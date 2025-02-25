Andor'un 2. sezonundan beklenen fragman geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 2022 yılında izleyici ile buluşan Andor, son dönemde daha çok hayal kırıklıklarıyla gündeme gelen Star Wars serisinin izleyicileri memnun eden ender işlerinden biri oldu. Dizi, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden son derece olumlu yorumlar aldı. Bu yüzden dizinin bu yıl ekrana gelecek 2. sezonu da heyecanla bekleniyor.

Nisan ayında izleyici ile buluşacak olan Andor 2. sezon için tanıtım çalışmalarına başlayan Disney+, dün yeni sezondan ilk fragmanı yayınladı.

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Andor 2. Sezon, 22 Nisan'da Başlayacak

Direnişin parçası olan casuslara ve suçlulara odaklanan Andor, Star Wars evreninin farklı bir yüzünü, daha yetişkin işi bir perspektiften gözler önüne seriyor. Daha en baştan 24 bölümlük bir hikâye olarak tasarlanan dizi, 12 bölümlük 2. sezonuyla birlikte bu hikâyeyi tamamlayacak ve ekranlara veda edecek. Oscar adayı senarist Tony Gilroy'un öncülük ettiği yapım ekibinin bu orijinal plana sadık kalacak olması, 2. sezon için bizi daha da umutlandırıyor.

Diego Luna, Stellan Skarsgård, Genevieve O'Reilly gibi isimlerin ilk sezondaki rolleriyle geri döneceği 2. sezonda ekibe Ben Mendelsohn da dâhil oluyor. Mendelsohn, daha önce Rogue One filminde de canlandırdığı Orson Krennica karakterleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Rogue One'ın öncesinde yaşanan olaylara odaklanan Andor, bu sezonun sonunda Rogue One'ın başladığı yere ulaşmış olacak.

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