Android 14'te Cihazımı Bul özelliği telefon kapalıyken bile çalışacak

Tam Boyutta Gör Android'in yeni sürümü kayıp telefonunuzu kapalı durumda olsa bile bulmanıza yardımcı olacak kullanışlı bir özellik sunacak. Google'ın "Cihazımı Bul" hizmetinde hayata geçireceği bu yenilik, araştırmacı Kuba Wojciechowski tarafından Android 14'ün kaynak kodunda keşfedildi.

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Pixel serisi akıllı telefonlarda "Pixel Power-off Finder" olarak adlandırılacak bu özellik aynı zamanda diğer üreticilere de sunulacak. Kodda, hardware.google.bluetooth.power_off_finder katmanından bahsediliyor. Bu da cihazdaki Bluetooth çipinin telefon kapalıyken bile açık kalması demek.

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iPhone'larda var

Android'in yeni sürümünde akıllı telefon kapalı olsa bile ilgili modüle güç sağlamak mümkün olacak. Wojciechowski'nin de belirttiği gibi söz konusu özelliğin çalışabilmesi için akıllı telefonun belirli donanım bileşenlerine sahip olması gerekecek. Yani donanım seviyesinde bir destekten bahsediliyor.

Bildiğiniz üzere bahsi geçen bu teknoloji iPhone 11'den sonraki Apple telefonlarda zaten mevcut. iOS 15'ten itibaren belirli iPhone modelleri Bul (Find My) uygulaması aracılığıyla kapalı olsa bile bulunabiliyor.

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Android 14'te Cihazımı Bul telefon kapalıyken bile çalışacak