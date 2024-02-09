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    Disney, The Mandalorian & Grogu filmi için tarih verdi

    Disney CEO'su Bob Iger, yatırımcılarla bir araya geldiği etkinlikte Star Wars serisine değindi ve kısa süre önce duyurulan The Mandalorian & Grogu filmi için tarih verdi.

    The Mandalorian filmi için tarih verildi Tam Boyutta Gör

    2019 yılında çıkan The Rise of Skywalker ile final yapan yeni Star Wars üçlemesinin tamamlanmasının ardından pek çok Star Wars projesi duyurulmuş olsa da bunlardan hiçbiri gerçeğe dönüşmedi. Bu da Disney'in planlarını bozdu ve Star Wars serisinin uzun süre beyazperdeden uzak kalmasına sebep oldu. Ancak görünen o ki Disney sonunda arkasında durabileceği bir Star Wars filmi bulmuş. Kısa süre önce duyurulan The Mandalorian filmi, The Rise of Skywalker'dan sonra çıkan ilk Star Wars filmi olacak.

    The Mandalorian & Grogu adını taşıyan film projesi ilk ortaya çıktığında, bunun sıradaki Star Wars filmi olacağı söyleniyordu ama Disney konu hakkında bir açıklama yapmadığı için bu durum henüz netleşmemişti. Ne var ki beklenen o açıklama dün Disney CEO'su Bob Iger'dan geldi. Disney yatırımcılarıyla gelecek planlarını paylaşan Iger, Star Wars'un 2026'da çıkacak The Mandalorian & Grogu ile sinemalara döneceğini açıkladı. Böylece filmin 2026'da çıkacağını ilk kez resmi bir ağızdan duymuş olduk.

    The Mandalorian & Grogu, 2026 Yazında Vizyona Girecek

    The Mandalorian & Grogu filminin çekimlerine bu yıl bitmeden başlanması planlanıyor. Böylece film, daha önce vizyon takviminde Rey'in yeni filmi için ayrılan 22 Mayıs 2026 tarihine yetişebilecek..

    Adından da anlaşılacağı üzere Mandalorian ve Grogu'nun maceralarına odaklanacak bu filmi, dizinin de yaratıcısı olan Jon Favreau yönetecek. İlk Iron Man filmi ve The Jungle Book gibi başarı yakalamış filmlerin yönetmeni olan Favreau, sinema tarafına da son derece aşina bir isim. Bu yüzden yeni Star Wars filmini yönetmek için de en ideal isimlerden biri.

    Bu film projesinin The Mandalorian'ın 4. sezonunu nasıl etkileyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Filmin konusu hakkında bilinenler oldukça kısıtlı olduğu için bunun dizinin hikâyesinde nereye oturacağı da bilinmiyor. Mandalore gezegeninin kontrolü için Bo Katan ve diğer Mandalorianlarla birlikte verilen mücadelenin diziye saklanıp, bu filmin Mandalorian ve Grogu'nun tamamen yeni bir macerasına odaklanması da pekâlâ mümkün. Ancak şu an için bu konuda herhangi bir detay paylaşılmadığı için bu ihitmal tamamen bir spekülasyondan ibaret.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 1 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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