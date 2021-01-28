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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Lens artık internet bağlantısı olmadan çeviri yapabiliyor

    Arama devi Google, Lens uygulamasına çevrimdışı çeviri özelliği ekledi. Popüler uygulama artık internet bağlantısı olmadan da gerçek zamanlı çeviri yapabiliyor.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Google Lens artık internet bağlantısı olmadan çeviri yapabiliyor
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    Google Lens, 2017 yılında tanıtılmış ve başlangıçta Pixel telefonlara özel olarak sunulmuştu. Ancak uygulama 2018 yılı itibarıyla tüm Android cihazlar için kullanılabilir hale geldi.

    Arama devi Google, akıllı telefon kamerası veya fotoğraf kullanarak gördüklerinizi aramanıza ve anlık çeviri yapmanıza olanak sağlayan uygulama için önemli bir güncelleme yayınladı.

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    Ayrıca Bkz. "iOS 14.4, iPhone kamerasının orijinal olup olmadığını tespit edebiliyor"

    Google Lens artık internet bağlantısı olmadan da çeviri yapabiliyor. Yeni özelliği kullanabilmek için sadece gerekli dil paketini akıllı telefonunuza indirmeniz yeterli.

    Google Lens artık internet bağlantısı olmadan çeviri yapabiliyor
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    Yeni sürüm Google Play Store'da

    Çevrimdışı çeviri, çevrimiçi versiyonla aynı şekilde çalışıyor. Kullanıcılar, akıllı telefon kameralarını yabancı dildeki yol tabelalarına ve diğer yazılara doğrultarak gerçek zamanlı çeviri yapabiliyorlar.

    İnternete bağlı durumdayken çeviri yaptığınızda, çevrilen metnin herhangi bir bölümünü kopyalayabiliyorsunuz. Ancak çevrimdışı sürümde sadece metnin tamamını kopyalamanıza izin veriliyor. Google Lens'in en son sürümünü Google Play Store'dan indirebilirsiniz.



    https://9to5google.com/2021/01/25/google-lens-translate-offline/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pilotsuz helikopter havalandı

    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    1 saat önce
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