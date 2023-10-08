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    Anlık Bildirim

    Android 14, son büyük güncellemeleri olacak: İşte o Samsung telefonlar

    Google, Android 14'ü Pixel telefonlar için yayınladı. Üreticiler de Android 14 takvimlerini oluşturmaya başladı. Bazı Samsung telefonlar için Android 14 One UI 6.0, son güncelleme olacak.
    android 14 son güncelleme olacak samsung telefonlar modeller Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy telefonları için yazılım desteğine çok önem veriyor ve sürekli olarak iyileştiriyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Android 14 tabanlı One UI 6, bu yılın sonlarına doğru birçok Samsung cihaz için son büyük güncelleme olarak gelecek.

    Android 14, henüz resmî olarak Samsung telefonlara gelmedi ve güncelleme takvimi paylaşılmadı. Ancak, şirketin yazılım politikası açık olduğundan Android 14 son güncellemesi olacak modelleri tahmin etmek güç değil.

    Galaxy S21, Samsung’un ek işletim sistemi desteğiyle Android 14 güncellemesini alacak. Aynı şekilde Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3 katlanır telefon modelleri de Android 14’e güncellenecek. S21 FE modeli de Android 12 ile gelmişti; revize edilen yazılım politikası sayesinde Android 16’ya kadar güncellenecek. S21 serisinden sonra çıkan tüm amiral gemileri 4 büyük işletim sistemi güncellemesi alacakken, birkaç Galaxy A, M ve F serisi telefon Android 14’te kalacak.

    Android 14 son büyük güncellemeleri olacak modeller

    Android 14 tabanlı One UI 6.0, bu Samsung cihazlar için son büyük güncelleme olacak:

    • Galaxy A72
    • Galaxy A52, A52G, A52s
    • Galaxy A23
    • Galaxy A13
    • Galaxy M33 5G
    • Galaxy M23
    • Galaxy M13
    • Galaxy F23
    • Galaxy F13
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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