Android, telefonunuzun çalındığını anlayıp kilitleyecek: İşte Android'e gelecek yeni güvenlik özellikleri

Hırsızlık Algılama Kilidi
Çevrimdışı Cihaz Kilidi
Ayrıca hırsız, telefonun bağlantısını kesmeye çalışırsa, Çevrimdışı Cihaz Kilidi, cihazınız şebeke dışındayken bile verilerinizin korunmasına yardımcı olmak için ekranınızı otomatik olarak kilitleyecek. Bunun dışında çok sayıda başarısız kimlik doğrulama girişiminde bulunulduğunda da sistem devreye girerek ekranı kilitleyecek. Hırsızlık Algılama Kilidi ve Çevrimdışı Cihaz Kilidi, bu yılın sonlarında Google Play hizmetleri güncellemesiyle Android 10 ve üstü cihazlarda kullanılabilecek.
Uzaktan kilitleme
Özel Alan
Android 15 Beta 2 ile gelen Özel Alan özelliğiyle, artık seçtiğiniz Android uygulamaları için ayrı bir alan oluşturulabiliyor. Böylelikle başkalarının erişmesini istemediğiniz uygulamalarınız ayrı bir alanda tutuluyor. Bu uygulamalara parmak izi veya şifreyle erişebiliyorsunuz. Bu özellik Android 15'e özel olacak.
Ayrıca Android'in Play Koruma özelliği, kullanıcıları kötü amaçlı girişimlerden korumak için yeni bir güncelleme alıyor ve canlı tehdit tespiti özelliğine kavuşuyor. Kimlik avı ve dolandırıcılık belirtilerine karşı, veri toplamadan Özel Hesaplama Çekirdeği'ni kullanarak uygulamaların telefonunuzdaki hassas izinleri nasıl kullandığına bakacak. Şüpheli bir şey tespit edilirse, potansiyel olarak kötü amaçlı uygulamalar daha ayrıntılı inceleme için Google'a gönderilecek.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/5/15/24157068/android-15-ai-theft-detection-lock-privacy-security https://blog.google/products/android/android-theft-protection/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.