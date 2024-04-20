Tam Boyutta Gör Telefonun donanım bileşenlerinden çoğunun zaman içinde ne kadar dayanacağını bilmek önemlidir. Bellek yongaları da bunlardan biri. Google, Android 15 güncellemesiyle kullanıcıların telefonlarının depolama çipinin sağlık durumunu öğrenmelerine olanak tanıyacak yeni bir özellik ekliyor.

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Bugün piyasaya sürülen akıllı telefonların depolama yongalarının sağlığı konusunda endişelenmeye gerek yok. Hâlâ düzgün çalışan onlarca yıllık telefonlar var. Ancak telefonlara yönelik yazılım desteği süresi gittikçe uzuyor. Günümüzde bazı Android telefonlar yedi yıllık yazılım güncellemeleriyle çıkıyor. Bu nedenle, depolama çipinin zaman içinde nasıl performans gösterdiğini bilmek önemli. Android mühendisi Mishaal Rahman’ın bildirdiğine göre, Android 15, kullanıcıların bu konuda bilgilendirecek.

Cihaz tanılama uygulaması Android 15’te yeni depolama ömrü API’si kullanacak. Bu, klasik yüzdeyle telefonun depolama çipinin genel durumunu göstereceği anlamına geliyor. Pil sağlığında olduğu gibi başlangıçta %100 olarak gösterilecek. Bellek yongası zamanla aşınmaya başladıkça sayı azalacak. Bu sayı pil sağlığı yüzdesinden daha yavaş bir oranada düşecektir.

Bu özelliği hangi cihazların destekleyeceği henüz belirsiz. Google Pixel telefonlar dışında en yeni Android telefonların depolama sağlık durumunu göstereceği tahmin ediliyor.

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Android 15, telefonun depolama çipinin sağlığını gösterecek