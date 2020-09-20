AMS dünyanın ilk kombine ekran altı sensörlerini piyasaya sürüyor

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AMS, akıllı telefon geliştiricilerinin ekran tam ekran deneyimi sunan minimum çerçeveye sahip cihazlar üretmesine yardımcı olacak gelişmiş bir kombine ekran altı sensör seti geliştirdiğini duyurdu.

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Komple sensör çözümü

TMD3719 adlı ürün bir ışık sensörü, bir yakınlık sensörü ve bir titreşim sensörünün işlevlerini birleştiriyor. Başka bir deyişle, çözüm birkaç ayrı yonganın yeteneklerine sahip. Modül, doğrudan OLED ekranın arkasına yerleştirilmek üzere tasarlanmış. Bu da çerçeveye, uygun sensörlerin takılması ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve böylece çerçevenin genişliğinin de minimum kalınlıkta tutulmasını sağlıyor.

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TMD3719 temelinde, mevcut aydınlatma koşullarına bağlı olarak ekran parlaklığının otomatik olarak ayarlanması, akıllı telefon kulağa yaklaştığında arka ışığı ve sensör katmanını kapatma gibi işlevler barındırıyor. Ekran altı kamera teknolojisine sahip cihazların piyasaya sürülmeye başlamasıyla birlikte, bu tip komple sensör çözümlerine gereksinimin de artacağı ortada. Dolayısı ile akıllı telefon kullanıcılarının tam ekran deneyimi rüyası artık gerçekleşmeye bir adım daha yakın diyebiliriz.

https://www.businesswire.com/news/home/20200916005363/en/ams-Introduces-World%E2%80%99s-First-Ambient-Light-Proximity-and-Flicker-Sensing-Module-Optimized-for-%E2%80%98Behind-OLED%E2%80%99-Display-Operation-for-Bezel-less-Smartphones

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