Android 15, telefonun depolama çipinin sağlığını gösterecek

Bugün piyasaya sürülen akıllı telefonların depolama yongalarının sağlığı konusunda endişelenmeye gerek yok. Hâlâ düzgün çalışan onlarca yıllık telefonlar var. Ancak telefonlara yönelik yazılım desteği süresi gittikçe uzuyor. Günümüzde bazı Android telefonlar yedi yıllık yazılım güncellemeleriyle çıkıyor. Bu nedenle, depolama çipinin zaman içinde nasıl performans gösterdiğini bilmek önemli. Android mühendisi Mishaal Rahman’ın bildirdiğine göre, Android 15, kullanıcıların bu konuda bilgilendirecek.
Cihaz tanılama uygulaması Android 15’te yeni depolama ömrü API’si kullanacak. Bu, klasik yüzdeyle telefonun depolama çipinin genel durumunu göstereceği anlamına geliyor. Pil sağlığında olduğu gibi başlangıçta %100 olarak gösterilecek. Bellek yongası zamanla aşınmaya başladıkça sayı azalacak. Bu sayı pil sağlığı yüzdesinden daha yavaş bir oranada düşecektir.
Bu özelliği hangi cihazların destekleyeceği henüz belirsiz. Google Pixel telefonlar dışında en yeni Android telefonların depolama sağlık durumunu göstereceği tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)