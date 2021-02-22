Android 12'nin arayüz rengi, duvar kağıdına göre değişebilecek

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Geliştiriciler için Android 12'nin ön sürümündeki ana yeniliklerden biri, işletim sistemi için tasarım seçeneklerinin genişletilmesi. Özellikle, sistemin ve üçüncü taraf uygulamaların görünümü temaya bağlı olarak değişecek ve bu da arka plan görüntüsünün ana rengine ayarlanabilecek.

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Bu işlevin henüz ilk sürümde mevcut olmamasına rağmen, bazı geliştiriciler tüm bunların Android 12'de nasıl çalışacağını gösterdiler. Geçtiğimiz ay, Google'ın yüklenen duvar kağıdına göre manuel veya otomatik olarak yapılandırılabilen yeni temalar üzerinde çalıştığı bildirilmişti. Kdrag0n takma adlı geliştirici, bu işlevin otomatik modda nasıl çalıştığını gösteren ekran görüntülerini paylaştı.

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Üçüncü parti uygulamalara da etki edebiliyor

Görüntüler, kod adı "monet" olan yeni tasarım sisteminin yüklü arka plan görüntüsünün temel rengini seçtiğini ve Android'i buna göre ayarladığını gösteriyor. Değişiklikler bildirim paneline, hızlı ayarlara, düğmelere, menü kaydırıcılarına ve işletim sisteminin diğer öğelerine uygulanmış. Ayrıca üçüncü parti uygulamaların da temaya göre renklendirileceğini belirtelim.

Yeni özellik, Android 12 Developer Preview 1'de iyi çalışıyor, ancak tüm kullanıcılar etkinleştiremiyor. Geliştiriciler, tam işlevsellik için bu özelliğin daha da geliştirileceğini belirtiyorlar. Şu anda Google'ın kullanıcılara özel duvar kağıdı tabanlı temaları ne zaman sunacağı tam olarak belli değil, ancak görünüşe göre bu özellik, Android 12'nin Mayıs ayında piyasaya sürülmesi planlanan ilk beta sürümünde kullanılabilecek.

https://twitter.com/kdrag0n

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