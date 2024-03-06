TFF 2. Lig ve 3. Lig maçları TFF YouTube kanalından canlı yayınlanacak

Tam Boyutta Gör Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını YouTube kanalından yayınlamaya başlayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) şimdi de YouTube üzerinden canlı maç yayınına başlıyor. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçları, TFF’nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TFF YouTube Kanalı: https://www.youtube.com/@TurkiyeFutbolFederasyonu

TFF’den yapılan açıklamaya göre TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’den her hafta birer maç YouTube’dan canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, şehrinin ve semtinin takımlarını ücretsiz olarak seyretme fırsatı elde edecek.

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TFF, bu hamleyle birlikte yüksek mücadelenin olduğu maçların izlenirliğinin ve kulüplere olan ilginin artırılması, ayrıca bu liglerde oynayan yetenekli futbolcuların da tüm dünyada futbolseverler tarafından izlenebilmesinin sağlanmasını hedeflediğini ifade etti.

Maçlar 1080p yayınlanıyor

İlk test yayını bugün saat 14.00’te başlayan GMG Kastamonuspor – Sarıyer maçı ile yapıldı. Yayınlar 1080p çözünürlüğünde, 60 kare hızında yayınlanıyor ve spiker bulunuyor. Pozisyonların tekrarı pilot kameradan ekranlara getiriliyor.

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TFF 2. ve 3. Lig Maçları TFF YouTube kanalında canlı yayınlanacak