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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMS dünyanın ilk kombine ekran altı sensörlerini piyasaya sürüyor

    Sensör üretimi yapan Avusturyalı teknoloji şirketi AMS, çerçevesiz ve çentiksiz telefonların üretilmesine katkıda bulunacak kombine ekran altı sensörleri piyasaya sunacak.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    AMS dünyanın ilk kombine ekran altı sensörlerini piyasaya sürüyor
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    AMS, akıllı telefon geliştiricilerinin ekran tam ekran deneyimi sunan minimum çerçeveye sahip cihazlar üretmesine yardımcı olacak gelişmiş bir kombine ekran altı sensör seti geliştirdiğini duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "Sony açıkladı: Ucuz PS5 çıkarmayı düşündük ama vazgeçtik"

    Komple sensör çözümü

    TMD3719 adlı ürün bir ışık sensörü, bir yakınlık sensörü ve bir titreşim sensörünün işlevlerini birleştiriyor. Başka bir deyişle, çözüm birkaç ayrı yonganın yeteneklerine sahip. Modül, doğrudan OLED ekranın arkasına yerleştirilmek üzere tasarlanmış. Bu da çerçeveye, uygun sensörlerin takılması ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve böylece çerçevenin genişliğinin de minimum kalınlıkta tutulmasını sağlıyor.

    AMS dünyanın ilk kombine ekran altı sensörlerini piyasaya sürüyor
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    TMD3719 temelinde, mevcut aydınlatma koşullarına bağlı olarak ekran parlaklığının otomatik olarak ayarlanması, akıllı telefon kulağa yaklaştığında arka ışığı ve sensör katmanını kapatma gibi işlevler barındırıyor. Ekran altı kamera teknolojisine sahip cihazların piyasaya sürülmeye başlamasıyla birlikte, bu tip komple sensör çözümlerine gereksinimin de artacağı ortada. Dolayısı ile akıllı telefon kullanıcılarının tam ekran deneyimi rüyası artık gerçekleşmeye bir adım daha yakın diyebiliriz.



    https://www.businesswire.com/news/home/20200916005363/en/ams-Introduces-World%E2%80%99s-First-Ambient-Light-Proximity-and-Flicker-Sensing-Module-Optimized-for-%E2%80%98Behind-OLED%E2%80%99-Display-Operation-for-Bezel-less-Smartphones Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Moueson 1 sa.
    Önemli olan fiyat . Araba fiyatına telefon satıldığı müddetçe bu ülkede kolay kolay kimse son model telefon alamaz. O yüzden bu gelişmeler bizi pek alakadar etmiyor.
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