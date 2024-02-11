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    Google'ın yaklaşan yeni Pixel'i sertifika alırken ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

    Teknoloji devlerinden Google'ın yeni bir cihazı UL Demko sertifikasyon sitesinde ortaya çıktı. İşte cihazın batarya özelliklerini ortaya çıkaran sertifikanın detayları:
    Google'ın yaklaşan yeni Pixel'i sertifika alırken ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz aylarda yeni serisi Pixel 8'i piyasaya süren Google, şimdilerde yeni Pixel serisi üzerinde çalışıyor. Yakın bir zamanda ise UL Demko sertifikasında GH2MB model numarasına sahip yeni bir Google Pixel akıllı telefon tespit edildi.

    İşte Google Pixel 8a olduğu tahmin edilen cihazın beklenen özellikleri:

    Google, Google Pixel 8a , Pixel 9 serisi ve Pixel Fold 2 akıllı telefonlarını piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Yakın bir zamanda UL Demko sertifikasyon sitesinde ortaya çıkan cihazın ise bıunlardan bir olması tahmin ediliyor. Ancak Pixel 7a'nın belirli bölgelerde GHL1X model numarasıyla gelmesi üzerine bu cihazın da Pixel 8a olması yönünde bazı tahminler var.

    Google'ın yaklaşan yeni Pixel'i sertifika alırken ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Yakında çıkacak Google akıllı telefonun aldığı UL Demko sertifikası, cihazın GH2MB model numarasını taşıdığını ve 4.942 mAh değerinde bir batarya ile donatacağını doğruluyor. Bu sebeple cihazın 5.000mAh veya 5.040mAh olarak pazarlanması oldukça muhtemel. 

    Cihazın diğer beklenen özelliklerine değinecek olursak 90Hz yenileme hızına sahip 6,1 inç ekran ile gelmesi beklenen cihaz, Tensor G3 yonga setinden güç alacak. Son olarak çift arka kamera kurulumuna sahip olması beklenen cihaz 27W hızlı şarj ve 152,1 x 72,6 x 8,9 mm boyutlarıyla piyasaya sürülebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 4 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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