Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Samsung, 10 Temmuz'da Paris'te düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 6'yı da piyasaya sürecek. Ancak tipster Ice Universe'in yaptığı paylaşım, cihaz ile ilgili beklentileri düşürdü. Çünkü paylaşımda Samsung Galaxy Z Fold 6'nın kamerasında herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğinden bahsedilmekte.

İşte Samsung Galaxy Z Fold 6'nın beklenen kamera özellikleri:

Ice Universe'in X'te yaptığı paylaşıma göre Galaxy Fold 6'nın kameraları, Fold 4'ün kamera özelliklerine sahip Fold 5 ile aynı olacak. Paylaşımda ön kamera, arka kamera, UPC (panel altı kamera) ve diyafram değeri dahil tüm kamera özelliklerinin tamamen aynı olduğu ve herhangi bir değişiklik olmadığı belirtilmekte.

Yapılan paylaşımın doğru olduğu kabul edilirse Galaxy Z Fold 6'nın arka kamera kurulumu; f/1,8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana sensörden, f/2,4 diyafram açıklığına ve 3x optik yakınlaştırmaya sahip 10 MP telefoto lensten ve f/2,2 diyafram açıklığına ve 123 derecelik 12 MP ultra geniş lensten oluşacak. Ayrıca ana ve telefoto lensler büyük olasılıkla optik görüntü sabitlemeyi (OIS) içermeye devam edecek.

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Samsung Galaxy Z Fold 6'nın kamerası, selefi ile aynı olabilir