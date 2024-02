Disney, The Mandalorian & Grogu filmi için tarih verdi

Tam Boyutta Gör

2019 yılında çıkan The Rise of Skywalker ile final yapan yeni Star Wars üçlemesinin tamamlanmasının ardından pek çok Star Wars projesi duyurulmuş olsa da bunlardan hiçbiri gerçeğe dönüşmedi. Bu da Disney'in planlarını bozdu ve Star Wars serisinin uzun süre beyazperdeden uzak kalmasına sebep oldu. Ancak görünen o ki Disney sonunda arkasında durabileceği bir Star Wars filmi bulmuş. Kısa süre önce duyurulan The Mandalorian filmi, The Rise of Skywalker'dan sonra çıkan ilk Star Wars filmi olacak.

The Mandalorian & Grogu adını taşıyan film projesi ilk ortaya çıktığında, bunun sıradaki Star Wars filmi olacağı söyleniyordu ama Disney konu hakkında bir açıklama yapmadığı için bu durum henüz netleşmemişti. Ne var ki beklenen o açıklama dün Disney CEO'su Bob Iger'dan geldi. Disney yatırımcılarıyla gelecek planlarını paylaşan Iger, Star Wars'un 2026'da çıkacak The Mandalorian & Grogu ile sinemalara döneceğini açıkladı. Böylece filmin 2026'da çıkacağını ilk kez resmi bir ağızdan duymuş olduk.

The Mandalorian & Grogu, 2026 Yazında Vizyona Girecek

The Mandalorian & Grogu filminin çekimlerine bu yıl bitmeden başlanması planlanıyor. Böylece film, daha önce vizyon takviminde Rey'in yeni filmi için ayrılan 22 Mayıs 2026 tarihine yetişebilecek..

Adından da anlaşılacağı üzere Mandalorian ve Grogu'nun maceralarına odaklanacak bu filmi, dizinin de yaratıcısı olan Jon Favreau yönetecek. İlk Iron Man filmi ve The Jungle Book gibi başarı yakalamış filmlerin yönetmeni olan Favreau, sinema tarafına da son derece aşina bir isim. Bu yüzden yeni Star Wars filmini yönetmek için de en ideal isimlerden biri.

Gina Carano Disney'e dava açtı; Finansörü Elon Musk olacak 1 gün önce eklendi

Bu film projesinin The Mandalorian'ın 4. sezonunu nasıl etkileyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Filmin konusu hakkında bilinenler oldukça kısıtlı olduğu için bunun dizinin hikâyesinde nereye oturacağı da bilinmiyor. Mandalore gezegeninin kontrolü için Bo Katan ve diğer Mandalorianlarla birlikte verilen mücadelenin diziye saklanıp, bu filmin Mandalorian ve Grogu'nun tamamen yeni bir macerasına odaklanması da pekâlâ mümkün. Ancak şu an için bu konuda herhangi bir detay paylaşılmadığı için bu ihitmal tamamen bir spekülasyondan ibaret.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.