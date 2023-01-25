Android 14 için kritik karar: Eski uygulamalar için APK desteği sona eriyor

Android 14'te eski uygulamalar için APK desteği sona eriyor
Bildirilenlere göre Android 14, API gereksinimlerini daha sıkı hale getirerek eski uygulamaların cihazlara yüklenmesini tamamen engelleyecek. Böylece yazılım devi, kötü amaçlı yazılım tehditlerini azaltmayı vemağazada bulunan uygulamaların geliştiriciler tarafından güncel tutulmasını hedefliyor.
Ayrıca geçtiğimiz haftalarda Google, mağazada listelenecek yeni uygulamaların en az Android 12 sürümüne destek sunmasını gerektiren ek kurallar getirdi. Ancak bu kurallar yalnızca Google Play Store'a yönelik uygulamaları kapsıyordu. Android 14'te ise, uygulama mağazasından ziyade sistem tabanlı bir sınırlama getirilmiş olacak.
Başlangıç olarak Android 14, özellikle Android'in eski sürümlerini hedef alan uygulamaları engelleyecek. Google zaman içinde Android Marshmallow eşiğini yükseltecek ve her yeni Android güncellemesinde gereklilikleri arttıracak. Böylece eski uygulamarın APK üzerinden yüklenmesi de tarih olacak diyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?