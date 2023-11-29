Anbernic RG35XX Plus retro el konsolu tanıtıldı: 5000'in üzerinde oyun yüklü!

Tam Boyutta Gör Ülkemizde de satılan Anbernic RG35XX retro el konsolunun devamı olan Anbernic RG35XX Plus tanıtıldı. Çipset, RAM ve batarya ömrü tarafında gelişmeler sunan konsol NES ve PSP oyunları da olmak üzere 15'den fazla emülatör platformu oynatabiliyor.

Anbernic RG35XX Plus'ın özellikleri

11.7 x 8.1 x 2.2 cm boyutlara 186 gr ağırlığa sahip el konsolu Gameboy'a olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. 1.5 Ghz hıza sahip 4 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Allwinner H700 çipsetinden güç alan konsol, 3.5 inç 640x480 çözünürlüğünde IPS ekran ile geliyor.

Konsolda 3300 mAh batarya bulunuyor. Bu batarya 8 saate kadar oyun oynatmaya izin veriyor. 64 GB dahili depolaması olan konsol 512 GB'a kadar microSD/TF kart desteğine de sahip. Bunların dışında Wi-fi 802.11ac ve Bluetooth 4.2 bağlantısı da konsolda mevcut.

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Linux işletim sistemiyle çalışan konsol 5000'in üzerinde oyuna sahip 64 GB SD kart ile geliyor. Ayrıca 64 GB+128 GB SD kart ile 10000'in üstünde oyuna erişme seçeneği de sunuluyor. Bunların dışında kablosuz ve kablolu kontrolcü desteği, TV için HDMI çıkışı, titreşim motoru, Wi-fi online eşleme ve streaming özellikleri de konsola eklenmiş.

Transparan siyah, gri ve beyaz renk seçenekleriyle gelen konsolun 64 GB microSD kartlı versiyonu 57.99 dolar fiyat etiketine sahip. 64 GB ve 128 GB microSD kartlı seçeneğin satıl fiyatı ise 72.99 dolar.

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Anbernic RG35XX Plus retro el konsolu tanıtıldı: İşte özellikleri