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    Anlık Bildirim

    Amiral gemisi Xiaomi 12T Pro, 200 megapiksel kamera ile geliyor

    Motorola çok yakında 200 megapiksel kameraya sahip Moto X30 Pro'yu piyasaya sürecek. Gelen bilgilere bakılırsa Xiaomi de rekor çözünürlükte kamerayla donatılmış bir model hazırlıyor.
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    Amiral gemisi Xiaomi 12T Pro, 200 megapiksel kamera ile geliyor
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    Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin 12T akıllı telefon serisi üzerinde çalıştığına yönelik bilgiler ortaya çıkmıştı. Şimdi ise ailenin temsilcilerinden birine ait bazı detaylar ortaya çıktı. En üst model Xiaomi 12T Pro'dan bahsediyoruz.

    Akıllı telefonun 200 megapiksel çözünürlükte kamerayla piyasaya sürüleceği söyleniyor. Gelen bilgiler cihazda Samsung üretimi bir görüntü sensörü kullanılacağı yönünde. Aynı sensörün amiral gemisi Moto X30 Pro modelinde de yer alması bekleniyor.

    Amiral gemisi Xiaomi 12T Pro, 200 megapiksel kamera ile geliyor
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    İşlemci ve pil detayları

    İlk verilere göre Xiaomi 12T Pro, Qualcomm'un en yeni Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setini temel alacak. Ayrıca 120W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil ve 120 Hz OLED ekran da konuşuluyor. Akıllı telefon yaz sonunda resmiyet kazanabilir.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 13 saat önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 14 saat önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 4 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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