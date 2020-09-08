Anadolu Isuzu'nun elektrikli otobüsü gelecek yıl satışta

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Anadolu Isuzu, elektrikli otobüs geliştiriyor. Firmanın daha önce uluslararası şovlarda sergilediği elektrikli otobüsü Isuzu Novociti Volt, 2021 yılı içerisinde satışa çıkacak.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, önümüzdeki yıl elektrikli otobüsün satışa çıkacağını açıkladı. Satışa çıkacak otobüsün yönelim sistemleri Türkiye’de geliştiriliyor ancak bataryası ve motoru ithal edilecek.

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Isuzu Novociti Volt özellikleri

Isuzu Novociti Volt, firmanın Novociti Life modelinin elektrikli versiyonu olarak yol gösterecek. Orta ve uzun menzilli olmak üzere iki farklı seçeneği bulunacak. Novociti Volt, 140 kWh’lık batarya kapasitesi ile araca 210 km’ye kadar menzil imkanı sağlarken, 268 kWh’lık batarya kapasitesi ile araca 400 km’ye kadar menzil imkanı sağlıyor. Aracın bataryası hızlı şarj istasyonunda 2 saatte veya ev tipi prizle 8 saatte doluyor.

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Novociti Volt, tam elektrikli sürüş sistemi ile oldukça sessiz olmakla beraber tamamen sıfır karbon emisyon seviyesi sayesinde çevre dostu araçlar kategorisinde yer alıyor. AVAS (Acoustic Vehicle Alerting Systems) sayesinde yayaların güvenliği için, gürültü kirliliği yapmayan yapay bir motor sesi çıkaran Novociti Volt, bu sayede yayaların aracı fark etmesini sağlayarak riskli durumları engelliyor.

Ayrıca Bkz. "Yerli elektrik üretiminde rekor kırıldı"

Aracın arka tarafında konumlandırılmış olan elektrik motoru ise 255 kW’lık motor gücü ve 2355 Nm’lik tork değerine sahip. Garanti kapsamında pil ömrünün 5 yıl veya 250.000 km boyunca %70 oranının altına inmeyeceği garanti ediliyor.

https://www.haberturk.com/anadolu-isuzu-genel-muduru-tugrul-arikan-dan-haberturk-e-ozel-aciklamalar-2794543-ekonomi

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