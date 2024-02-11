Google'ın yaklaşan yeni Pixel'i sertifika alırken ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

İşte Google Pixel 8a olduğu tahmin edilen cihazın beklenen özellikleri:
Google, Google Pixel 8a , Pixel 9 serisi ve Pixel Fold 2 akıllı telefonlarını piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Yakın bir zamanda UL Demko sertifikasyon sitesinde ortaya çıkan cihazın ise bıunlardan bir olması tahmin ediliyor. Ancak Pixel 7a'nın belirli bölgelerde GHL1X model numarasıyla gelmesi üzerine bu cihazın da Pixel 8a olması yönünde bazı tahminler var.
Cihazın diğer beklenen özelliklerine değinecek olursak 90Hz yenileme hızına sahip 6,1 inç ekran ile gelmesi beklenen cihaz, Tensor G3 yonga setinden güç alacak. Son olarak çift arka kamera kurulumuna sahip olması beklenen cihaz 27W hızlı şarj ve 152,1 x 72,6 x 8,9 mm boyutlarıyla piyasaya sürülebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.