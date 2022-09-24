Yıl bitmeden Android 13 güncellemesi alacak Samsung telefonlar ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Google’ın geçtiğimiz haftalarda Android 13’ü resmen yayınlaması ile akıllı telefon üreticileri, kendi Android 13 versiyonları için hazırlıklara başladı. Son yıllarda güncelleme hızı ile dikkat çeken Samsung, bazı ülkelerde Android 13 tabanlı One UI 5.0 betasını başlatmıştı. Güncelleme çalışmalarına son hız devam eden firma, 2022 bitmeden birçok telefonunu Android'in son sürümü ile güncellemek istiyor.

OnePlus 11 Pro özellikleri sızdırıldı 2 gün önce eklendi

Galaxy A53 yıl bitmeden Android 13 güncellemesine kavuşabilir

Samsung’a yakın kaynakları ile bilinen Sammobile, Samsung’un yıl bitmeden Android 13 ile güncellemeyi planladığı telefonları listeledi. Listeye göre firma; Galaxy S21, Galaxy S22, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy A53 modellerini Android 13 tabanlı One UI 5.0 ile güncellemeyi planlıyor.

Samsung, bu yıl itibari ile birçok akıllı telefonuna 4 yıl güncelleme sözü vermeye başlamıştı. Bu modellerden biri olan Galaxy A53, büyük ihtimalle ilk büyük güncellemesini yıl bitmeden alacak. Firma, geçtiğimiz yıl da birçok amiral gemi telefonunu yıl bitmeden Android 12 güncellemesine kavuşturmuştu. Samsung, yıl bitmeden bahsi geçen telefonları güncelleyebilirse yılın başlarında da Galaxy Note 20, Galaxy S20 ve Galaxy Tab S7 ve Galaxy Ax2 serileri Android 13 güncellemesine kavuşabilir. Samsung'un son yıllardaki güncelleme eforları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Android 13 güncellemesi alacak ilk Samsung telefonlar belli oldu