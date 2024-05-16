Android, telefonunuzun çalındığını anlayıp kilitleyecek: İşte Android'e gelecek yeni güvenlik özellikleri

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Tam Boyutta Gör Google, Android 15 Beta 2sürümüyle beraber Android'e eklenecek bazı yeni güvenlik özelliklerinin de duyurusunu yaptı. Bu güncellemelerden bazıları, sonbaharda geldiğinde Android 15'e dahil edilecek. Hatta eski Android sürümlerine de gelecek.

Hırsızlık Algılama Kilidi

Tam Boyutta Gör Hırsızlık Algılama Kilidi özelliğiyle, birisi telefonunuzu elinizden veya önünüzdeki masadan alıp koşmaya başladığında yada araca bindiğinde, telefon bunu yapay zekayla algılayarak ekranı otomatik olarak kilitleyecek, dolayısıyla hırsızın verilerinize erişmesi engellenecek.

Çevrimdışı Cihaz Kilidi

Ayrıca hırsız, telefonun bağlantısını kesmeye çalışırsa, Çevrimdışı Cihaz Kilidi, cihazınız şebeke dışındayken bile verilerinizin korunmasına yardımcı olmak için ekranınızı otomatik olarak kilitleyecek. Bunun dışında çok sayıda başarısız kimlik doğrulama girişiminde bulunulduğunda da sistem devreye girerek ekranı kilitleyecek. Hırsızlık Algılama Kilidi ve Çevrimdışı Cihaz Kilidi, bu yılın sonlarında Google Play hizmetleri güncellemesiyle Android 10 ve üstü cihazlarda kullanılabilecek.

Uzaktan kilitleme

Google ayrıca, yanlış ellere geçmesi durumunda telefonunuzun ekranınızı uzaktan kilitlemenin yeni bir yolunu da sunuyor. Android.com/lock adresini ziyaret ederek, telefon numaranızı girerek başka bir cihazdan güvenlik sorgulaması yapabileceksiniz. Şuanda Cihazımı Bul ile kaybolan veya çalınan bir telefon uzaktan kilitlenebiliyor ancak şok durumlarında şifre unutulduğunda işlem yapılamıyor.

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Özel Alan

Android 15 Beta 2 ile gelen Özel Alan özelliğiyle, artık seçtiğiniz Android uygulamaları için ayrı bir alan oluşturulabiliyor. Böylelikle başkalarının erişmesini istemediğiniz uygulamalarınız ayrı bir alanda tutuluyor. Bu uygulamalara parmak izi veya şifreyle erişebiliyorsunuz. Bu özellik Android 15'e özel olacak.

Ayrıca Android'in Play Koruma özelliği, kullanıcıları kötü amaçlı girişimlerden korumak için yeni bir güncelleme alıyor ve canlı tehdit tespiti özelliğine kavuşuyor. Kimlik avı ve dolandırıcılık belirtilerine karşı, veri toplamadan Özel Hesaplama Çekirdeği'ni kullanarak uygulamaların telefonunuzdaki hassas izinleri nasıl kullandığına bakacak. Şüpheli bir şey tespit edilirse, potansiyel olarak kötü amaçlı uygulamalar daha ayrıntılı inceleme için Google'a gönderilecek.

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