One UI 6.0 pil sağlık durumunu gösteren Android 14 özelliğini desteklemiyor

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Samsung One UI 6.0 güncellemesi, akıllı telefonun pil sağlık durumunu gösteren bir Android 14 özelliğini desteklemiyor. Bu bilgi, GalaxyClub tarafından Galaxy S23 üzerinde yapılan testler sonucunda doğrulandı.

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Apple'ın iPhone'da sunduğuna benzer bir yaklaşımla geliştirilen bu yeni Android API'si, sadece pilin maksimum kapasitede mi yoksa yıpranmış mı olduğunu göstermekle kalmıyor aynı zamanda şarj döngülerini de sayabiliyor.

Ancak, One UI 6.0 sürümüyle Samsung'un bu bilgileri kullanıcı arayüzünde yerel olarak göstermediği ortaya çıktı. Aynı zamanda şirket bağımsız uygulamaların bu verilere erişmesini de engelliyor.

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Bazı pil istatistikleri görünmüyor

Yapılan denemede Android 14 beta çalıştıran Galaxy S23'e yeni API'yi kullanan ilk uygulamalardan biri olan aBattery yüklendi. Ancak uygulamanın bu bilgilere erişemediği görüldü. Sonuç olarak şu an için Samsung telefonunuzda aşağıda listelenen pil istatistiklerini görmeniz mümkün değil:

Maksimum kapasite (Android 14 API aracılığıyla)

Üretim tarihi

İlk kullanım tarihi

Şarj voltajı

Şarj politikası

Samsung One UI 6.0 şimdilik kullanıcılara yalnızca pil durumu ve toplam pil kapasitesi gibi temel bilgileri sunuyor. Koreli marka henüz konuyla ilgili yorum yapmış değil. Her halükarda şirket yazılımın final sürümü yayınlanmadan önce pil API'si için destek eklebilir. Bekleyip göreceğiz.

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One UI 6.0 pil sağlığı il ilgili Android 14 özelliğini desteklemi