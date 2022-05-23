Android 11 en çok kullanılan sürüm durumunda

Android ekosisteminin güncelleme konusundaki yavaşlığı veya ihmali yıllardır giderilemeyen bir sorun ve karmaşaya sebep oluyor. Kısa süre sonra Android 13 güncellemesi nihai sürüme kavuşacak ancak halen çok parçalı bir yapı devam ediyor.

Android ekosisteminin son rakamları

Google uzun süredir Android sürümlerinin kullanım oranlarını paylaşmıyor. Sebebi ise iOS ile karşılaştırma yapılması. Bunun yerine geliştirici konsolunda 6 aylık periyotlar halinde biraz daha yol göstermek açısından istatistikler yayınlamaya başladı.

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Mayıs ayı raporuna göre Android 11 sürümü yüzde 28.3 ile en yüksek kullanım oranına sahip. Android 10 sürümü yüzde 23.9 ile onu takip ederken Android 9 sürümü yüzde 16.2, Android 8 sürümü ise yüzde 11.6 paya sahip.

İşin ilginç tarafı Android 12 için kullanım oranları belirtilmemiş. Geliştiricilerin en eski hangi sürümlere destek sunacaklarını daha iyi açıklayabilmek için hazırlandığından Android 12 sürümünün şimdilik liste dışı kaldığı tahmin ediliyor. Yine de kaba bir hesapla yüzde 5 civarında olduğu bulunabilir.

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