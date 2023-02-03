Tam Boyutta Gör Android 13, büyük güncelleme değildi ancak Android 14’ün yenilikler, yeni özellikler getirmesi bekleniyor. Son olarak yeni Android sürümünün akıllı telefonları web kamera olarak kullanmaya izin verecek bir özellik getireceği söyleniyor.

Android 14 için kritik karar: Eski uygulamalar rafa kalkıyor 1 hf. önce eklendi

Şu anda işletim sistemi fark etmeksizin kullanıcıların telefonları web kamera olarak kullanmalarını sağlayan Camo uygulaması mevcut. Uygulama yayınlandığından beri Apple gibi şirketler bu işlevi kendi cihazlarına dahil etmek için çalıştı. Mishaal Rahman tarafından tespit edilen yeni kod değişikliklerine dayanarak Google, Camo uygulamasına ve Apple’ın iOS 16 ile gelen süreklilik kamerasına yanıt niteliğinde bir özellik üzerinde çalışıyor.

DeviceAsWebcam, Android telefonu bilgisayara yerleştirip web kamera olarak kullanmanıza izin verecek. USB video class ve UVC standardını benimsediğinden, Android telefonu web kamera olarak kullanmada bir sınırlama olmayacak gibi görünüyor. Apple, bu özelliği yalnızca iOS 16 yüklü belli iPhone modelleri ile en az macOS Ventura yüklü Mac bilgisayarlarda kullanmaya izin veriyor.

Şu an hangi Android telefonlar webcam olarak kullanılacak belli değil. Google, Android 14 geliştirici ön izleme sürümünü yayınlayana dek de detayları öğrenemeyeceğiz.

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Android 14 ile telefonlar web kamera olarak kullanılabilecek