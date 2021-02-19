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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Android 12 ilk önizleme sürümü yayınlandı

    Gelenek olduğu üzere Android işletim sisteminin yeni sürümü Şubat ayında önizleme sürecine başladı. Android 12 güncellemesi kullanıcı tecrübesini iyileştirmeye odaklanıyor.
    19 Şubat 2021, 17:30 (6 sa.)
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Android 12 ilk önizleme sürümü yayınlandı
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    Google’ın 3 milyardan fazla cihaza ev sahipliği yapan Android işletim sistemi yeni sürümüne kavuşmak üzere. Android 12 sürümünün geliştirici ön izlemesi yayınlanan bir blog yazısıyla paylaşıma açıldı.

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    Android 12 neler sunacak?

    Geliştiricilere açılması ile birlikte yavaş yavaş detayları öğreneceğimiz Android 12 işletim sistemi kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmeyi planlarken Snow Cone adını alacağı iddiası da bir süre önce gündeme gelmişti.

    Ayrıca Bkz. "Apple’dan Malatya’ya mağaza sürprizi mi geliyor?"

    Sadece telefon değil tablet, televizyon ve melez diz üstü bilgisayarlara hayat veren Android için geliştirmeler de haliyle tümünü kapsıyor. Gündeme gelen Android 12 özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkün:

    • Bellek kullanımını optimize ederek ve otomatik Rahatsız Etme modunu açarak oyun esnasında verimliliği arttırma
    • Ön kamerayı da kullanarak kullanıcının durumuna göre ekranı otomatik olarak döndürme
    • Ekran parlaklığını düşürme
    • Yüzde 40’a kadar ekranı ölçeklendirebilen tek elle kullanım
    • AVIF gibi yüksek kalite resim dosyalarını destekleme
    • Daha sade ve gelişmiş hale getirilen el hareketleri
    • Titreşim ile sesi birleştirerek daha yoğun geri bildirimler sağlama
    • Daha modern, daha özelleştirilebilir ve kullanımı kolay bildirimler
    • Android güvenlik güncellemelerinin mağaza üzerinden alınabilmesi
    • Zengin içeriklerin koyala-yapıştır ile daha akıcı aktarılabilmesi
    • Google TV için daha verimli bir ara yüz

    Android 12 geliştirici önizleme sürümü Pixel 3 ve sonraki akıllı telefonlarda kullanılabiliyor. Pixel telefonları olmayanlar ise Android Studio içerisinde emülatör kullanabilirler. Android 12 yaz sonlarında nihai sürüme kavuşacak.

    Android 12 ilk önizleme sürümü yayınlandı



    https://www.engadget.com/android-12-developer-preview-now-available-180040798.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    P
    Phant0mTR 1 saat önce

    ExclusivePack. Linkini verdiğiniz video 3 ay öncesine ait ama. Aynı denemeden mi bahsediliyor.

    Jeolog. 1 gün önce

    c

    A
    aysensS 1 gün önce

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    ExclusivePack 1 gün önce

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    Rouvax 1 gün önce

    Seri uretim degil

    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    C Clusive 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Google güvenlik güncellemelerinin mağaza üzerinden alınabilmesi maddesi çok güzel olmuş. Peki mesela ben Samsung cihaz kullanıyorum ve Android 12 güncellemesi geldi telefonuma. Ancak Samsung Android 13 güncellemesini vermeyeceğini açıkladı. 1-2 sene sonra da Android 12 olduğu için mağazadan güvenlik güncellemesi almaya devam edebilecek miyim? Yoksa Pixel cihazlara özel bir durum mu bu?
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    Rachsuchtig 5 sa. ( Mesaj Silindi ) Clusive
    Samsung gibi geliştiriciler büyük güncellemeleri vermese de güvenlik güncellemelerini vermeye devam ediyor
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