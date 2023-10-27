Şimdiye kadarki en büyük Windows 11 güncellemesi yayınlandı: Yenilikler neler?

Tam Boyutta Gör

Yazılım devi Microsoft, Windows 11 Moment 4 güncellemesini geçtiğimiz ay belirli kullanıcılar için yayınlamıştı. Bekleyiş sona erdi ve artık tüm Windows bilgisayarlar için kullanılabilir hale geldi. Söz konusu güncelleme Copilot ve yenilenmiş Dosya Gezgini gibi birçok yenilik içeriyor.

Xiaomi Watch S3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün önce eklendi

Windows Copilot, Bing Chat'i Windows 11 masaüstüne getiren önemli bir özellik olarak tanımlanabilir. İşletim sistemine bir kenar çubuğu olarak adapte edilen Copilot, yapay zeka yardımı ile bilgisayar ayarlarını yönetmenize, uygulamaları başlatmanıza veya sorularınıza yanıt bulmanıza olanak sağlıyor.

Tam Boyutta Gör

Dosya Gezgini, WinUI konseptine uygun olarak güncellenmiş bir arayüz ve bazı işlevsel değişikliklere sahip oldu. Ayrıca artık 7Z, RAR, TAR, TZST, TGZ ve TXZ gibi daha fazla arşiv türünü açabiliyor. Yani güncellemeyi yükledikten sonra artık WinRAR gibi yardımcı araçlara ihtiyacınız kalmayacak.

Windows 11 Moment 4 nasıl yüklenir?

Windows 11 Moment 4'te Passkey (geçiş anahtarı) ve Windows Hello (parmak izi, PIN, yüz taraması) aracılığıyla uygulamalara ve web sitelerine şifresiz erişim sağlama gibi yeni güvenlik özellikleri de mevcut. Ayrıca görev çubuğu iyileştirmeleri, yepyeni bir ses kontrol kaydırıcısı, Windows Backup uygulaması ve burada sayamayacağımız irili ufaklı çok sayıda başka değişiklikler de içeriyor.

Tam Boyutta Gör

Güncellemeyi yüklemek için Ayarlar uygulamasındaki Windows Update menüsünü kullanabilirsiniz. Alternatif olarak Microsoft Update Kataloğu üzerinden de tüm yeni Moment 4 özelliklerini içeren KB5031455 güncellemesini manuel olarak indirip yüklemeniz mümkün. Windows 11 Moment 4'ün şu an için isteğe bağlı olduğunu ancak Kasım ayında zorunlu hale geleceğini hatırlatalım.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Windows 11 Moment 4 güncellemesi yayınlandı: Yenilikler neler?