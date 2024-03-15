Tam Boyutta Gör Android 15, bir dizi yeni ve kullanışlı özellikle gelecek. Bunlardan biri de, telefon kapalıyken bile bulunmasına olanak tanıyan Powered Off Finding API. Bu özelliğin kullanılabilmesi için telefonun donanımsal özelliklere de sahip olması gerekiyor.

Android 15 ile uydu tabanlı mesajlaşma özelliği geliyor 4 gün önce eklendi

Yeni bir rapora göre Android 15’in Power Off Finding API’si, telefonun kapalıyken bile konumunun tespit edilmesini sağlayacak. Bu, Bluetooth denetleyicisinde saklanan önceden hesaplanmış Bluetooth işaretçileri kullanılarak yapılıyor. Elbette, Bluetooth denetleyicisinin cihaz kapalıyken bile açık kalmasını sağlayan özel bir donanıma ihtiyacı var. Ayrıca cihazda az da olsa güç olması gerekiyor.

Kapalıyken cihaz konumunu görme özelliğinin Google Pixel 9 ile tanıtılması bekleniyor. Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’nun Powered Off Finding’i desteklediği göz önüne alındığında Pixel 8a, Pixel 9 ve Pixel 9 Pro’nun da desteklemesi kuvvetle muhtemel. Bu arada Google, yeni donanımlarını ve Android 15 güncelemelerini 14 Mayıs’ta Google I/O 2024 etkinliğinde tanıtacak.

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Android 15 ile telefon kapalıyken konumu takip edilebilecek