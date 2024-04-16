Android 15 ile NFC Kablosuz Şarj desteği gelebilir: NFC Kablosuz Şarj nedir?

NFC Kablosuz Şarj nedir?
NFC Wireless Charging (WLC) özelliği, 2020 yılında duyuruldu. NFC temassız ödeme çipini temel alan teknolojiyle, çok daha küçük donanımlar kullanılarak telefonlar ve aksesuarlar şarj edilebiliyor. Ancak şarj hızı Qi standardına göre düşük olduğu için bugüne kadar fazla benimsenmedi. WLC, 1 cm'ye kadar küçülen antenler ile 2 cm mesafeden 1 Watt şarj hızı sunabiliyor. Bu da teknolojiyi, akıllı saatler, kablosuz kulaklıklar ve Bluetooth takip etiketleri gibi cihazlar için elverişli hale getiriyor.
Android Authority'nin haberine göre Android 15'nin ilk beta sürümünde, işletim sisteminin NFC API'lerinde WLC desteğiyle ilgili eklemeler bulunuyor. Haberde Google'ın, 2021'in sonlarında WLC desteğini getirmeye çalıştığı, ancak daha sonra vazgeçtiği belirtiliyor.
Görünüşe göre Google yeniden WLC desteğini yeniden gündeme getiriyor. Bu sayede kablosuz aksesuarların daha kolay şarj edilmesi mümkün hale gelebilir. Ancak sadece yazılım tarafında değil, donanım tarafında da desteğin gelmesi ve teknolojinin yaygınlaşması gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)