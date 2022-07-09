Amiral gemisi Xiaomi 12T Pro, 200 megapiksel kamera ile geliyor

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin 12T akıllı telefon serisi üzerinde çalıştığına yönelik bilgiler ortaya çıkmıştı. Şimdi ise ailenin temsilcilerinden birine ait bazı detaylar ortaya çıktı. En üst model Xiaomi 12T Pro'dan bahsediyoruz.
Akıllı telefonun 200 megapiksel çözünürlükte kamerayla piyasaya sürüleceği söyleniyor. Gelen bilgiler cihazda Samsung üretimi bir görüntü sensörü kullanılacağı yönünde. Aynı sensörün amiral gemisi Moto X30 Pro modelinde de yer alması bekleniyor.
İşlemci ve pil detayları
İlk verilere göre Xiaomi 12T Pro, Qualcomm'un en yeni Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setini temel alacak. Ayrıca 120W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil ve 120 Hz OLED ekran da konuşuluyor. Akıllı telefon yaz sonunda resmiyet kazanabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.
Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...