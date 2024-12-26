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    Anlık Bildirim

    Andor'un 2. sezonunun bütçesi The Rise of Skywalker'ı geçti

    Merakla beklenen 2. sezonunun maliyeti beklentilerin çok üzerine çıkan Andor, bugüne kadarki en pahalı Star Wars işi oldu. Dizinin 2. sezon bütçesi filmlerden bile daha yüksek.
    Andor'un maliyeti Star Wars filmlerini bile geçti Tam Boyutta Gör
    2022 yılında izleyici ile buluşan Andor, son dönemde daha çok hayal kırıklıklarıyla gündeme gelen Star Wars serisinin izleyicileri memnun eden ender işlerinden biri oldu. Dizi, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden son derece olumlu yorumlar aldı. Bu yüzden dizinin önümüzdeki yıl çıkacak 2. sezonu da heyecanla bekleniyor.

    Andor'un Maliyeti Star Wars Filmlerini Geçti

    Andor cephesinden gelen son haberler, Disney'in 2. sezon için kesenin ağzını açmak zorunda kaldığını gösteriyor. Öyle ki 2. sezonun bütçesi Star Wars filmlerini bile aşmış durumda. 2019 yapımı  Star Wars: The Rise of Skywalker'ın bütçesi 275 milyondu. Andor'un 2. sezonunun bütçesinin ise 290.9 milyon doları bulduğu söyleniyor.

    İlk sezonu da hesaba katınca Andor tüm zamanların en yüksek maliyetli Star Wars işi oluyor. Dizinin ikinci sezonuyla birlikte Disney'e toplam maliyetinin 645 milyon doların üzerine çıktığı belirtiliyor.

    Dizinin maliyetinin bu kadar artmış olmasının başlıca sebeplerinden biri de Hollywood'da üst üste gelen grevler. 2. sezonun çekimlerine denk gelen bu grevler, prodüksiyonun aylarca durmasına sebep oldu. Bu da bütçeyi ilk başta planlananın çok üstüne çekti.

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    İnsansı robotlarda insan eli devrimi gerçekleşti

    L
    LastStand 1 saat önce

    su tabancası haberi nerde ya

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    Mantarın Başı 21 saat önce

    Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.

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