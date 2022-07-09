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Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin 12T akıllı telefon serisi üzerinde çalıştığına yönelik bilgiler ortaya çıkmıştı. Şimdi ise ailenin temsilcilerinden birine ait bazı detaylar ortaya çıktı. En üst model Xiaomi 12T Pro'dan bahsediyoruz.

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Akıllı telefonun 200 megapiksel çözünürlükte kamerayla piyasaya sürüleceği söyleniyor. Gelen bilgiler cihazda Samsung üretimi bir görüntü sensörü kullanılacağı yönünde. Aynı sensörün amiral gemisi Moto X30 Pro modelinde de yer alması bekleniyor.

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İşlemci ve pil detayları

İlk verilere göre Xiaomi 12T Pro, Qualcomm'un en yeni Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setini temel alacak. Ayrıca 120W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil ve 120 Hz OLED ekran da konuşuluyor. Akıllı telefon yaz sonunda resmiyet kazanabilir.

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Amiral gemisi Xiaomi 12T Pro, 200 megapiksel kamera ile geliyor