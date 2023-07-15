Vivo X100 Pro+ amiral gemisi 10x yakınlaştırmalı 200 MP periskop kamerayla geliyor

Çinli kaynağa göre cihaz 200 megapiksellik bir periskop kamerayla gelecek. Sony IMX890 ve IMX866 sensörlerin optik performansını geride bırakacağı söylenen sensörün Samsung ISOCELL HP3'ü temel aldığı bildiriliyor. Ayrıca yapay zeka desteği ile kalite kaybı olmadan 10 kata kadar çıkabilen 3x veya 5x optik yakınlaştırma sunacağı da internete yansıyan detaylar arasında.
Seride üç model yer alacak
Vivo X100 Pro+ gücünü henüz duyurulmamış Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden alacak. Amiral gemisi akıllı telefonun diğer özellikleri hakkında başka bir bilgi yok. Serinin resmi tanıtımı sonbaharın sonlarında yapılacak. Vivo X100 Pro+ versiyonuna Vivo X100 Pro ve Vivo X100 modelleri de eşlik edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)