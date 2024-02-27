Andor bu yıl bitmeden ekranlara dönebilir

Dizide Asiler için kritik bir rol oynayan Luthen Rael karakterine hayat veren usta oyuncu Stellan Skarsgård, sevilen dizinin bu yıl bitmeden ekranlara dönebileceğini açıkladı. Games Radar'a konuşan Skarsgård, Andor 2. sezonun büyük ihtimalle bu yılın sonunda ya da 2025'in başında ekrana geleceğini söyledi.
Andor 2. Sezonuyla Ekranlara Veda Edecek
Star Wars evreninin farklı bir yüzünü, daha yetişkin işi bir perspektiften gözler önüne seren dizi, daha en baştan 24 bölümlük bir hikâye olarak tasarlanmıştı. Oscar adayı senarist Tony Gilroy'un öncülük ettiği yapım ekibi, bu orijinal plana sadık kalacak ve 12 bölümlük 2. sezonuyla birlikte ekranlardaki yolculuğunu tamamlayacak. Zaten bu sezonun sonunda hikâye, Rogue One'ın başladığı yere ulaşmış olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.