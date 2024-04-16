Android 15 ile NFC Kablosuz Şarj desteği gelebilir: NFC Kablosuz Şarj nedir?

Tam Boyutta Gör Günümüzde telefonları kablosuz olarak şarj etmek için genellikle Qi standardı kullanılıyor. Ancak gelecekte Android 15 ile beraber NFC Kablosuz Şarj desteği gelerek yeni bir alternatif yaygınlaşabilir.

NFC Kablosuz Şarj nedir?

NFC Wireless Charging (WLC) özelliği, 2020 yılında duyuruldu. NFC temassız ödeme çipini temel alan teknolojiyle, çok daha küçük donanımlar kullanılarak telefonlar ve aksesuarlar şarj edilebiliyor. Ancak şarj hızı Qi standardına göre düşük olduğu için bugüne kadar fazla benimsenmedi. WLC, 1 cm'ye kadar küçülen antenler ile 2 cm mesafeden 1 Watt şarj hızı sunabiliyor. Bu da teknolojiyi, akıllı saatler, kablosuz kulaklıklar ve Bluetooth takip etiketleri gibi cihazlar için elverişli hale getiriyor.

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Android Authority'nin haberine göre Android 15'nin ilk beta sürümünde, işletim sisteminin NFC API'lerinde WLC desteğiyle ilgili eklemeler bulunuyor. Haberde Google'ın, 2021'in sonlarında WLC desteğini getirmeye çalıştığı, ancak daha sonra vazgeçtiği belirtiliyor.

Görünüşe göre Google yeniden WLC desteğini yeniden gündeme getiriyor. Bu sayede kablosuz aksesuarların daha kolay şarj edilmesi mümkün hale gelebilir. Ancak sadece yazılım tarafında değil, donanım tarafında da desteğin gelmesi ve teknolojinin yaygınlaşması gerekiyor.

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Android 15 ile NFC Kablosuz Şarj desteği gelebilir