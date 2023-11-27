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    Assassin’s Creed Syndicate kısa süreliğine ücretsiz

    Assassin’s Creed Syndicate oyunu Ubisoft mağazasına üye olanlara hediye ediliyor. Modern dünyaya geçiş yapan Assassin’s Creed Syndicate oyunu 2015 yılında piyasaya sürülmüştü. 
    Ubisoft Tam Boyutta Gör
    Belirli periyotlarla karşımıza çıkan ücretsiz oyun hediyesi kampanyasında bu kez sıra Ubisoft’ta. Assassin’s Creed serisini sevenler için Assassin’s Creed Syndicate oyunu kısa süreliğine ücretsiz hale getirildi.

    Assassin’s Creed Syndicate ücretsiz

    Ubisoft tarafından kendi mağazasında başlayan kampanyada Assassin’s Creed Syndicate oyununun standart sürümü, 6 Aralık 2023 tarihine kadar ücretsiz. Oyuncular kütüphaneye ekledikten sonra süresiz oyuna sahip olabilecekler.

    Ubisoft Connect için sunulan oyunu başlatıcıyı indirerek oynayabilirsiniz. Ayrıca başlatıcı üzerinden de oyunu talep edebilmek mümkün. 46GB boyutu olan oyun Viktorya döneminde Londra’da yaşayan Frye kardeşlerin hikâyesini anlatıyor.

    Assassin’s Creed Syndicate

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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