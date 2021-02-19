Android 12 ilk önizleme sürümü yayınlandı

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Google’ın 3 milyardan fazla cihaza ev sahipliği yapan Android işletim sistemi yeni sürümüne kavuşmak üzere. Android 12 sürümünün geliştirici ön izlemesi yayınlanan bir blog yazısıyla paylaşıma açıldı.

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Android 12 neler sunacak?

Geliştiricilere açılması ile birlikte yavaş yavaş detayları öğreneceğimiz Android 12 işletim sistemi kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmeyi planlarken Snow Cone adını alacağı iddiası da bir süre önce gündeme gelmişti.

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Sadece telefon değil tablet, televizyon ve melez diz üstü bilgisayarlara hayat veren Android için geliştirmeler de haliyle tümünü kapsıyor. Gündeme gelen Android 12 özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkün:

Bellek kullanımını optimize ederek ve otomatik Rahatsız Etme modunu açarak oyun esnasında verimliliği arttırma

Ön kamerayı da kullanarak kullanıcının durumuna göre ekranı otomatik olarak döndürme

Ekran parlaklığını düşürme

Yüzde 40’a kadar ekranı ölçeklendirebilen tek elle kullanım

AVIF gibi yüksek kalite resim dosyalarını destekleme

Daha sade ve gelişmiş hale getirilen el hareketleri

Titreşim ile sesi birleştirerek daha yoğun geri bildirimler sağlama

Daha modern, daha özelleştirilebilir ve kullanımı kolay bildirimler

Android güvenlik güncellemelerinin mağaza üzerinden alınabilmesi

Zengin içeriklerin koyala-yapıştır ile daha akıcı aktarılabilmesi

Google TV için daha verimli bir ara yüz

Android 12 geliştirici önizleme sürümü Pixel 3 ve sonraki akıllı telefonlarda kullanılabiliyor. Pixel telefonları olmayanlar ise Android Studio içerisinde emülatör kullanabilirler. Android 12 yaz sonlarında nihai sürüme kavuşacak.

https://www.engadget.com/android-12-developer-preview-now-available-180040798.html

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