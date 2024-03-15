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    Anlık Bildirim

    Android 15 ile telefon kapalıyken konumu takip edilebilecek

    Android 15 ile gelecek yeni özelliklerden biri daha ortaya çıktı; Telefon kapalı olsa bile konumu takip edilebilecek. Peki, ilk Google Pixel telefonlara gelecek özellik nasıl çalışacak?
    android 15 kapalıyken telefon bul Tam Boyutta Gör
    Android 15, bir dizi yeni ve kullanışlı özellikle gelecek. Bunlardan biri de, telefon kapalıyken bile bulunmasına olanak tanıyan Powered Off Finding API. Bu özelliğin kullanılabilmesi için telefonun donanımsal özelliklere de sahip olması gerekiyor.

    Yeni bir rapora göre Android 15’in Power Off Finding API’si, telefonun kapalıyken bile konumunun tespit edilmesini sağlayacak. Bu, Bluetooth denetleyicisinde saklanan önceden hesaplanmış Bluetooth işaretçileri kullanılarak yapılıyor. Elbette, Bluetooth denetleyicisinin cihaz kapalıyken bile açık kalmasını sağlayan özel bir donanıma ihtiyacı var. Ayrıca cihazda az da olsa güç olması gerekiyor.

    Kapalıyken cihaz konumunu görme özelliğinin Google Pixel 9 ile tanıtılması bekleniyor. Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’nun Powered Off Finding’i desteklediği göz önüne alındığında Pixel 8a, Pixel 9 ve Pixel 9 Pro’nun da desteklemesi kuvvetle muhtemel. Bu arada Google, yeni donanımlarını ve Android 15 güncelemelerini 14 Mayıs’ta Google I/O 2024 etkinliğinde tanıtacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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