Assassin’s Creed Syndicate kısa süreliğine ücretsiz

Assassin’s Creed Syndicate ücretsiz
Ubisoft tarafından kendi mağazasında başlayan kampanyada Assassin’s Creed Syndicate oyununun standart sürümü, 6 Aralık 2023 tarihine kadar ücretsiz. Oyuncular kütüphaneye ekledikten sonra süresiz oyuna sahip olabilecekler.
Ubisoft Connect için sunulan oyunu başlatıcıyı indirerek oynayabilirsiniz. Ayrıca başlatıcı üzerinden de oyunu talep edebilmek mümkün. 46GB boyutu olan oyun Viktorya döneminde Londra’da yaşayan Frye kardeşlerin hikâyesini anlatıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.