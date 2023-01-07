- Android 13 güncellemesi alacak yeni Oppo telefonlar belli oldu
- ColorOS 13 Güncellemesi alacak Oppo telefonlar
- Beta Güncellemesi
- Kararlı Güncelleme
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Android 13 güncellemesi alacak yeni Oppo telefonlar belli oldu
Oppo, 2023'ün ilk çeyreğinde çok sayıda akıllı telefona ColorOS 13 desteği kazandıracak. Bununla birlikte Reno 8, Reno 5, Reno 6, Oppo A55, A53s ve F19 Pro modelleri Şubat ve Ocak aylarından itibaren ColorOS 13'ün beta sürümüne kavuşacak. Güncellemenin kararlı sürümü ise, 13 Ocak'tan itibaren Oppo Find X2 serisi, 14 Ocak'tan itibaren Oppo Reno 8 ve F21s Pro modellerine geliyor.
Ayrıca şirket, yazılımın beta sürümünün uygun akıllı telefonlara parti bazında yayınlanacağını ve belirli pazarlarla sınırlı olacağını bildirdi. Ancak kararlı sürümün, paylaşılan tarihlerden kısa bir sonra ülkemiz de dahil olmak üzere diğer pazarlarda erişime açılacağını söyleyebiliriz. İşte Android 13 tabanlı ColorOS 13'e kavuşacak telefonlar
ColorOS 13 Güncellemesi alacak Oppo telefonlar
Beta Güncellemesi
Şubat 2023'ten itibaren
- Oppo Reno 5 F
- Oppo F19 Pro
Mart 2023'ten itibaren
- Oppo Reno 6
- Oppo Reno 5
- Oppo Reno 5 Marvel Edition
- Oppo A55
- Oppo A53s 5G
Kararlı Güncelleme
13 Ocak 2023'ten itibaren
- Oppo Find X2 Pro (Hindistan, Endonezya)
- Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition (Hindistan, Endonezya)
- Oppo Find X2 (Hindistan, Endonezya)
14 Ocak 2023'ten itibaren
- Oppo Reno 8 (Endonezya)
- Oppo F21s Pro (Hindistan)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..