Android 14, son büyük güncellemeleri olacak: İşte o Samsung telefonlar

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy telefonları için yazılım desteğine çok önem veriyor ve sürekli olarak iyileştiriyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Android 14 tabanlı One UI 6, bu yılın sonlarına doğru birçok Samsung cihaz için son büyük güncelleme olarak gelecek.

Android 14 (One UI 6.0) almayacak Samsung telefonlar belli oldu 2 ay önce eklendi

Android 14, henüz resmî olarak Samsung telefonlara gelmedi ve güncelleme takvimi paylaşılmadı. Ancak, şirketin yazılım politikası açık olduğundan Android 14 son güncellemesi olacak modelleri tahmin etmek güç değil.

Galaxy S21, Samsung’un ek işletim sistemi desteğiyle Android 14 güncellemesini alacak. Aynı şekilde Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3 katlanır telefon modelleri de Android 14’e güncellenecek. S21 FE modeli de Android 12 ile gelmişti; revize edilen yazılım politikası sayesinde Android 16’ya kadar güncellenecek. S21 serisinden sonra çıkan tüm amiral gemileri 4 büyük işletim sistemi güncellemesi alacakken, birkaç Galaxy A, M ve F serisi telefon Android 14’te kalacak.

Android 14 son büyük güncellemeleri olacak modeller

Android 14 tabanlı One UI 6.0, bu Samsung cihazlar için son büyük güncelleme olacak:

Galaxy A72

Galaxy A52, A52G, A52s

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy M33 5G

Galaxy M23

Galaxy M13

Galaxy F23

Galaxy F13

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Android 14, son güncellemesi olacak Samsung telefonlar