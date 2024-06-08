Samsung Galaxy Z Fold 6'nın kamerası, selefi ile aynı olabilir

İşte Samsung Galaxy Z Fold 6'nın beklenen kamera özellikleri:
Ice Universe'in X'te yaptığı paylaşıma göre Galaxy Fold 6'nın kameraları, Fold 4'ün kamera özelliklerine sahip Fold 5 ile aynı olacak. Paylaşımda ön kamera, arka kamera, UPC (panel altı kamera) ve diyafram değeri dahil tüm kamera özelliklerinin tamamen aynı olduğu ve herhangi bir değişiklik olmadığı belirtilmekte.
Yapılan paylaşımın doğru olduğu kabul edilirse Galaxy Z Fold 6'nın arka kamera kurulumu; f/1,8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana sensörden, f/2,4 diyafram açıklığına ve 3x optik yakınlaştırmaya sahip 10 MP telefoto lensten ve f/2,2 diyafram açıklığına ve 123 derecelik 12 MP ultra geniş lensten oluşacak. Ayrıca ana ve telefoto lensler büyük olasılıkla optik görüntü sabitlemeyi (OIS) içermeye devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.