Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Android 14'te Cihazımı Bul özelliği telefon kapalıyken bile çalışacak

    Google'ın akıllı telefonunuz kapalıyken bile bulmanızı sağlayacak bir "Cihazımı Bul" özelliği üzerinde çalışıyor. Android 14'te yer alması beklenen özellikle ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı.
    1
    Android 14'te Cihazımı Bul telefon kapalıyken bile çalışacak Tam Boyutta Gör
    Android'in yeni sürümü kayıp telefonunuzu kapalı durumda olsa bile bulmanıza yardımcı olacak kullanışlı bir özellik sunacak. Google'ın "Cihazımı Bul" hizmetinde hayata geçireceği bu yenilik, araştırmacı Kuba Wojciechowski tarafından Android 14'ün kaynak kodunda keşfedildi.

    Pixel serisi akıllı telefonlarda "Pixel Power-off Finder" olarak adlandırılacak bu özellik aynı zamanda diğer üreticilere de sunulacak. Kodda, hardware.google.bluetooth.power_off_finder katmanından bahsediliyor. Bu da cihazdaki Bluetooth çipinin telefon kapalıyken bile açık kalması demek.

    Android 14'te Cihazımı Bul telefon kapalıyken bile çalışacak Tam Boyutta Gör

    iPhone'larda var

    Android'in yeni sürümünde akıllı telefon kapalı olsa bile ilgili modüle güç sağlamak mümkün olacak. Wojciechowski'nin de belirttiği gibi söz konusu özelliğin çalışabilmesi için akıllı telefonun belirli donanım bileşenlerine sahip olması gerekecek. Yani donanım seviyesinde bir destekten bahsediliyor.

    Bildiğiniz üzere bahsi geçen bu teknoloji iPhone 11'den sonraki Apple telefonlarda zaten mevcut. iOS 15'ten itibaren belirli iPhone modelleri Bul (Find My) uygulaması aracılığıyla kapalı olsa bile bulunabiliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    galatasaray antrenman saatleri atiker lpg gösterge ışıkları yanmıyor lada vega 1.5 16 valf yorumları dex forte kullananlar kadınlar kulübü telefon durumu resmi ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer ChromeBook Spin
    Acer ChromeBook Spin
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    DH-LION
    DH-LION
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız