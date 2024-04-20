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    Anlık Bildirim

    Android 15, telefonun depolama çipinin sağlığını gösterecek

    Telefonlarda diğer donanım bileşenleri gibi depolama yongalarının da kullanıma bağlı sınırlı bir ömrü var. Android 15, kullanıcılara telefonlarının dahili depolama alanının kalan ömrünü bildirecek.
    android 15 depolama çipi sağlığı Tam Boyutta Gör
    Telefonun donanım bileşenlerinden çoğunun zaman içinde ne kadar dayanacağını bilmek önemlidir. Bellek yongaları da bunlardan biri. Google, Android 15 güncellemesiyle kullanıcıların telefonlarının depolama çipinin sağlık durumunu öğrenmelerine olanak tanıyacak yeni bir özellik ekliyor.

    Bugün piyasaya sürülen akıllı telefonların depolama yongalarının sağlığı konusunda endişelenmeye gerek yok. Hâlâ düzgün çalışan onlarca yıllık telefonlar var. Ancak telefonlara yönelik yazılım desteği süresi gittikçe uzuyor. Günümüzde bazı Android telefonlar yedi yıllık yazılım güncellemeleriyle çıkıyor. Bu nedenle, depolama çipinin zaman içinde nasıl performans gösterdiğini bilmek önemli. Android mühendisi Mishaal Rahman’ın bildirdiğine göre, Android 15, kullanıcıların bu konuda bilgilendirecek.

    Cihaz tanılama uygulaması Android 15’te yeni depolama ömrü API’si kullanacak. Bu, klasik yüzdeyle telefonun depolama çipinin genel durumunu göstereceği anlamına geliyor. Pil sağlığında olduğu gibi başlangıçta %100 olarak gösterilecek. Bellek yongası zamanla aşınmaya başladıkça sayı azalacak. Bu sayı pil sağlığı yüzdesinden daha yavaş bir oranada düşecektir.

    Bu özelliği hangi cihazların destekleyeceği henüz belirsiz. Google Pixel telefonlar dışında en yeni Android telefonların depolama sağlık durumunu göstereceği tahmin ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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