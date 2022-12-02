Android 13 tabanlı ColorOS 13 alacak Oppo telefonlar belli oldu

Tam Boyutta Gör Google’ın Android 13’ü duyurmasının ardından, akıllı cihaz üreticilerinin çalışmaları da bu yönde hız kazandı. Yeni sürüm konusunda en erken davranan şirketlerden birisi olan OPPO, aralık ayında Android 13 tabanlı ColorOS 13 güncellemesini alacak yeni cihazları duyurdu.

Android 13 tabanlı ColorOS 13 alacak modeller belli oldu

Bugün resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan OPPO, bu ay çok sayıda telefonun Android 13 tabanlı ColorOS 13’ün kararlı ve beta sürümlerine kavuşağını duyurdu. Bununla birlikte yeni sürümü amiral gemisi Find X5 ve Find X3, Reno 8, Reno 7, F21, K10 ve A serisi cihazlara göndermeye devam eden şirket, 9 Aralık tarihinden başlayarak çok sayıda bütçe ve orta sınıf akıllı telefona destek sunmayı planlıyor.

ColorOS 13 alacak telefonlar 3 ay önce eklendi

Android 13 tabanlı ColorOS 13, OPPO tarafından (Aquamorphic Design) olarak adlandırılan daha canlı ve akıcı yeni bir tasarımı temel alıyor. Böylece bildirim panelinde, widget’larda ve kişiselleştirme konusunda büyük değişikliklerle gelen yeni sürüm, çoklu cihaz bağlama ve gizlilik korumasında da önemli geliştirmeler sunacak. İşte Aralık ayında ColorOS 13 güncellemesine kavuşacak cihazlar:

Güncelleme almaya devam eden cihazlar

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find X5

Oppo Find X3 Pro

Oppo Reno8 Pro

Oppo Reno8

Oppo Reno7

Oppo Reno7 Z 5G

Oppo F21 Pro 5G

Oppo F21 Pro

Oppo K10 5G

Oppo K10

Oppo A96

Oppo A77

Oppo A76

9 Aralık 2022’den itibaren

OPPO Pad (Beta)

OPPO Pad Artist Limited Set (Beta)

OnePlus Ace Pro

15 Aralık'tan itibaren

Oppo Find X3 Lite (France)

Oppo Reno7 5G (India)

Oppo Reno6 Pro 5G (Indonesia, Saudi Arabia)

Oppo Reno6 5G (India)

Oppo Reno5 Pro 5G (Saudi Arabia)

Oppo Reno5 5G (Indonesia)

21 Aralık'tan itibaren

Oppo Find X3 Neo (France)

28 Aralık'tan itibaren

Oppo Reno6 Z (Thailand)

Oppo Reno5 Pro 5G (India, Pakistan)

Oppo Reno5 Z (UAE)

Oppo F19 Pro+ 5G (India)

29 Aralık'tan itibaren

Oppo Find X5 Lite (France)

Oppo A74 5G (India, Indonesia)

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Android 13 tabanlı ColorOS 13 alacak Oppo telefonlar açıklandı!