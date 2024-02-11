Google'ın yaklaşan yeni Pixel'i sertifika alırken ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda yeni serisi Pixel 8'i piyasaya süren Google, şimdilerde yeni Pixel serisi üzerinde çalışıyor. Yakın bir zamanda ise UL Demko sertifikasında GH2MB model numarasına sahip yeni bir Google Pixel akıllı telefon tespit edildi.

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İşte Google Pixel 8a olduğu tahmin edilen cihazın beklenen özellikleri:

Google, Google Pixel 8a , Pixel 9 serisi ve Pixel Fold 2 akıllı telefonlarını piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Yakın bir zamanda UL Demko sertifikasyon sitesinde ortaya çıkan cihazın ise bıunlardan bir olması tahmin ediliyor. Ancak Pixel 7a'nın belirli bölgelerde GHL1X model numarasıyla gelmesi üzerine bu cihazın da Pixel 8a olması yönünde bazı tahminler var.

Tam Boyutta Gör Yakında çıkacak Google akıllı telefonun aldığı UL Demko sertifikası, cihazın GH2MB model numarasını taşıdığını ve 4.942 mAh değerinde bir batarya ile donatacağını doğruluyor. Bu sebeple cihazın 5.000mAh veya 5.040mAh olarak pazarlanması oldukça muhtemel.

Cihazın diğer beklenen özelliklerine değinecek olursak 90Hz yenileme hızına sahip 6,1 inç ekran ile gelmesi beklenen cihaz, Tensor G3 yonga setinden güç alacak. Son olarak çift arka kamera kurulumuna sahip olması beklenen cihaz 27W hızlı şarj ve 152,1 x 72,6 x 8,9 mm boyutlarıyla piyasaya sürülebilir.

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