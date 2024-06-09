Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Google, Android 15 ile kablosuz sese çeşitli iyileştirmeler yapacak. Geçmiş bir rapor, Bluetooth LE Audio iyileştirmelerinin Android 15'e geleceğini ortaya çıkarmıştı. Yakın zamanda ise Android 15'e sahip cihazlara Dinamik Uzamsal Ses desteğinin geleceği ortaya çıktı.

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İşte Android 15 ile gelecek Dinamik Uzamsal Ses özelliğinin detayları:

Bluetooth LE Ses ve Uzamsal Ses desteği, zaten Android 13'te bulunmaktaydı. Ancak Dinamik Uzamsal Ses veya Bluetooth LE Ses ile Dinamik Uzamsal Ses kombinasyonu için destek yoktu. Bu durumu düzeltmek için Google, Bluetooth LE Ses üzerinden Dinamik Uzamsal Ses desteğini Android 15'e ekleyecek.

Tam Boyutta Gör Dinamik Uzamsal Ses, başınızı sola veya sağa hareket ettirdiğinizde simüle edilen ses kanallarının konumu başınızla birlikte hareket etmese de yazılım yoluyla 5.1 kanallı sesi simüle edecek. Böylece sinema salonu benzeri bir surround ses deneyimi, Android 15 ile kullanıcılara sunulacak.

Dinamik Uzamsal Ses özelliği, sürükleyici deneyimi geliştirir ancak daha fazla işlem ve güç gerektirebilir. Bu sebeple daha düşük kalite veya daha yüksek gecikme beraberinde gelebilir. Gecikmeyi ortadan kaldırmak içinse Android artık Bluetooth LE Audio'yu kullanacak. Son olarak Galaxy akıllı telefonları ve tabletleri büyük olasılıkla Android 15 tabanlı One UI 7.0 ile Bluetooth LE Ses üzerinden Dinamik Uzamsal Ses alacak.

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Android 15'e geçecek cihazların ses kalitesi büyük ölçüde artacak