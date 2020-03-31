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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amiral gemisi Oppo Reno Ace 2'nin tasarımı netleşti

    Oppo çok yakında yeni bir amiral gemisi telefon çıkaracak. Kısa bir süre önce Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın web sitesinde listelenen cihazın render görüntüsü internete düştü.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Amiral gemisi Oppo Reno Ace 2'nin tasarımı netleşti
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    Amiral gemisi Oppo Reno Ace 2 hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kez akıllı telefonun tasarımını gözler önüne seren bir görsel yayınlandı.

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    Cihaz bu yıl piyasaya sürülen çoğu telefon gibi delikli ekrana sahip olacak. Bununla birlikte dörtlü kamera sistemi ile gelecek.

    Kamera modülü tasarım olarak OnePlus 7T'yi andırıyor. Tek ortak noktaları bu değil. Aynı zamanda Buzlu Gümüş rengini de paylaşıyorlar.

    Amiral gemisi Oppo Reno Ace 2'nin tasarımı netleşti
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    Snapdragon 865'ten güç alacak

    Oppo Reno Ace 2, FHD+ çözünürlükte 6.5 inç ekran, Snapdragon 865 işlemci, 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanıyla piyasaya sürülecek.

    Akıllı telefonun arkasında 48 + 8 + 2 + 2 megapiksel sensörlerden oluşan dörtlü kamera sistemi görev yapacak. Ön tarafında ise 16 megapiksellik bir selfie kamerası yer alacak.

    Amiral gemisinin lansman tarihi ve fiyat etiketi henüz bilinmiyor.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 1 sa.
    aynı şirket çatısı altında olan
    one plus oppo ve vivo markalarından sıralama yapılırsa en premium marka hangisi realme saymadım çünkü uygun fiyatlı telefonlar çıkarıyor ?
    1 Yanıt Yanıtla
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    nick bırakmamışsınız lan 1 sa. DaggeredByRuhtan
    oneplus en premium olanı.

    oppo'nun kalite imajına aldanma, hindistanda xiaomi'den ucuza gidiyor. keriz silkeleme yapıyorlar türkiye'de
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