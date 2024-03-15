Android 15 ile telefon kapalıyken konumu takip edilebilecek

Yeni bir rapora göre Android 15’in Power Off Finding API’si, telefonun kapalıyken bile konumunun tespit edilmesini sağlayacak. Bu, Bluetooth denetleyicisinde saklanan önceden hesaplanmış Bluetooth işaretçileri kullanılarak yapılıyor. Elbette, Bluetooth denetleyicisinin cihaz kapalıyken bile açık kalmasını sağlayan özel bir donanıma ihtiyacı var. Ayrıca cihazda az da olsa güç olması gerekiyor.
Kapalıyken cihaz konumunu görme özelliğinin Google Pixel 9 ile tanıtılması bekleniyor. Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’nun Powered Off Finding’i desteklediği göz önüne alındığında Pixel 8a, Pixel 9 ve Pixel 9 Pro’nun da desteklemesi kuvvetle muhtemel. Bu arada Google, yeni donanımlarını ve Android 15 güncelemelerini 14 Mayıs’ta Google I/O 2024 etkinliğinde tanıtacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.