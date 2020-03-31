Amiral gemisi Oppo Reno Ace 2'nin tasarımı netleşti

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Amiral gemisi Oppo Reno Ace 2 hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kez akıllı telefonun tasarımını gözler önüne seren bir görsel yayınlandı.

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Cihaz bu yıl piyasaya sürülen çoğu telefon gibi delikli ekrana sahip olacak. Bununla birlikte dörtlü kamera sistemi ile gelecek.

Kamera modülü tasarım olarak OnePlus 7T'yi andırıyor. Tek ortak noktaları bu değil. Aynı zamanda Buzlu Gümüş rengini de paylaşıyorlar.

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Snapdragon 865'ten güç alacak

Oppo Reno Ace 2, FHD+ çözünürlükte 6.5 inç ekran, Snapdragon 865 işlemci, 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanıyla piyasaya sürülecek.

Akıllı telefonun arkasında 48 + 8 + 2 + 2 megapiksel sensörlerden oluşan dörtlü kamera sistemi görev yapacak. Ön tarafında ise 16 megapiksellik bir selfie kamerası yer alacak.

Amiral gemisinin lansman tarihi ve fiyat etiketi henüz bilinmiyor.

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