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    Şimdiye kadarki en büyük Windows 11 güncellemesi yayınlandı: Yenilikler neler?

    Microsoft bugüne kadarki en kapsamlı Windows 11 güncellemesini genel kullanıma sundu. Moment 4 olarak anılan güncelleme Windows 11'e çok sayıda kullanışlı özellik ve değişiklikler getiriyor.

    Windows 11 Moment 4 güncellemesi yayınlandı: Yenilikler neler? Tam Boyutta Gör

    Yazılım devi Microsoft, Windows 11 Moment 4 güncellemesini geçtiğimiz ay belirli kullanıcılar için yayınlamıştı. Bekleyiş sona erdi ve artık tüm Windows bilgisayarlar için kullanılabilir hale geldi. Söz konusu güncelleme Copilot ve yenilenmiş Dosya Gezgini gibi birçok yenilik içeriyor.

    Windows Copilot, Bing Chat'i Windows 11 masaüstüne getiren önemli bir özellik olarak tanımlanabilir. İşletim sistemine bir kenar çubuğu olarak adapte edilen Copilot, yapay zeka yardımı ile bilgisayar ayarlarını yönetmenize, uygulamaları başlatmanıza veya sorularınıza yanıt bulmanıza olanak sağlıyor.

    Windows 11 Moment 4 güncellemesi yayınlandı: Yenilikler neler? Tam Boyutta Gör

    Dosya Gezgini, WinUI konseptine uygun olarak güncellenmiş bir arayüz ve bazı işlevsel değişikliklere sahip oldu. Ayrıca artık 7Z, RAR, TAR, TZST, TGZ ve TXZ gibi daha fazla arşiv türünü açabiliyor. Yani güncellemeyi yükledikten sonra artık WinRAR gibi yardımcı araçlara ihtiyacınız kalmayacak.

    Windows 11 Moment 4 nasıl yüklenir?

    Windows 11 Moment 4'te Passkey (geçiş anahtarı) ve Windows Hello (parmak izi, PIN, yüz taraması) aracılığıyla uygulamalara ve web sitelerine şifresiz erişim sağlama gibi yeni güvenlik özellikleri de mevcut. Ayrıca görev çubuğu iyileştirmeleri, yepyeni bir ses kontrol kaydırıcısı, Windows Backup uygulaması ve burada sayamayacağımız irili ufaklı çok sayıda başka değişiklikler de içeriyor.

    Windows 11 Moment 4 güncellemesi yayınlandı: Yenilikler neler? Tam Boyutta Gör

    Güncellemeyi yüklemek için Ayarlar uygulamasındaki Windows Update menüsünü kullanabilirsiniz. Alternatif olarak Microsoft Update Kataloğu üzerinden de tüm yeni Moment 4 özelliklerini içeren KB5031455 güncellemesini manuel olarak indirip yüklemeniz mümkün. Windows 11 Moment 4'ün şu an için isteğe bağlı olduğunu ancak Kasım ayında zorunlu hale geleceğini hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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