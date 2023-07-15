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    Vivo X100 Pro+ amiral gemisi 10x yakınlaştırmalı 200 MP periskop kamerayla geliyor

    Vivo üç model içerecek Vivo X100 serisi akıllı telefonlarını Kasım'da piyasaya sürecek. Serinin en üstünde konumlanacak Vivo X100 Pro+ modelinin kamera özellikleriyle ilgili bazı detaylar ortaya çıktı
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    Vivo X100 Pro+ 10x yakınlaştırmalı 200 MP kamerayla geliyor Tam Boyutta Gör
    Vivo markası geçtiğimiz Kasım ayında amiral gemisi Vivo X90 akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Çinli üretici şimdi ise X100 serisi üzerinde çalışıyor. Güvenilir sızıntıları ile tanıdığımzı Digital Chat Station ailenin en üst versiyonu olarak gelecek Vivo X100 Pro+ hakkında bazı bilgiler paylaştı.

    Çinli kaynağa göre cihaz 200 megapiksellik bir periskop kamerayla gelecek. Sony IMX890 ve IMX866 sensörlerin optik performansını geride bırakacağı söylenen sensörün Samsung ISOCELL HP3'ü temel aldığı bildiriliyor. Ayrıca yapay zeka desteği ile kalite kaybı olmadan 10 kata kadar çıkabilen 3x veya 5x optik yakınlaştırma sunacağı da internete yansıyan detaylar arasında.

    Vivo X100 Pro+ 10x yakınlaştırmalı 200 MP kamerayla geliyor Tam Boyutta Gör

    Seride üç model yer alacak

    Vivo X100 Pro+ gücünü henüz duyurulmamış Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden alacak. Amiral gemisi akıllı telefonun diğer özellikleri hakkında başka bir bilgi yok. Serinin resmi tanıtımı sonbaharın sonlarında yapılacak. Vivo X100 Pro+ versiyonuna Vivo X100 Pro ve Vivo X100 modelleri de eşlik edecek.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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