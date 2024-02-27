Andor bu yıl bitmeden ekranlara dönebilir

Tam Boyutta Gör Son yıllarda çıkan en iyi Star Wars işlerinden birisi, hatta belki de en iyisi olan Andor, 2022 yılında Disney+'ta izleyici ile buluşan ilk sezonu ile hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin takdirini kazandı. Bu yüzden dizinin 2. sezonu da heyecanla bekleniyor. Gelen son bilgiler ise, bu bekleyişin yıl bitmeden sona erebileceğini gösteriyor.

Dizide Asiler için kritik bir rol oynayan Luthen Rael karakterine hayat veren usta oyuncu Stellan Skarsgård, sevilen dizinin bu yıl bitmeden ekranlara dönebileceğini açıkladı. Games Radar'a konuşan Skarsgård, Andor 2. sezonun büyük ihtimalle bu yılın sonunda ya da 2025'in başında ekrana geleceğini söyledi.

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Andor 2. Sezonuyla Ekranlara Veda Edecek

Star Wars evreninin farklı bir yüzünü, daha yetişkin işi bir perspektiften gözler önüne seren dizi, daha en baştan 24 bölümlük bir hikâye olarak tasarlanmıştı. Oscar adayı senarist Tony Gilroy'un öncülük ettiği yapım ekibi, bu orijinal plana sadık kalacak ve 12 bölümlük 2. sezonuyla birlikte ekranlardaki yolculuğunu tamamlayacak. Zaten bu sezonun sonunda hikâye, Rogue One'ın başladığı yere ulaşmış olacak.

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