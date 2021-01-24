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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Android 11'e eklenmeyen Columbus adlı özellik Android 12 ile geliyor

    Sızan son bilgilere göre Google, Android 11 işletim sisteminde test ettiği pratik bir özelliği, Android 12 ile birlikte kullanıcılara sunacak.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Android 11'e eklenmeyen Columbus adlı özellik Android 12 ile geliyor
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    Google, Android işletim sisteminin bir sonraki sürümünde, aktif olarak test ettiği ve Android 11'e eklemeyi düşündüğü bir özelliği kullanıma sunmayı planlıyor. Bu özellik Columbus olarak adlandırılıyor.

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    Columbus, bir akıllı telefonun arka paneline iki kez dokunarak bir dizi eylemi gerçekleştirme yeteneği olarak tanımlanabilir. Tıpkı ekrana çift tıklayarak uyandırmak gibi. Varsayılan olarak, arka panele iki kez dokunmanın Google Asistan'ı başlatması gerekiyor, ancak bu eylem neredeyse telefonda yapabileceğiniz tüm eylemlerle değiştirilebiliyor. Örneğin alarmı kapatın, kamerayı başlatın, video oynatmayı durdurun, gelen bir aramada sesi kapatın vb. gibi.

    Pixel cihazlarda test edilmişti

    Aslına bakacak olursanız bu özellik Google Pixel akıllı telefonlarda test edilmişti. Bu cihazlara sahip kullanıcıların, cihazlarının arka panele çift tıklayarak Google Asistan'ı açmaları, ekran görüntüsü almaları, video oynatmayı duraklatıp, devam ettirmeleri, bildirimler veya arka plan uygulamaları menülerine erişebilmeleri mümkün hale getirilmişti.

    Android 12 ile birlikte tüm kullanıcılara açılacak olan bu özellik ile birlikte, kullanıcıların yanlışlıkla tıklamaların önüne geçebilmeleri için çift dokunma eylemini kaydetmeleri gerekecek. Ayrıca bu özelliğin kullanılmamak üzere kapatılabileceğini de belirtmeden geçmeyelim.



    https://www.phonearena.com/news/double-tap-feature-coming-to-android-12_id129700 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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