdırılmış durumda.

    Motorola Edge 40 Pro beklenen özellikleri

    Motorola Edge 40 Pro Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6,67 inç "sonsuz kenar" OLED, 165Hz ve 2400 x 1080
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci;
    • Depolama: 256GB UFS 4.0
    • RAM: 12GB LPDDR5X
    • Batarya: 4.600mAh, 125W kablolu ve 15W kablosuz
    • Arka kamera: 50MP f/1.8, OIS - 50MP f/2.2 ultra geniş açı - 12MP f/1.6 telefoto, 2x optik zoom sahip
    • Ön kamera: 60MP f/2.2
    • Diğer: 3D Corning Gorilla Glass Victus, IP68, Dolby Atmos, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7
    • İşletim Sistemi: Android 13
    • Ebatlar: 161.16 x 74 x 8.59mm - 199 gram

    Sızıntı kaynağına göre Motorola Edge 40 Pro, 12GB LPDDR5X RAM ve 256GB UFS 4.0 depolama alanı ile eşleştirilmiş Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 yongasıyla birlikte gelecek. Full HD+ çözünürlük, HDR10+, Dolby Vision ve DCI-P3 renk gamı desteğine sahip 6,67 inç kavisli bir pOLED ekran ile gelmesi beklenen cihazın 1300 nit tepe parlaklığa ulaşması bekleniyor. Bu ekran aynı zamanda 165 Hz yenileme 360 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip olacak.

    Önde ve arkada Corning Gorilla Glass Victus korumalı alüminyum bir çerçeveye sahip olduğu belirtilen Moto Edge 40 Pro, IP68 suya ve toza dayanıklılık derecesine sahip olacak. Moto Edge 40 Pro, 125W kablolu, 15W kablosuz ve 5W ters şarj özellikli 4600mAh pil ile gelecek. Kamera tarafında ise OIS destekli 50MP (f/1.8) ana arka kamera, 2x optik zoom özellikli 12MP telefoto lens ve 50 MP ultra geniş açı kamera yer alacak. Ön kameranın ise 60 MP olması bekleniyor.

    Motorola Edge 40 beklenen özellikleri

    Motorola Edge 40 ve Edge 40 Pro özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6,55 inç "sonsuz kenar" OLED, 144Hz ve 2400 x 1080
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 8020
    • Depolama: 128GB UFS 3.1
    • RAM: 8GBLPDDR5X
    • Batarya: 4.400mAh, 68Wkablolu ve 15W kablosuz
    • Arka kamera: 50MP f/1.4, OIS - 13MP f/2.2 ultra geniş açı
    • Ön kamera: 32MP f/2.2
    • Diğer: IP68, Dolby Atmos, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6
    • İşletim Sistemi: Android 13
    • Ebatlar: 158.43 x 71.99 x 7.58mm - 171 gram

    Moto Edge 40 tarafındaysa kaputunun altında, 8GB LPDDR4x RAM ve 256GB depolama alanı yer alacak. Bu özelliklere MediaTek Dimensity 8020 yongası eşlik ederken batarya tarafında 4400mAh pilin olması bekleniyor.

    6,55 inç Full HD+ pOLED ekranla gelmesi beklen telefonun ekranının 144 Hz yenileme hızı HDR10+ ve 1200 nit parlaklık sunacağı söyleniyor. Arka kamera tarafında ise OIS destekli 50MP f/1.4 ana kamera ve 13 MP ultra açık kamera yer alırken ön tarafta ise 32 MP’lik bir kameranın olması bekleniyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    Profil resmi
    Hukum1970 5 saat önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

    Profil resmi
    ahmetkaraci 9 saat önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

    Profil resmi
    semih kaptan 11 saat önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

    Profil resmi
    semih kaptan 11 saat önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

    Profil resmi
    masa09 1 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 2 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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