Android 13 tek eSIM üzerinden çift hat desteği sunacak

Yazılım devi Google'ın merakla beklenen Android 13 işletim sistemi hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Paylaşılan son sızıntılara göre şirket, kullanıcıların Android 13 destekli akıllı telefonlarda tek bir eSIM üzerinden çift hat kullanmalarını sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Farklı işletim sistemlerinde de kullanılabilir

Bilindiği üzere eSIM teknolojisi günümüzde aynı anda yalnızca bir abone hattının aktif olmasına izin veriyor. Bu nedenle 2020 yılında yeni bir patent alan ve çalışmalarını sürdüren Google, bu sınırlamanın önüne geçilmesini sağlayacak Çoklu Etkinleştirilmiş Profiller (MEP) teknolojisini geliştirdi.

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Android 13'ün son sürümüne dahil olması beklenen yeni teknolojiyi Pixel serisi telefonlarda test etmeye başlayan şirketin, MEP'i Android dışında macOS veya Windows cihazlar için de kullanıma sunabileceği düşünülüyor. Bununla birlikte Android 13 hakkında bilinmeyen birçok detay önümüzdeki ay düzenlenecek Google I/O 2022 konferansında bizleri bekliyor olacak.

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Android 13 telefonların çift hat desteğini geliştirecek