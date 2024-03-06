TFF 2. Lig ve 3. Lig maçları TFF YouTube kanalından canlı yayınlanacak

TFF YouTube Kanalı: https://www.youtube.com/@TurkiyeFutbolFederasyonu
TFF’den yapılan açıklamaya göre TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’den her hafta birer maç YouTube’dan canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, şehrinin ve semtinin takımlarını ücretsiz olarak seyretme fırsatı elde edecek.
TFF, bu hamleyle birlikte yüksek mücadelenin olduğu maçların izlenirliğinin ve kulüplere olan ilginin artırılması, ayrıca bu liglerde oynayan yetenekli futbolcuların da tüm dünyada futbolseverler tarafından izlenebilmesinin sağlanmasını hedeflediğini ifade etti.
Maçlar 1080p yayınlanıyor
İlk test yayını bugün saat 14.00’te başlayan GMG Kastamonuspor – Sarıyer maçı ile yapıldı. Yayınlar 1080p çözünürlüğünde, 60 kare hızında yayınlanıyor ve spiker bulunuyor. Pozisyonların tekrarı pilot kameradan ekranlara getiriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.