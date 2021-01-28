Google Lens artık internet bağlantısı olmadan çeviri yapabiliyor

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Google Lens, 2017 yılında tanıtılmış ve başlangıçta Pixel telefonlara özel olarak sunulmuştu. Ancak uygulama 2018 yılı itibarıyla tüm Android cihazlar için kullanılabilir hale geldi.

Arama devi Google, akıllı telefon kamerası veya fotoğraf kullanarak gördüklerinizi aramanıza ve anlık çeviri yapmanıza olanak sağlayan uygulama için önemli bir güncelleme yayınladı.

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Google Lens artık internet bağlantısı olmadan da çeviri yapabiliyor. Yeni özelliği kullanabilmek için sadece gerekli dil paketini akıllı telefonunuza indirmeniz yeterli.

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Yeni sürüm Google Play Store'da

Çevrimdışı çeviri, çevrimiçi versiyonla aynı şekilde çalışıyor. Kullanıcılar, akıllı telefon kameralarını yabancı dildeki yol tabelalarına ve diğer yazılara doğrultarak gerçek zamanlı çeviri yapabiliyorlar.

İnternete bağlı durumdayken çeviri yaptığınızda, çevrilen metnin herhangi bir bölümünü kopyalayabiliyorsunuz. Ancak çevrimdışı sürümde sadece metnin tamamını kopyalamanıza izin veriliyor. Google Lens'in en son sürümünü Google Play Store'dan indirebilirsiniz.

https://9to5google.com/2021/01/25/google-lens-translate-offline/

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