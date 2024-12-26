Andor'un 2. sezonunun bütçesi The Rise of Skywalker'ı geçti

Andor'un Maliyeti Star Wars Filmlerini Geçti
Andor cephesinden gelen son haberler, Disney'in 2. sezon için kesenin ağzını açmak zorunda kaldığını gösteriyor. Öyle ki 2. sezonun bütçesi Star Wars filmlerini bile aşmış durumda. 2019 yapımı Star Wars: The Rise of Skywalker'ın bütçesi 275 milyondu. Andor'un 2. sezonunun bütçesinin ise 290.9 milyon doları bulduğu söyleniyor.
İlk sezonu da hesaba katınca Andor tüm zamanların en yüksek maliyetli Star Wars işi oluyor. Dizinin ikinci sezonuyla birlikte Disney'e toplam maliyetinin 645 milyon doların üzerine çıktığı belirtiliyor.
Dizinin maliyetinin bu kadar artmış olmasının başlıca sebeplerinden biri de Hollywood'da üst üste gelen grevler. 2. sezonun çekimlerine denk gelen bu grevler, prodüksiyonun aylarca durmasına sebep oldu. Bu da bütçeyi ilk başta planlananın çok üstüne çekti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.