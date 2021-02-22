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    android ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Android 12'nin arayüz rengi, duvar kağıdına göre değişebilecek

    Android 12, sadece koyu ve açık mod desteği ile değil, sitemin genel renginin, duvar kağıdına göre değişiklik göstereceği yeni bir özellikle gelecek.
    22 Şubat 2021, 15:00 (4 sa.)
    638
    15
    7
    android
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Android 12'nin arayüz rengi, duvar kağıdına göre değişebilecek
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    Geliştiriciler için Android 12'nin ön sürümündeki ana yeniliklerden biri, işletim sistemi için tasarım seçeneklerinin genişletilmesi. Özellikle, sistemin ve üçüncü taraf uygulamaların görünümü temaya bağlı olarak değişecek ve bu da arka plan görüntüsünün ana rengine ayarlanabilecek.

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    Bu işlevin henüz ilk sürümde mevcut olmamasına rağmen, bazı geliştiriciler tüm bunların Android 12'de nasıl çalışacağını gösterdiler. Geçtiğimiz ay, Google'ın yüklenen duvar kağıdına göre manuel veya otomatik olarak yapılandırılabilen yeni temalar üzerinde çalıştığı bildirilmişti. Kdrag0n takma adlı geliştirici, bu işlevin otomatik modda nasıl çalıştığını gösteren ekran görüntülerini paylaştı.

    Android 12'nin arayüz rengi, duvar kağıdına göre değişebilecek
    Tam Boyutta Gör

    Üçüncü parti uygulamalara da etki edebiliyor

    Görüntüler, kod adı "monet" olan yeni tasarım sisteminin yüklü arka plan görüntüsünün temel rengini seçtiğini ve Android'i buna göre ayarladığını gösteriyor. Değişiklikler bildirim paneline, hızlı ayarlara, düğmelere, menü kaydırıcılarına ve işletim sisteminin diğer öğelerine uygulanmış. Ayrıca üçüncü parti uygulamaların da temaya göre renklendirileceğini belirtelim.

    Yeni özellik, Android 12 Developer Preview 1'de iyi çalışıyor, ancak tüm kullanıcılar etkinleştiremiyor. Geliştiriciler, tam işlevsellik için bu özelliğin daha da geliştirileceğini belirtiyorlar. Şu anda Google'ın kullanıcılara özel duvar kağıdı tabanlı temaları ne zaman sunacağı tam olarak belli değil, ancak görünüşe göre bu özellik, Android 12'nin Mayıs ayında piyasaya sürülmesi planlanan ilk beta sürümünde kullanılabilecek.



    https://twitter.com/kdrag0n Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    S
    sultanneb 1 saat önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 2 saat önce

    gezgin köle aracı

    antique 2 saat önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 1 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 1 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 2 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 2 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 2 gün önce

    Doktor bu ne?

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    hasanandnexus (Hasan Yıldırım) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Android uzun zamandır yerinde sayıyor. Saf android'in her işletim sistemini deneyip kullanmış biri olarak Google sadece ve sadece kendi uygulamalarını sisteme daha fazla dayatmakla meşgul. Rakibin ios yıllardır bir arpa boyu yol ilerletemediğin widgetlarını aldı işlevsel hale getirdi, o berbat sığ arayüzünü kapsamlı bir hale soktu, sen hala beyaz arkaplanın rengini kırınca yenilik diyebiliyorsun. Önce bir yıllanmış ayarlar menüsünü değiştir, ikonlara çeki düzen ver, bildirim çubuğunu sıkıcı halinden kurtar. Tek yaptıkları her yeni android sürümünde Google uygulamalarını ve Google'a dair ne varsa daha da zorunlu kılıp gözümüze sokmak.
    Android uzun zamandır yerinde sayıyor. Saf android'in her işletim sistemini deneyip kullanmış biri olarak Google sadece ve sadece kendi uygulamalarını sisteme d...
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    S sultanneb 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Güzel duruyor
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    M mahmuteren12 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    telefon hakkında bilinmeyenler ;
    https://shtms.co/Zphile
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    hasanandnexus (Hasan Yıldırım) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Android uzun zamandır yerinde sayıyor. Saf android'in her işletim sistemini deneyip kullanmış biri olarak Google sadece ve sadece kendi uygulamalarını sisteme daha fazla dayatmakla meşgul. Rakibin ios yıllardır bir arpa boyu yol ilerletemediğin widgetlarını aldı işlevsel hale getirdi, o berbat sığ arayüzünü kapsamlı bir hale soktu, sen hala beyaz arkaplanın rengini kırınca yenilik diyebiliyorsun. Önce bir yıllanmış ayarlar menüsünü değiştir, ikonlara çeki düzen ver, bildirim çubuğunu sıkıcı halinden kurtar. Tek yaptıkları her yeni android sürümünde Google uygulamalarını ve Google'a dair ne varsa daha da zorunlu kılıp gözümüze sokmak.
    Yanıtla +4
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    D DH Misafiri 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    hoşgeldin windows 12
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    K konusancpu 3 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Güzel bir yenilik hoş duruyor
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    BekirHan (Bekir Han) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Alttaki görsel şey değil mi ya, ENPara?

    QNB bunu beğendi...
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    yaki83 (yakup tanriverdi) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Karanlik modda calismasin secenegide bidaha guncellemeye kalir artik..
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