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    Android 13 güncellemesi alacak yeni Oppo telefonlar belli oldu

    Android 13 tabanlı ColorOS 13 alacak yeni Oppo telefon belli oldu. Güncellemenin beta ve kararlı sürümleri birçok cihaza geliyor. İşte Android 13'e kavuşacak cihazlar
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    Android 13 güncellemesi alacak yeni Oppo telefonlar belli oldu Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Oppo, Android 13 güncellemesini uyumlu modellere göndermek için kolları sıvadı. Bu bağlamda yeni yıla hızlı bir giriş yapan akıllı telefon devi, 2023’ün ilk çeyreği için ColorOS 13 küresel güncelleme takvimini paylaştı.

    Android 13 güncellemesi alacak yeni Oppo telefonlar belli oldu

    Oppo, 2023'ün ilk çeyreğinde çok sayıda akıllı telefona ColorOS 13 desteği kazandıracak. Bununla birlikte Reno 8, Reno 5, Reno 6, Oppo A55, A53s ve F19 Pro modelleri Şubat ve Ocak aylarından itibaren ColorOS 13'ün beta sürümüne kavuşacak. Güncellemenin kararlı sürümü ise, 13 Ocak'tan itibaren Oppo Find X2 serisi, 14 Ocak'tan itibaren Oppo Reno 8 ve F21s Pro modellerine geliyor.

    Ayrıca şirket, yazılımın beta sürümünün uygun akıllı telefonlara parti bazında yayınlanacağını ve belirli pazarlarla sınırlı olacağını bildirdi. Ancak kararlı sürümün, paylaşılan tarihlerden kısa bir sonra ülkemiz de dahil olmak üzere diğer pazarlarda erişime açılacağını söyleyebiliriz. İşte Android 13 tabanlı ColorOS 13'e kavuşacak telefonlar

    ColorOS 13 Güncellemesi alacak Oppo telefonlar

    Beta Güncellemesi

    Şubat 2023'ten itibaren

    • Oppo Reno 5 F
    • Oppo F19 Pro

    Mart 2023'ten itibaren

    • Oppo Reno 6
    • Oppo Reno 5
    • Oppo Reno 5 Marvel Edition
    • Oppo A55
    • Oppo A53s 5G

    Kararlı Güncelleme

    13 Ocak 2023'ten itibaren

    • Oppo Find X2 Pro (Hindistan, Endonezya)
    • Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition (Hindistan, Endonezya)
    • Oppo Find X2 (Hindistan, Endonezya)

    14 Ocak 2023'ten itibaren

    • Oppo Reno 8 (Endonezya)
    • Oppo F21s Pro (Hindistan)
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    abstergo78GHOST 1 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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