Android 14, son büyük güncellemeleri olacak: İşte o Samsung telefonlar

Android 14, henüz resmî olarak Samsung telefonlara gelmedi ve güncelleme takvimi paylaşılmadı. Ancak, şirketin yazılım politikası açık olduğundan Android 14 son güncellemesi olacak modelleri tahmin etmek güç değil.
Galaxy S21, Samsung’un ek işletim sistemi desteğiyle Android 14 güncellemesini alacak. Aynı şekilde Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3 katlanır telefon modelleri de Android 14’e güncellenecek. S21 FE modeli de Android 12 ile gelmişti; revize edilen yazılım politikası sayesinde Android 16’ya kadar güncellenecek. S21 serisinden sonra çıkan tüm amiral gemileri 4 büyük işletim sistemi güncellemesi alacakken, birkaç Galaxy A, M ve F serisi telefon Android 14’te kalacak.
Android 14 son büyük güncellemeleri olacak modeller
Android 14 tabanlı One UI 6.0, bu Samsung cihazlar için son büyük güncelleme olacak:
- Galaxy A72
- Galaxy A52, A52G, A52s
- Galaxy A23
- Galaxy A13
- Galaxy M33 5G
- Galaxy M23
- Galaxy M13
- Galaxy F23
- Galaxy F13
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.