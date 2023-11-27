Assassin’s Creed Syndicate kısa süreliğine ücretsiz

Tam Boyutta Gör Belirli periyotlarla karşımıza çıkan ücretsiz oyun hediyesi kampanyasında bu kez sıra Ubisoft’ta. Assassin’s Creed serisini sevenler için Assassin’s Creed Syndicate oyunu kısa süreliğine ücretsiz hale getirildi.

Assassin’s Creed Syndicate ücretsiz

Ubisoft tarafından kendi mağazasında başlayan kampanyada Assassin’s Creed Syndicate oyununun standart sürümü, 6 Aralık 2023 tarihine kadar ücretsiz. Oyuncular kütüphaneye ekledikten sonra süresiz oyuna sahip olabilecekler.

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Ubisoft Connect için sunulan oyunu başlatıcıyı indirerek oynayabilirsiniz. Ayrıca başlatıcı üzerinden de oyunu talep edebilmek mümkün. 46GB boyutu olan oyun Viktorya döneminde Londra’da yaşayan Frye kardeşlerin hikâyesini anlatıyor.

Assassin’s Creed Syndicate

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Ubisoft oyun hediye ediyor