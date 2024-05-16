Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Android, telefonunuzun çalındığını anlayıp kilitleyecek: İşte Android'e gelecek yeni güvenlik özellikleri

    Google, Android 15 Beta 2 sürümüyle beraber Android'e eklenecek bazı yeni güvenlik özelliklerinin de duyurusunu yaptı. Özelliklerden bazıları, eski Android sürümlerine de gelecek.
    Android, telefonunuzun çalındığını anlayıp kilitleyecek Tam Boyutta Gör
    Google, Android 15 Beta 2sürümüyle beraber Android'e eklenecek bazı yeni güvenlik özelliklerinin de duyurusunu yaptı. Bu güncellemelerden bazıları, sonbaharda geldiğinde Android 15'e dahil edilecek. Hatta eski Android sürümlerine de gelecek. 

    Hırsızlık Algılama Kilidi

    Android, telefonunuzun çalındığını anlayıp kilitleyecek Tam Boyutta Gör
    Hırsızlık Algılama Kilidi özelliğiyle, birisi telefonunuzu elinizden veya önünüzdeki masadan alıp koşmaya başladığında yada araca bindiğinde, telefon bunu yapay zekayla algılayarak ekranı otomatik olarak kilitleyecek, dolayısıyla hırsızın verilerinize erişmesi engellenecek.

    Çevrimdışı Cihaz Kilidi

    Ayrıca hırsız, telefonun bağlantısını kesmeye çalışırsa, Çevrimdışı Cihaz Kilidi, cihazınız şebeke dışındayken bile verilerinizin korunmasına yardımcı olmak için ekranınızı otomatik olarak kilitleyecek. Bunun dışında çok sayıda başarısız kimlik doğrulama girişiminde bulunulduğunda da sistem devreye girerek ekranı kilitleyecek. Hırsızlık Algılama Kilidi ve Çevrimdışı Cihaz Kilidi, bu yılın sonlarında Google Play hizmetleri güncellemesiyle Android 10 ve üstü cihazlarda kullanılabilecek.

    Uzaktan kilitleme

    Android, telefonunuzun çalındığını anlayıp kilitleyecek
    Google ayrıca, yanlış ellere geçmesi durumunda telefonunuzun ekranınızı uzaktan kilitlemenin yeni bir yolunu da sunuyor. Android.com/lock adresini ziyaret ederek, telefon numaranızı girerek başka bir cihazdan güvenlik sorgulaması yapabileceksiniz. Şuanda Cihazımı Bul ile kaybolan veya çalınan bir telefon uzaktan kilitlenebiliyor ancak şok durumlarında şifre unutulduğunda işlem yapılamıyor.

    Özel Alan

    Android 15 Beta 2 ile gelen Özel Alan özelliğiyle, artık seçtiğiniz Android uygulamaları için ayrı bir alan oluşturulabiliyor. Böylelikle başkalarının erişmesini istemediğiniz uygulamalarınız ayrı bir alanda tutuluyor. Bu uygulamalara parmak izi veya şifreyle erişebiliyorsunuz. Bu özellik Android 15'e özel olacak.

    Ayrıca Android'in Play Koruma özelliği, kullanıcıları kötü amaçlı girişimlerden korumak için yeni bir güncelleme alıyor ve canlı tehdit tespiti özelliğine kavuşuyor. Kimlik avı ve dolandırıcılık belirtilerine karşı, veri toplamadan Özel Hesaplama Çekirdeği'ni kullanarak uygulamaların telefonunuzdaki hassas izinleri nasıl kullandığına bakacak. Şüpheli bir şey tespit edilirse, potansiyel olarak kötü amaçlı uygulamalar daha ayrıntılı inceleme için Google'a gönderilecek.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/5/15/24157068/android-15-ai-theft-detection-lock-privacy-security https://blog.google/products/android/android-theft-protection/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bluetooth olmayan arabaya bluetooth nasıl baglanir saça ıslak görünüm vermek erkek sodexo nakite çevirme pinix ilaç kullanıcı yorumları kayman ile timsah arasındaki fark

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Realme GT 2 Pro
    Realme GT 2 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron
    Dell Inspiron
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız