Android 13 tabanlı ColorOS 13 alacak Oppo telefonlar belli oldu

Android 13 tabanlı ColorOS 13 alacak modeller belli oldu
Bugün resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan OPPO, bu ay çok sayıda telefonun Android 13 tabanlı ColorOS 13’ün kararlı ve beta sürümlerine kavuşağını duyurdu. Bununla birlikte yeni sürümü amiral gemisi Find X5 ve Find X3, Reno 8, Reno 7, F21, K10 ve A serisi cihazlara göndermeye devam eden şirket, 9 Aralık tarihinden başlayarak çok sayıda bütçe ve orta sınıf akıllı telefona destek sunmayı planlıyor.
Android 13 tabanlı ColorOS 13, OPPO tarafından (Aquamorphic Design) olarak adlandırılan daha canlı ve akıcı yeni bir tasarımı temel alıyor. Böylece bildirim panelinde, widget’larda ve kişiselleştirme konusunda büyük değişikliklerle gelen yeni sürüm, çoklu cihaz bağlama ve gizlilik korumasında da önemli geliştirmeler sunacak. İşte Aralık ayında ColorOS 13 güncellemesine kavuşacak cihazlar:
Güncelleme almaya devam eden cihazlar
- Oppo Find X5 Pro
- Oppo Find X5
- Oppo Find X3 Pro
- Oppo Reno8 Pro
- Oppo Reno8
- Oppo Reno7
- Oppo Reno7 Z 5G
- Oppo F21 Pro 5G
- Oppo F21 Pro
- Oppo K10 5G
- Oppo K10
- Oppo A96
- Oppo A77
- Oppo A76
9 Aralık 2022’den itibaren
- OPPO Pad (Beta)
- OPPO Pad Artist Limited Set (Beta)
- OnePlus Ace Pro
15 Aralık'tan itibaren
- Oppo Find X3 Lite (France)
- Oppo Reno7 5G (India)
- Oppo Reno6 Pro 5G (Indonesia, Saudi Arabia)
- Oppo Reno6 5G (India)
- Oppo Reno5 Pro 5G (Saudi Arabia)
- Oppo Reno5 5G (Indonesia)
21 Aralık'tan itibaren
- Oppo Find X3 Neo (France)
28 Aralık'tan itibaren
- Oppo Reno6 Z (Thailand)
- Oppo Reno5 Pro 5G (India, Pakistan)
- Oppo Reno5 Z (UAE)
- Oppo F19 Pro+ 5G (India)
29 Aralık'tan itibaren
- Oppo Find X5 Lite (France)
- Oppo A74 5G (India, Indonesia)
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam