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    Anlık Bildirim

    Andor'un 2. sezonundan beklenen fragman geldi

    İlk sezonuyla beğeni kazanan Star Wars dizisi Andor'un 2. sezonundan beklenen fragman geldi. Sevilen dizi çok yakında yeni sezonuyla ekranlara geri dönecek.              
    Andor Tam Boyutta Gör
    2022 yılında izleyici ile buluşan Andor, son dönemde daha çok hayal kırıklıklarıyla gündeme gelen Star Wars serisinin izleyicileri memnun eden ender işlerinden biri oldu. Dizi, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden son derece olumlu yorumlar aldı. Bu yüzden dizinin bu yıl ekrana gelecek 2. sezonu da heyecanla bekleniyor.

    Nisan ayında izleyici ile buluşacak olan Andor 2. sezon için tanıtım çalışmalarına başlayan Disney+, dün yeni sezondan ilk fragmanı yayınladı.

    Andor 2. Sezon, 22 Nisan'da Başlayacak

    Direnişin parçası olan casuslara ve suçlulara odaklanan Andor, Star Wars evreninin farklı bir yüzünü, daha yetişkin işi bir perspektiften gözler önüne seriyor. Daha en baştan 24 bölümlük bir hikâye olarak tasarlanan dizi, 12 bölümlük 2. sezonuyla birlikte bu hikâyeyi tamamlayacak ve ekranlara veda edecek. Oscar adayı senarist Tony Gilroy'un öncülük ettiği yapım ekibinin bu orijinal plana sadık kalacak olması, 2. sezon için bizi daha da umutlandırıyor.

    Diego Luna, Stellan Skarsgård, Genevieve O'Reilly gibi isimlerin ilk sezondaki rolleriyle geri döneceği 2. sezonda ekibe Ben Mendelsohn da dâhil oluyor. Mendelsohn, daha önce Rogue One filminde de canlandırdığı Orson Krennica karakterleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Rogue One'ın öncesinde yaşanan olaylara odaklanan Andor, bu sezonun sonunda Rogue One'ın başladığı yere ulaşmış olacak.

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    X
    xsw 4 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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