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    Android 15'e geçecek cihazların ses kalitesi büyük ölçüde artacak

    Android 15'e sahip cihazlar, Bluetooth LE Ses üzerinden Dinamik Uzamsal Ses desteğine kavuşacak. İşte sinema salonu benzeri bir ses deneyimi sunacak özelliğin detayları:
    Android 15'e geçecek cihazların ses kalitesi büyük ölçüde artacak Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Google, Android 15 ile kablosuz sese çeşitli iyileştirmeler yapacak. Geçmiş bir rapor, Bluetooth LE Audio iyileştirmelerinin Android 15'e geleceğini ortaya çıkarmıştı. Yakın zamanda ise Android 15'e sahip cihazlara Dinamik Uzamsal Ses desteğinin geleceği ortaya çıktı.

    İşte Android 15 ile gelecek Dinamik Uzamsal Ses özelliğinin detayları:

    Bluetooth LE Ses ve Uzamsal Ses desteği, zaten Android 13'te bulunmaktaydı. Ancak Dinamik Uzamsal Ses veya Bluetooth LE Ses ile Dinamik Uzamsal Ses kombinasyonu için destek yoktu. Bu durumu düzeltmek için Google, Bluetooth LE Ses üzerinden Dinamik Uzamsal Ses desteğini Android 15'e ekleyecek.

    Android 15'e geçecek cihazların ses kalitesi büyük ölçüde artacak Tam Boyutta Gör
    Dinamik Uzamsal Ses, başınızı sola veya sağa hareket ettirdiğinizde simüle edilen ses kanallarının konumu başınızla birlikte hareket etmese de yazılım yoluyla 5.1 kanallı sesi simüle edecek. Böylece sinema salonu benzeri bir surround ses deneyimi, Android 15 ile kullanıcılara sunulacak.

    Dinamik Uzamsal Ses özelliği, sürükleyici deneyimi geliştirir ancak daha fazla işlem ve güç gerektirebilir. Bu sebeple daha düşük kalite veya daha yüksek gecikme beraberinde gelebilir. Gecikmeyi ortadan kaldırmak içinse Android artık Bluetooth LE Audio'yu kullanacak. Son olarak Galaxy akıllı telefonları ve tabletleri büyük olasılıkla Android 15 tabanlı One UI 7.0 ile Bluetooth LE Ses üzerinden Dinamik Uzamsal Ses alacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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