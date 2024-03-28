Tam Boyutta Gör Samsung, geçtiğimiz yıl One UI 6 güncellemesiyle pil menüsünde dikkate değer bir değişiklik yaparak "son tam şarjdan bu yana" ölçümünü kaldırdı. Bu değişiklik, kullanıcıların telefonun son şarj edilmesinden bu yana ekran açılma süresini ve pil ömrü istatistiklerini kontrol etmesini zorlaştırdı. Kullanıcılardan çok fazla şikayet gelmiş olacak ki, Samsung yakında bu yanlışı düzeltecek güncellemeyi dağıtmaya başlayacak.

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Son şarjdan bu yana seçeneği geri geliyor

Cihaz Bakımı uygulamasının yeni sürümü (13.8.06.11), pil ömrü grafiğine “son şarjdan bu yana” filtresini geri getiriyor. Paylaşılan ekran görüntülerine göre, açılır menüden iki seçeneğe erişilebiliyor; bugün ve son şarjdan bu yana. Bugün, geçerli günün şarj ve pil ömrü grafiğini gösteriyor. Son şarjdan bu yana seçeneği, telefonun son şarj edilmesinden bu yana ekran açık süresini gösteriyor.

Güncelleme şu anda çoğu kullanıcı için indirilebilir olmasa da APK olarak yüklenebiliyor ve yalnızca One UI 6.0 değil, One UI 5.1 üzerinde çalışan Samsung telefonlara da yüklenebiliyor. Device Care uygulamasının yeni sürümü yakında Galaxy Store üzerinden tüm kullanıcılara açılacak.

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Samsung, telefonlarından kaldırdığı pil özelliğini geri getiriyor