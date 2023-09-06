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    Anlık Bildirim

    One UI 6.0 pil sağlık durumunu gösteren Android 14 özelliğini desteklemiyor

    Samsung One UI 6.0 arayüzünün yeni Android 14 özelliklerinden birini destemediği ortaya çıktı. Yazılım akıllı telefonun pil sağlık durumu hakkında kapsamlı bilgi sunmuyor.

    One UI 6.0 pil sağlığı il ilgili Android 14 özelliğini desteklemi Tam Boyutta Gör

    Samsung One UI 6.0 güncellemesi, akıllı telefonun pil sağlık durumunu gösteren bir Android 14 özelliğini desteklemiyor. Bu bilgi, GalaxyClub tarafından Galaxy S23 üzerinde yapılan testler sonucunda doğrulandı.

    Apple'ın iPhone'da sunduğuna benzer bir yaklaşımla geliştirilen bu yeni Android API'si, sadece pilin maksimum kapasitede mi yoksa yıpranmış mı olduğunu göstermekle kalmıyor aynı zamanda şarj döngülerini de sayabiliyor.

    Ancak, One UI 6.0 sürümüyle Samsung'un bu bilgileri kullanıcı arayüzünde yerel olarak göstermediği ortaya çıktı. Aynı zamanda şirket bağımsız uygulamaların bu verilere erişmesini de engelliyor.

    One UI 6.0 pil sağlığı il ilgili Android 14 özelliğini desteklemi Tam Boyutta Gör

    Bazı pil istatistikleri görünmüyor

    Yapılan denemede Android 14 beta çalıştıran Galaxy S23'e yeni API'yi kullanan ilk uygulamalardan biri olan aBattery yüklendi. Ancak uygulamanın bu bilgilere erişemediği görüldü. Sonuç olarak şu an için Samsung telefonunuzda aşağıda listelenen pil istatistiklerini görmeniz mümkün değil:

    • Maksimum kapasite (Android 14 API aracılığıyla)
    • Üretim tarihi
    • İlk kullanım tarihi
    • Şarj voltajı
    • Şarj politikası

    Samsung One UI 6.0 şimdilik kullanıcılara yalnızca pil durumu ve toplam pil kapasitesi gibi temel bilgileri sunuyor. Koreli marka henüz konuyla ilgili yorum yapmış değil. Her halükarda şirket yazılımın final sürümü yayınlanmadan önce pil API'si için destek eklebilir. Bekleyip göreceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 1 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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