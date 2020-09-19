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    Sony açıkladı: Ucuz PS5 çıkarmayı düşündük ama vazgeçtik

    Sony Interactive Entertainment CEO'su Jim Ryan basına verdiği röportajda, PlayStation 5'in daha uygun fiyatlı bir versiyonunu üretmeyi düşündüklerini ancak vazgeçtiklerini açıkladı.
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    Oyun Konsolları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Sony açıkladı: Ucuz PS5 çıkarmayı düşündük ama vazgeçtik
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    Sony Interactive Entertainment Başkanı ve CEO'su Jim Ryan, AV Watch'un Japonca sürümüyle yaptığı röportajda, PlayStation ekibinin daha önce ana sürümün yanı sıra PlayStation 5'in uygun fiyatlı bir sürümünü üretmeyi düşündüğünü, ancak sonunda bu fikirden vazgeçtiğini söyledi.

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    Ryan yaptığı açıklamalarda, rakip şirketlerin kararına ve felsefesine saygı duyduklarını ancak Sony Interactive Entertainment'in konsolun özellik olarak zayıf versiyonunun büyük bir başarı sağlamayacağına karar verdiğini belirtti. Fiyatın önemli bir faktör olduğunu kabul eden CEO, lite olarak değerlendirilebilecek bu tarz cihazların, geçmişte olduğu gibi şimdi de olumlu bir sonuç vermeyeceğin şu sözlerle değerlendirdi: "Bu seçeneğe odaklandık ancak bunu yapmaya çalışan diğer şirketlerin ne kadar sorunla karşılaştıklarını fark ettik."

    Sony açıkladı: Ucuz PS5 çıkarmayı düşündük ama vazgeçtik
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    Yedi yıla kadar kullanılabilmeli

    Jim Ryan, şirketin bunun yerine farklı bir strateji izlediğini söyledi: "Konsol, yedi yıla kadar insanlara hizmet etmeli ve düşük performans modeli buna katkıda bulunmuyor. Kullanıcılar yarının gereksinimlerini karşılayan ve iki ila üç yıl içinde modası geçmeyecek bir şey satın aldıklarına inanmak istiyorlar. Sonunda yeni bir TV satın alırlarsa, mevcut konsollarının bu yeni 4K TV'yi destekleyebileceğine inanmak istiyorlar."

    Öte yandan rakip Microsoft ise kullanıcılara, disk sürücüsü olmayan bir model (Xbox Series S) sunacak, ancak bu cihazın Xbox Series X'den önemli ölçüde zayıf ve çok daha ucuz olacağını belirtelim. Konsol oyunlarda 4K yerine, 1440p'ye kadar çözünürlüğü destekleyecek. Disk sürücüsüz modelinin 399 dolar, disk sürücülü modelinin de 499 dolardan satılacağı açıklanan PlayStation 5'in Türkiye fiyatının ne olacağı ise merakla bekleniyor.



    https://www.videogameschronicle.com/news/series-s-style-consoles-have-not-had-great-results-says-playstation-boss/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ambarad (Oğuz ) 7 dk.
    Konsolları çoğaltıp, milletin kafasını iyice karıştırmaktansa, tek bir PS5 çıkar, PS4'e destek vermeye devam et. Düşük versiyon işini PS4 görsün. Her ürünün yüzlerce varyantını görmek bayıyor.
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    gowlet 8 dk.
    Doğru olan bu. Keşke o 7 yıl 10 yıl olsaydı. Kendileri başlattılar o hatayı Pro diye bir safsatayla yaptılar bunu ve umarım etkili olmuştur. 3 sene sonra PS5 Pro da gelmez..
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    joven 16 dk.
    Doğru bir karar
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