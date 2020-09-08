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    Anadolu Isuzu'nun elektrikli otobüsü gelecek yıl satışta

    Anadolu Isuzu'nun geliştirdiği elektrikli otobüs Isuzu Novociti Volt, gelecek yıl satışa çıkacak. Isuzu Novociti Volt'un özellikleri haberimizde.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Anadolu Isuzu'nun elektrikli otobüsü gelecek yıl satışta
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    Anadolu Isuzu, elektrikli otobüs geliştiriyor. Firmanın daha önce uluslararası şovlarda sergilediği elektrikli otobüsü Isuzu Novociti Volt, 2021 yılı içerisinde satışa çıkacak.

    Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, önümüzdeki yıl elektrikli otobüsün satışa çıkacağını açıkladı. Satışa çıkacak otobüsün yönelim sistemleri Türkiye’de geliştiriliyor ancak bataryası ve motoru ithal edilecek.

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    Isuzu Novociti Volt özellikleri

    Isuzu Novociti Volt, firmanın Novociti Life modelinin elektrikli versiyonu olarak yol gösterecek. Orta ve uzun menzilli olmak üzere iki farklı seçeneği bulunacak. Novociti Volt, 140 kWh’lık batarya kapasitesi ile araca 210 km’ye kadar menzil imkanı sağlarken, 268 kWh’lık batarya kapasitesi ile araca 400 km’ye kadar menzil imkanı sağlıyor. Aracın bataryası hızlı şarj istasyonunda 2 saatte veya ev tipi prizle 8 saatte doluyor.

    Anadolu Isuzu'nun elektrikli otobüsü gelecek yıl satışta
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    Novociti Volt, tam elektrikli sürüş sistemi ile oldukça sessiz olmakla beraber tamamen sıfır karbon emisyon seviyesi sayesinde çevre dostu araçlar kategorisinde yer alıyor. AVAS (Acoustic Vehicle Alerting Systems) sayesinde yayaların güvenliği için, gürültü kirliliği yapmayan yapay bir motor sesi çıkaran Novociti Volt, bu sayede yayaların aracı fark etmesini sağlayarak riskli durumları engelliyor.

    Ayrıca Bkz. "Yerli elektrik üretiminde rekor kırıldı"

    Aracın arka tarafında konumlandırılmış olan elektrik motoru ise 255 kW’lık motor gücü ve 2355 Nm’lik tork değerine sahip. Garanti kapsamında pil ömrünün 5 yıl veya 250.000 km boyunca %70 oranının altına inmeyeceği garanti ediliyor. 



    https://www.haberturk.com/anadolu-isuzu-genel-muduru-tugrul-arikan-dan-haberturk-e-ozel-aciklamalar-2794543-ekonomi Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    231407 (Barış Özdemir) 2 gün
    İstasyon lazım
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    gun (Gün Oksay) 2 gün 231407
    Bunlar hatları ve hangi saatlerde nerede olacağı belli araçlar kendilerine özel istasyon kurulur ama tabii tüm Türkiye’de yayılması gerek.
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 2 gün
    ilerde benzinli arabaların giderek azalacağının göstergesi
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    mokoko_TR 3 gün
    montaj sanayi biz üreticez japonlar malı götürecek
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    gun (Gün Oksay) 2 gün mokoko_TR
    Olsun petrol ithal edeceğimize ilerde yarısı en azından yenilebilir kaynaklardan gelen enerji ile yol kat edecek.
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    alfa-x 3 gün
    Karsan Elektrikli Atak da oldukça başarılı bu sınıfta tasarım olarak da ülkemiz başarılı
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    Hobar (Emrah Karaçam) 3 gün
    140kw gibi yüksek kapasiteli bataryası olmak zorunda mı bunların? Batarya 20 30 km götürecek kadar olsa ama şehir içinde belli hatlar üzerinde yoldan veya troleybüs gibi tellerden şarj olarak gitse. Geçiş noktaları ve kesintiler için de küçük bir batarya yeter. Çok daha ucuz ve hafif olurdu.
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    koçari (ali burak) 2 gün Hobar
    Bir zamanlar troleybüs vardı ülkemizde
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    cand. 3 gün
    Buna otobüs demek otobüslere saygısızlık yav
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