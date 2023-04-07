Android 14'te Cihazımı Bul özelliği telefon kapalıyken bile çalışacak

Pixel serisi akıllı telefonlarda "Pixel Power-off Finder" olarak adlandırılacak bu özellik aynı zamanda diğer üreticilere de sunulacak. Kodda, hardware.google.bluetooth.power_off_finder katmanından bahsediliyor. Bu da cihazdaki Bluetooth çipinin telefon kapalıyken bile açık kalması demek.
iPhone'larda var
Android'in yeni sürümünde akıllı telefon kapalı olsa bile ilgili modüle güç sağlamak mümkün olacak. Wojciechowski'nin de belirttiği gibi söz konusu özelliğin çalışabilmesi için akıllı telefonun belirli donanım bileşenlerine sahip olması gerekecek. Yani donanım seviyesinde bir destekten bahsediliyor.
Bildiğiniz üzere bahsi geçen bu teknoloji iPhone 11'den sonraki Apple telefonlarda zaten mevcut. iOS 15'ten itibaren belirli iPhone modelleri Bul (Find My) uygulaması aracılığıyla kapalı olsa bile bulunabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı